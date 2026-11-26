El martes fue un día complicado para el presidente Abelardo de la Espriella. Colombia amaneció con la noticia de una bomba frente a la gobernación del Meta que dejó más de una veintena de heridos, incluida una menor de edad, además de daños a varios edificios. A las 9:00 de la mañana llegó el presidente para “poner todo en orden”, se reunió con autoridades locales, repartió un par de regaños, adjudicó el ataque el frente Arcesio Niño de disidencias de las FARC, y reiteró en redes sociales que “Villavicencio y el Meta no están solos”.

Menos de 24 horas antes, en Cúcuta, hubo un ataque con drones con explosivos a un Comando de Policía, dejando a tres personas heridas (también una menor de edad) y daños a viviendas aledañas. Hasta ahora se ha señalado como responsable al ELN. “Nos preocupa especialmente la expansión del uso de drones con explosivos y sus consecuencias para la población civil, que enfrenta riesgos cada vez mayores incluso dentro de sus hogares”, dijo la defensora del Pueblo, Iris Marín. De la Espriella ya había mandado a militarizar Cúcuta, después del estallido de un carrobomba en septiembre, que dejó 11 heridos, incluidos civiles.

Ni bien terminó de llegar De la Espriella a Villavicencio, cuando a las 10:00 a. m., a plena luz del día y en el corazón de uno de los barrios más elegantes de Cartagena, comenzó una crisis de rehenes. Encapuchados con armas largas, que según versiones de las autoridades intentaron un robo masivo, secuestraron el Éxito de La Castellana, y terminaron tomando al menos quince rehenes, incluyendo mujeres mayores y una con cinco meses de embarazo. Ni las Fuerzas especiales de Policía, ni la Armada ni el Gaula Militar lograron controlar la situación por horas. A Cartagena viajó el ministro de Defensa, Jorge Mora, cuya presencia en el lugar de los hechos no hizo ninguna diferencia.

En todos los casos el presidente dijo lo mismo: “¡Son unos bandidos!”, “¡Tendrán las peores consecuencias!”, “La fuerza pública hace todo lo que puede!”, “¡Todo esculpa de Petro!”. Pero hace ya más de tres meses que Petro no es el presidente, y no recuerdo que en su Gobierno hubiera una crisis de rehenes en la ciudad más turística del país, en vísperas de diciembre, que obligara a cerrar el aeropuerto. Parece que a Abelardo no le bastó con acabar con el turismo en Santa Marta: las torpezas de su estrategia de seguridad ahora también afectarán a La Fantástica.

Ojalá la llegada del presidente para tomarse la foto bastara para apagar tantos incendios (literales y figurativos), pero la verdad es que su presencia ni quita ni pone, y probablemente estorba. Y la supuesta “mano dura” de la que se ufana no es tan efectiva cuando no puedes resolver todo mandando una bomba. Prueba de que para garantizar la seguridad en Colombia se necesita mucho más que el milagro de la propaganda.