La humillación como campaña política

Leyendo sobre los cargos de elección popular relacionados con la fuerza pública, llegué al caso de los sheriffs en Estados Unidos. A diferencia de los jefes de policía, que suelen ser nombrados, la mayoría de los sheriffs son elegidos por voto popular. Esta particularidad le mete una tensión, pues quienes tienen a su cargo hacer cumplir la ley, detener personas y administrar cárceles deben, al mismo tiempo, hacer campaña para poder conservar su puesto. Me llamó la atención el caso de Joe Arpaio, sheriff del condado de Maricopa, en Arizona, durante más de dos décadas.

En 1997, The Washington Post describió las prácticas con las que Arpaio se había hecho famoso. Obligaba a los presos a utilizar calzoncillos rosados y uniformes de rayas blancas y negras y los hacía desfilar por las calles encadenados. Les servía una mortadela que se volvía verdosa cuando se sacaba del paquete y los alojaba en carpas militares bajo el calor extremo del desierto. Incluso comenzó a autografiar y vender por diez dólares versiones de los calzoncillos rosados. Arpaio no escondía estas prácticas. Al contrario, las exhibía orgullosamente ante los medios como demostración de su mano dura. Había sido elegido por voto popular en 1992 y consiguió reelegirse cinco veces, hasta que perdió en 2016.

La historia de Arpaio me parece notable porque nos permite entender algo sobre la retórica de la humillación, cuyo propósito consiste tanto en someter como en representar ese sometimiento. Necesita un humillado, alguien que humille y un público que reconozca la escena como una demostración de poder. El castigo es espectáculo, y la crueldad, una virtud que los gobernantes pueden desplegar ante sus seguidores. En estos casos, la humillación no es un exceso por ocultar. Es parte activa de la imagen política de los que se deciden por esta imagen.

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Arpaio no es el único. Hace unas semanas, Abelardo de la Espriella convirtió la extradición de Geovany Andrés Rojas, alias Araña, en una ceremonia televisada. La imagen lo mostraba encadenado y rodeado de militares mientras el presidente decía por su walkie talkie, de niño ochentero: “Traigan a esa alimaña”. Después lo confrontó y celebró su entrega a Estados Unidos. La escena, acompañada de música y cuidadosamente editada, parecía construida menos para informar sobre una decisión judicial, que para exhibir al gobernante.

No ha sido un único episodio. En Buenaventura, el presidente anunció el traslado de 120 presos y pidió que fueran “bien motiladitos, uniforme naranja, bien amarraditos”. Difundió videos de los traslados de Juan Guillermo Monsalve y de los exfuncionarios Olmedo López y Sneyder Pinilla, esposados. Las imágenes mostraron el corte de pelo de Pinilla. Una versión más blanda, pero apuntándole a parecerse a Bukele.

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Y antes de que el abelardismo y sus minions salgan con el sonsonete de que importan más los derechos de los ciudadanos de bien que los de bandidos y terroristas, pensemos en las consecuencias de convertir la humillación en virtud. Pues el lío no es solo la degradación de los prisioneros. Es también lo que esas escenas enseñan a quienes ejercen el poder. Cuando el presidente convierte el sometimiento en espectáculo de fortaleza, ¿qué aprenden quienes reciben sus órdenes y tienen la responsabilidad de detener, custodiar y usar legítimamente la fuerza?

La Policía y las FF. AA. merecen nuestro respeto por su virtud, no por sus armas. Por su capacidad de ejercer la fuerza sin abusar de ella. Es durísimo enfrentar el crimen a diario sin terminar pareciéndose a aquello que se combate. Pero esa es justamente la exigencia: ejercer la fuerza sin renunciar a sus límites. Cuando quienes portan armas aprenden que humillar es una forma de demostrar autoridad, cambia la cultura de las instituciones que tienen el monopolio de la fuerza. Y esas instituciones no se van cuando cambia el presidente. Los gobiernos cambian. Los servidores públicos permanecen. Que el próximo presidente decida no humillar no significa que pueda deshacer lo que hoy se les enseña a celebrar.