La condena del dogmatismo

“Valiente, transparente, dogmático, un verdadero defensor de la patria”. Así celebró Carlos Suárez, estratega de Abelardo de la Espriella, el regreso de Alejandro Ordóñez a la vida pública. Dogmático, una palabra que en el uso cotidiano parece un reproche, casi un sinónimo de terco o de ranchado, pero que Suárez presentó como una virtud. En lugar de aludir al desdén de quien es incapaz de reconocer posturas distintas a las propias, hizo énfasis en el hombre que dice lo que piensa y hace lo que dice. “El que nunca claudicó”, añadió en otro momento.

Dogmatismo viene de dogma: aquello que se considera verdadero. El problema empieza cuando lo que uno cree verdadero deja de ser una convicción que puede examinarse y se convierte en lo que ya no admite preguntas. De cualquier forma, sea virtud o vicio, Ordóñez ha construido su personaje a partir de sus posturas católicas recalcitrantes. Ha elegido, además, símbolos perfectos para la cacería de brujas y los algoritmos de las redes: quemas de libros, crucifijos, mujeres que abortan.

Y en su momento la construcción de la imagen fue muy exitosa, logró que todos tuviéramos en el radar a la Procuraduría, un cargo con más bien poco despliegue en medios antes de él. Y también logró lo de Álvaro Uribe, que muchos años después se le siga llamando por un cargo que ocupó; todavía varios le dicen procurador a Ordóñez como a Uribe, presidente.

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Pero su éxito simbólico no se tradujo después en un respaldo electoral equivalente. En la consulta presidencial de 2018 tuvo solo el 6,45 % de los votos. Su poder ha dependido más de lo que representa para ciertos sectores que de su capacidad de convocar mayorías. Y esto puede tener que ver también con una frase que dijo Petro después de votar por Ordóñez para elegirlo procurador: “Como procurador, ni Ordóñez dejará de ir a misa ni nosotros dejaremos de ser de izquierda”. Y aunque Petro lo puso en el contexto de argumentar que es posible alcanzar acuerdos con un adversario, lo que vino después nos muestra precisamente lo contrario: políticos dogmáticos hasta el delirio.

Petro, para poner un ejemplo, concluyó su presidencia imaginándose un fraude electoral. Su propio candidato, Iván Cepeda, reconoció que no habían encontrado pruebas suficientes. Pasamos de un senador dispuesto a negociar con Ordóñez en 2008, a un presidente que vilificaba toda explicación alternativa. Y ahora, con De la Espriella, reaparece la misma exaltación a la rigidez de las ideas: el espectáculo mediático, como el protagonizado con la congresista liberal Elizabeth Jay-Pang y la salida de Lara del Ministerio del Interior para nombrar precisamente a Ordóñez, el hombre que “no claudica”.

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Maquiavelo no utilizaba la palabra dogmatismo en el sentido actual, pero en el capítulo XXV de El Príncipe explica que algunos gobernantes alcanzan grandes éxitos porque su manera de actuar coincide con las circunstancias. El problema aparece cuando estas cambian y ellos insisten en comportarse de la misma manera. Acá pone de ejemplo al papa Julio II, cuyo carácter impetuoso le había permitido conseguir importantes victorias, pero que habría podido llevarlo a la ruina en circunstancias que exigieran prudencia.

Sin duda, la política no es una prueba de pureza de dogmas. Las convicciones pueden orientar el rumbo, pero no reemplazan el juicio. Quien hace de no ceder una virtud termina atrapado en el acto de su personaje con su sinfín de adversarios irreconciliables y la pureza de sus luchas. Maquiavelo lo sabía: una forma de actuar que ayer produjo victorias puede mañana conducir al desastre. No todos los tiempos dan para el mismo personaje. Algunos dirán que les da vértigo quienes se acomodan, pero, al final, gobernar es un asunto de juntanzas.