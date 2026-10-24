La condena del dogmatismo

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“Valiente, transparente, dogmático, un verdadero defensor de la patria”. Así celebró Carlos Suárez, estratega de Abelardo de la Espriella, el regreso de Alejandro Ordóñez a la vida pública. Dogmático, una palabra que en el uso cotidiano parece un reproche, casi un sinónimo de terco o de ranchado, pero que Suárez presentó como una virtud. En lugar de aludir al desdén de quien es incapaz de reconocer posturas distintas a las propias, hizo énfasis en el hombre que dice lo que piensa y hace lo que dice. “El que nunca claudicó”, añadió en otro momento.
Dogmatismo viene de dogma: aquello que se considera verdadero. El problema empieza cuando lo que uno cree verdadero deja de ser una convicción que puede examinarse y se convierte en lo que ya no admite preguntas. De cualquier forma, sea virtud o vicio, Ordóñez ha construido su personaje a partir de sus posturas católicas recalcitrantes. Ha elegido, además, símbolos perfectos para la cacería de brujas y los algoritmos de las redes: quemas de libros, crucifijos, mujeres que abortan.
Y en su momento la construcción de la imagen fue muy exitosa, logró que todos tuviéramos en el radar a la Procuraduría, un cargo con más bien poco despliegue en medios antes de él. Y también logró lo de Álvaro Uribe, que muchos años después se le siga llamando por un cargo que ocupó; todavía varios le dicen procurador a Ordóñez como a Uribe, presidente.
Pero su éxito simbólico no se tradujo después en un respaldo electoral equivalente. En la consulta presidencial de 2018 tuvo solo el 6,45 % de los votos. Su poder ha dependido más de lo que representa para ciertos sectores que de su capacidad de convocar mayorías. Y esto puede tener que ver también con una frase que dijo Petro después de votar por Ordóñez para elegirlo procurador: “Como procurador, ni Ordóñez dejará de ir a misa ni nosotros dejaremos de ser de izquierda”. Y aunque Petro lo puso en el contexto de argumentar que es posible alcanzar acuerdos con un adversario, lo que vino después nos muestra precisamente lo contrario: políticos dogmáticos hasta el delirio.
Petro, para poner un ejemplo, concluyó su presidencia imaginándose un fraude electoral. Su propio candidato, Iván Cepeda, reconoció que no habían encontrado pruebas suficientes. Pasamos de un senador dispuesto a negociar con Ordóñez en 2008, a un presidente que vilificaba toda explicación alternativa. Y ahora, con De la Espriella, reaparece la misma exaltación a la rigidez de las ideas: el espectáculo mediático, como el protagonizado con la congresista liberal Elizabeth Jay-Pang y la salida de Lara del Ministerio del Interior para nombrar precisamente a Ordóñez, el hombre que “no claudica”.
Maquiavelo no utilizaba la palabra dogmatismo en el sentido actual, pero en el capítulo XXV de El Príncipe explica que algunos gobernantes alcanzan grandes éxitos porque su manera de actuar coincide con las circunstancias. El problema aparece cuando estas cambian y ellos insisten en comportarse de la misma manera. Acá pone de ejemplo al papa Julio II, cuyo carácter impetuoso le había permitido conseguir importantes victorias, pero que habría podido llevarlo a la ruina en circunstancias que exigieran prudencia.
Sin duda, la política no es una prueba de pureza de dogmas. Las convicciones pueden orientar el rumbo, pero no reemplazan el juicio. Quien hace de no ceder una virtud termina atrapado en el acto de su personaje con su sinfín de adversarios irreconciliables y la pureza de sus luchas. Maquiavelo lo sabía: una forma de actuar que ayer produjo victorias puede mañana conducir al desastre. No todos los tiempos dan para el mismo personaje. Algunos dirán que les da vértigo quienes se acomodan, pero, al final, gobernar es un asunto de juntanzas.
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Carlos(12335)•Hace 1 horaIncreible, volver a la caverna. Personaje siniestro sin escrupulos y sin moral. Si la ley divina existiera este tipo deberia estar chamuscado en el infierno.
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CARLOS(lcggj)•Hace 2 horasTremendo chiste el de CARLOS SUÁREZ, refiriéndose a ALEJANRO ORDOÑEZ: "Valiente, transparente, dogmático, un verdadero defensor de la patria". Se trata de un chascarrillo que hace reír y llorar al mismo tiempo, en fin, la picardía típica de un humorista poco espabilado.
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Julio(82774)•Hace 1 horaSuscribo su atinado comentario.
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Oscar(67726)•Hace 2 horasOrdeñemonos de la risa y disfrutemos de las cualidades histriónicas de nuestro dictadorzuelo, que como dice Pascual Gaviria, terminó siendo una "caricatura de su propia caricatura", para beneplácito de su fanaticada.
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leunamuno(9808)•Hace 2 horasYo no lo veo así, Oscar, yo lo que veo es que las circunstancias están dadas para las actitudes de tales personajes y siento afán por la superficialidad con que es tratado el tema, mientras los vaivenes o entramado de las circunstancias cada día son más afines a los actores en escena. Sinceramente lo menos que puedo hacer es bromear con los hechos que nos están golpeando cada día con mayor fuerza. Cordial saludo.
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Jesús(90019)•Hace 3 horasImpresentable este personaje como procurador y peor como ministro del interior.
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Atenas(06773)•Hace 3 horasCata, abundantes pruebas o demostraciones del término q’ hoy eliges pa denostar del nombramiento o traslado de cargo de Ordóñez a MinInterior, las tenemos diaria/ en EE: ¡qué cosa sí se desparraman en DOGMATISMO! Pa mí q’ soy consumado lector de este medio, ese es un nocivo activo exclusivo de todos los mamertos q’ aquí opinan…..tan pobre/, y si esto no es cierto, entonces ¿por qué a 11 de ellos les pagaron con una teta del Estado y así contribuyeron al caos? Atenas
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PEDRO JUAN(90741)•Hace 1 horaBla, bla, bla, bla.
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PEDRO JUAN(90741)•Hace 1 horaBla, bla, bla, bla.
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Atenas(06773)•Hace 3 horasContinúo, Cata. Si Ordóñez fuera tan errático cómo diablos explicar q’ tuvo la clara visión de con sobrados motivos clavarle un impedimento o sanción por 15 años al asqueroso ojisapo a los pocos meses levantada debido a la presión de la extrema izquierda q’ estaba alborotada, y q’ de haberse mantenido cuán nos habríamos evitado en Colombia el caos q’ nos legó y mucho predomina, ¿o ignoras q’ dejó letal pasivo de $1.068 billones con tasas prohibidas según El Tiempo? Pilas ahí! Atenas
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Julio César(69508)•Hace 3 horasLas setencias de Ordoñez contra Petro y Piedad Cordoba, inter alia, revelan la funesta utiizaciòn de la procuradurìa con fines politiqueros. Su fanatismo religioso- idolatra Lefebre- le impidiò actuar con serenidad y tranquilidad de conciencia. Pèsimo mensaje del desconcodo e influyente Suarez en el gobierno de Abelardo. " Que Dios nos coja confesados".
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DONALDO(67774)•Hace 1 horaLa sensatez, que acompaña el buen juicio, brillará ausente. Llama a enfilarnos para la confesión.
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leunamuno(9808)•Hace 2 horasJulio César, También estoy preocupado, porque la gente sigue creyendo en la democracia sin querer ver la cruda realidad., Cordial saludo.
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Noticioso(6975)•Hace 3 horasEste gobierno en muy pocas semanas, ya se parece cada día más al nefasto desgobierno Petro, con sus tumbos, improvisación y sectarismo. Vamos mal, muy mal. Si ADLE cree que va a poder gobernar solo con esa secta de fanáticos camanduleros, como Petro con su séquito de mamertos de la "guerra a muerte", se va a estrellar de narices.
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leunamuno(9808)•Hace 2 horasCómo quisiera estar en tus zapatos para gozar de tu optimismo, te felicito.
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Julio César(69508)•Hace 3 horasLa designaciòn de Ordoñez como Ministro del interior reviste suma gravedad. Su reelecciòn en el màximo cargo de juez disciplinario l obtuvo con pràcticas non sanctas, cllientelìstas, feriando cargos de la procuradurìa. El Consejo de estado anulo esa reelecciòn como Procurador.Pretendiò " Burlar" las normas de carrera administrativa, designando EN PROVISIONALIDAD a los procuradores judiciales. El consejo de estado le ordenò convocar a concurso .
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DONALDO(67774)•Hace 4 horas"Verdad revelada", ese es el dogma. Lo cual lo hace incontestable, hostil a la contradicción. Todo lo opuesto a conciliar con lo diverso. Leído entrelíneas, en el Congreso habrá sumisión o no habrá nada.
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DONALDO(67774)•Hace 1 horaGracias, Julio César. Ese es el tipo de interlocución que uno desearía que fuera la característica de este foro. Pero ya ves en lo que lo convierte esa conduerma de Satena.
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Julio César(69508)•Hace 2 horasFilosòfica y centrada definciòn del dogma, como orientador del pensamiento humano, que revela que tan solo a la Iglesia catòlica le es admisible el dogma con cuestiòn de fe.
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Atenas(06773)•Hace 3 horasDonaldo Mendaz, no sola/ estás muy lejos de donde estoy yo, sino también qué minúsculas cosas comentás. Atenas
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Marco(53341)•Hace 5 horasSolo los 1d1otas no cambian de opinión…
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Chirri(rv2v4)•Hace 6 horasTorquemada, el hijo de Chulavita. Si no lo sabían. Y eso no es nada, lo que nos espera¡¡
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DONALDO(67774)•Hace 1 horaSiempre haces falta en el foro, Chirri. Cuan punzante es tu sentido del humor, en tono del Tuerto López.
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Luis(23393)•Hace 6 horasExcelente columna
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Dionisio(cvtsc)•Hace 9 horasEntre los libros quemados por este dogmático según informó Daniel Coronell se encuentran "obras de García Márquez, Rousseau, Marx y una Biblia, que también encontraron pecaminosa porque a juicio de ellos era una “edición protestante” y no católica, apostólica y romana”. La godarría más pura al poder 🤮
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HECTOR FERNANDO(32901)•Hace 3 horasY pensar que los fanáticos de las sectas protestantes acatando las ordenes de sus pastores fueron los que terminaron aportando los votos decisivos en la eleccion de A. de la E. y su nuevo MinIntetior quemo su Biblia. Definitiva la coherencia no es el fuerte de los políticos.
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Atenas(06773)•Hace 3 horas¡Jajajajajajajajaja! Cómo en minúscula manada aúlla la famélica jaurías, y de seguro no tendrá energías pa aguantar todo lo q’ falta. Atenas
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Marco(25532)•Hace 4 horasCatalina: excelente columna. Buena esa!, Gracias.
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Marco(25532)•Hace 4 horasY, a todas estas, seguimos comiendo el cuento de que los votos en blanco, no se cuentan?
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