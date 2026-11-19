Llegan los primeros cien días de Abelardo de la Espriella y, como es costumbre, todos los medios publican una evaluación de su mandato. Aquí suele ser posible trazar un mapa de dónde se ubican en el espectro político los medios y de la apuesta que tienen frente al nuevo Gobierno. ¿Serán un medio de oposición? ¿Serán gobiernistas? ¿Elegirán criticar un poco y celebrar otras cosas para dejar la puerta abierta con sus fuentes en el Gobierno? ¿Asumirán un punto medio forzado para agradar a su audiencia? Ningún medio es perfectamente neutro, y aunque no siempre son transparentes, este es el momento en que se caen las caretas. Pero la…

Llegan los primeros cien días de Abelardo de la Espriella y, como es costumbre, todos los medios publican una evaluación de su mandato. Aquí suele ser posible trazar un mapa de dónde se ubican en el espectro político los medios y de la apuesta que tienen frente al nuevo Gobierno. ¿Serán un medio de oposición? ¿Serán gobiernistas? ¿Elegirán criticar un poco y celebrar otras cosas para dejar la puerta abierta con sus fuentes en el Gobierno? ¿Asumirán un punto medio forzado para agradar a su audiencia? Ningún medio es perfectamente neutro, y aunque no siempre son transparentes, este es el momento en que se caen las caretas. Pero la pregunta más importante para cada sala editorial es si se puede tener una postura política como medio de comunicación y, al mismo tiempo, ser un medio apartidista. La respuesta es un punto de inflexión entre el periodismo y la propaganda. Y si algo quedó totalmente claro es que El Heraldo de Barranquilla eligió la propaganda.

El Heraldo siempre ha sido un periódico rendido a las élites de la ciudad, y casi dos décadas de charismo lo han llevado a apoltronarse con un relato único. La apología de una costeñidad caricaturesca es de toda la vida, pero hasta ahora no había pasado de ser simpática. Pero el editorial, “Cien días del ‘Tigre’: autoridad para recuperar el rumbo”, asume tan dócilmente la voz de la propaganda del Gobierno que parece una parodia de lo que un emperador desnudo le obligaría a decir a los medios de comunicación.

Como escribirle un acróstico al presidente era muy poco, la directora del periódico tuvo que declamar el editorial como si fuera un acto cívico de bachillerato. Arranca afirmando que Abelardo no duerme (la falta de sueño se nota en su improvisación). Luego pasa a darnos explicaciones no pedidas, quizás dictadas por el mismísimo Carlos Suárez: las maneras de Abelardo son “disruptivas o extravagantes a juicio de ciertos sectores”, cachacos, o “bogocentristas” que “no están preparados para tener una conversación de ese calibre”. No es que el presidente sea fascista, es que es costeño, y su personalidad es “intensa, franca, desparpajada, histriónica y sin duda confrontacional”, y luego, para insulto de todos los costeños, lo eleva a “Caribe universal”. También justifica el chocante “¡viva Cristo rey!” y llama a la mayoría de los colombianos, que no comparten ese fanatismo, “profanos”.

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Las explicaciones no pedidas continúan, y son llamativas porque muestran las inseguridades del gobierno: los señalamientos por ser “extravagante” e “histriónico”, por ser puro show, la inoperancia del Fondo Milagro (“no marcha al ritmo deseado”) y la sospechosa negativa a rendir cuentas (el Gobierno no debe desgastarse en “estériles debates politizados”), los resultados insuficientes de su estrategia de seguridad, la presencia efectiva del Estado que solo llega a través de las bombas, los colaboradores que “lucen empatanados o brillan por su ausencia”, y la falta de resultados en el sector salud.

En resumen, la arrodillada de El Heraldo nos habla de un Gobierno muy consciente de su baja aprobación y de la falta de resultados. Si Abelardo no se sintiera tan inseguro, no necesitaría una prensa cooptada.