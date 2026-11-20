Hay muchas lecturas sobre lo sucedido, incluso con teorías conspirativas. Cada caso puede tener un origen diferente y simplemente estar ante una coincidencia temporal. De hecho, el gobierno estadounidense asegura que no hay evidencia de una causa común. Una explicación posible es que montamos demandas tecnológicas cada vez más sofisticadas sobre infraestructuras antiguas, desactualizadas y débiles. La autoridad de aviación estadounidense reconoció que sus equipos antiguos se volvieron inestables durante la instalación de nuevos componentes. Como sea, preocupa que nuestra dependencia cotidiana de la tecnología pueda revelar, en cualquier momento, vulnerabilidades que preferimos ignorar. Podemos quedarnos sin trabajar, sin pagar o recibir dinero, sin comunicaciones, sin energía, sin agua… sin la vida como la conocemos.

No puedo asegurar que estos incidentes estén relacionados con la incorporación de sistemas de inteligencia artificial (IA), pero vale la pena preguntarse si la carrera por implementar tecnologías cada vez más sofisticadas está avanzando más rápido que nuestra capacidad para garantizar la seguridad y resiliencia de las infraestructuras que las soportan.

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En una columna de hace dos años sobre la inteligencia artificial y el bombo publicitario, advertimos que la industria tecnológica tiene una larga historia de promesas exageradas. Sucedió con las puntocom, el big data, las ciudades inteligentes y blockchain, y está sucediendo nuevamente con la IA. No niego que estas tecnologías sean transformadoras, pero sí que sus aplicaciones reales no siempre corresponden a las expectativas que genera el marketing.

Esa columna usó el ciclo del bombo (Hype Cycle) de Gartner, una consultora estadounidense que asesora a empresas e inversionistas en tecnología, para explicar cómo las tecnologías emergentes pasan del entusiasmo inicial a la desilusión, antes de encontrar aplicaciones más maduras. En el análisis de 2024 de Gartner, la IA generativa se encontraba en el pico de las expectativas infladas, cerca de iniciar el descenso. Mi preocupación era que esas promesas no solo movilizan inversiones privadas: también influyen en decisiones públicas, justifican gastos, alimentan soluciones mágicas y pueden conducir a afectaciones de derechos. Por eso proponía desarrollar capacidades para hacer un “test de realidad” a las tecnologías, sin confundir la crítica con la tecnofobia.

Los análisis de Gartner para 2026 permiten actualizar esta reflexión. Las preocupaciones sobre la IA generativa se han desplazado de sus capacidades hacia la confiabilidad de sus aplicaciones y los resultados de las inversiones, mientras la atención comercial se dirige hacia nuevas promesas, especialmente la IA agéntica. Advierten que más del 40 % de los proyectos de IA agéntica podrían cancelarse antes de finalizar 2027 por sus costos, la falta de resultados claros o las dificultades para controlar sus riesgos. Al mismo tiempo, las inversiones en IA siguen siendo elevadas.

El contraste es significativo: mientras algunas expectativas empiezan a enfrentarse a sus límites, la industria sigue generando otras nuevas que atraen inversiones. No digo que la IA sea una tecnología fallida, pero confirmo la importancia de distinguir entre su potencial, sus aplicaciones efectivas y las promesas comerciales. El test de realidad sigue siendo indispensable, especialmente si se comprometen recursos públicos, derechos y decisiones sobre el futuro de nuestras sociedades.

Mirando esta última semana con esos datos en mente. ¿Estamos dedicando más esfuerzos y recursos a incorporar tecnologías sofisticadas que a mantener y fortalecer las infraestructuras de las que dependemos? ¿Qué sucede cuando la presión por innovar nos lleva a construir sistemas cada vez más complejos e interdependientes, sin garantizar que puedan resistir fallas? Quizá el problema no sea solamente el bombo publicitario, sino que la obsesión por la innovación nos hace olvidar la importancia de la resiliencia tecnológica.

Finalmente, recordé también la serie argentina El Eternauta. En ella, una misteriosa nevada mortal cae sobre Buenos Aires y da inicio a una invasión extraterrestre. La ciudad queda incomunicada: las tecnologías digitales dejan de funcionar y los sobrevivientes deben recurrir a tecnologías analógicas para comunicarse, organizarse y resistir.

No necesitamos una invasión extraterrestre para imaginar las consecuencias de una falla tecnológica generalizada. La semana pasada fue un recordatorio de cómo nuestra vida cotidiana depende de sistemas que damos por sentado hasta que dejan de funcionar. Mientras seguimos apostando por tecnologías cada vez más sofisticadas, quizá deberíamos prestar más atención a las alternativas que estamos abandonando y a nuestra capacidad para mantener los servicios esenciales cuando los sistemas digitales fallen.

¿Estamos preparados para un mundo en el que la tecnología digital falle de manera prolongada o sistemática?