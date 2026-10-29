Lula, la esperanza de la izquierda latinoamericana

Pasaría lo mismo que en Colombia, dijeron muchos: un candidato de izquierda en el poder, desgastado por estar en el gobierno y perdiendo en primera a pesar de tener el aparato del Estado. Del otro lado, un candidato con el discurso más…

La cuarta victoria de Lula en Brasil parece un milagro, pero fue exactamente lo opuesto. No hubo una intervención divina e inexplicable, ni un deus ex machina que llegara de la nada a darle la presidencia; al contrario, Lula ganó gracias a mucho trabajo y una estrategia coordinada que supo leer el momento y hacer los cambios y ajustes necesarios para remontar después de perder en primera vuelta.

Pasaría lo mismo que en Colombia, dijeron muchos: un candidato de izquierda en el poder, desgastado por estar en el gobierno y perdiendo en primera a pesar de tener el aparato del Estado. Del otro lado, un candidato con el discurso más radical de la ultraderecha y éticamente cuestionable, pero con el apoyo de Trump, que ha logrado poner presidentes aliados en las últimas elecciones de la región. La predicción casi unánime era que Lula perdería en segunda. Hoy llegamos a la conclusión lógica y más que evidente de que no por que algo haya pasado varias veces va a volver a pasar inevitablemente, pero hace unas semanas no era tan obvio. La tentación de cantar una derrota anticipada y luego cumplir la propia profecía es muy grande. La campaña de Lula necesitó un admirable manejo emocional para mantener la esperanza y conseguir la sorprendente suma de 10 millones de votos más. En esta línea, sacar a la marea roja a las calles fue un acierto, una demostración de fuerza que unió e ilusionó a su electorado.

Otro acierto fue tomarse en serio las redes sociales. Lula es un hombre de 80 años que ha hecho toda su carrera política “de forma análoga”, pero también es un pragmático, y dejó que dos nuevas figuras más jóvenes lideraran una novedosa estrategia de redes, y hasta se prestó para hacer lives. Por un lado, Rafael Fonteles, gobernador de Piauí, lideró la campaña digital oficial y logró “que Lula estrenara su primer celular”, y por el otro, el diputado André Janones ejecutó una innovadora campaña en WhatsApp que sumó a 11 millones de personas dispuestas a coordinarse para vencer los sesgos del algoritmo, que en esta ocasión eran considerables. Lula es uno de los pocos presidentes que se le ha parado a las big tech en su defensa de la soberanía nacional, y hoy se sabe que Meta bloqueó sus cuentas en primera vuelta y favoreció el contenido de Bolsonaro hijo. “Ahora prepárense, porque no voy a hablar con ustedes a través de la interpretación de la prensa. Voy a hablar con ustedes a través del Ejército de Janones”, dijo el presidente brasileño, anunciando lo que promete ser un giro irreversible en la comunicación política.

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Con la victoria de Lula el domingo, las dos más grandes potencias económicas y culturales de la región, Brasil y México, quedan gobernadas por la izquierda. Son dos puntos de apoyo que pueden servir para fortalecer movimientos socialdemócratas en la región y con ellos estrategias de defensa para los derechos humanos, que se han convertido casi en un blanco bélico para las ultraderechas latinoamericanas. Y es que, si algo queda claro de las presidenciales de 2026 en la región, es que ya no son elecciones aisladas y contenidas en sus países, sino parte de la pugna global entre dos modelos de sociedad radicalmente opuestos, en un momento decisivo para el futuro de la humanidad.