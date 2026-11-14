La paz de quién

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Hace unos días me aparecieron clips del discurso de Santiago Ortiz García, egresado de Derecho de la Universidad de los Andes. En la ceremonia de grados, Santiago dijo que “escoger una vida en paz es tal vez la decisión más valiente que puede tomar la juventud”. Su énfasis estuvo en evitar convertir la vida en una competencia interminable. Me pareció notable que un joven, en una de las etapas más briosas de la vida, pusiera la paz en el centro de su discurso. Una paz que definió no como desentendimiento del país, sino como mayor compromiso por la construcción del sentido de lo humano.
La paz, pensé, es un término de contrastes: reputación impecable y estabilidad semántica desastrosa. Todos la invocamos, pero no todos hablamos de lo mismo. La paz alcanzó su mayor visibilidad nacional durante las negociaciones con las Farc. También tuvo su mayor reformulación. Fue en esa época que la derecha la rebautizó “la paz de Santos” y recurrió a esa expresión cada vez que aparecía una noticia violenta. Algo similar ocurrió con la “paz total”. El giro retórico fue fascinante: si había guerra, era culpa de la paz.
Diez años después, Alejandro Ordóñez, desde el Ministerio del Interior, volvió sobre el asunto. Tras las críticas de Juan Manuel Santos a la puesta en escena militar del presidente Abelardo de la Espriella, Ordóñez salió a recriminarle que le hubiera entregado “el país a las Farc”. Otra vez, la culpa era de la paz de Santos. Santos respondió que esa había sido una de las grandes falsedades contra el acuerdo. Y otra vez la paz en disputa, convertida en un significante vacío sobre el que proyectamos anhelos y reproches.
Mientras nuestros estudiantes anhelan paz en sus propias vidas y el Gobierno cuestiona las paces del pasado, en Perú la primera dama, Ana Lucía Pineda, le pidió a León XIV que rezara por la paz de las familias colombianas. Una paz, asumo, distinta de esa “paz de Santos” que el ministro de su propio Gobierno condena. ¿En qué consiste esa paz de Pineda? ¿En que no haya guerrillas? ¿En que haya más castigo? ¿O en que todos regresemos a casa tranquilos, como planteó el papa al hablar de la vida familiar, entendida solo como la unión entre un hombre y una mujer?
León XIV también invocó la paz e invitó a desarmar el lenguaje y a no convertir las diferencias en humillaciones. Durante esa misma gira, 43 mujeres denunciaron que habían sido reclutadas por el Opus Dei cuando eran menores de edad. También denunciaron haber sido explotadas laboralmente durante años y pidieron que el papa las escuchara. León XIV recibió a cinco víctimas de abusos de la Iglesia, pero no a ellas. En la paz vaticana, al parecer, el reclutamiento de menores de edad también se ignora.
En el libro La fiesta de las paces insistí en que la paz no es la ausencia de conflicto. Por eso hablábamos de paces, en plural. Son paces que no se agotan en la firma de un acuerdo ni en la entrega de las armas. También se trata de poder discutir, protestar y exigir justicia sin estar en guerra. Mi reflexión, entonces, no consiste en encontrar definiciones que nos cobijen a todos. Se trata de pensar con cuidado un término que se ha convertido en excusa para deslegitimar los reclamos de justicia de los demás.
El discurso de Santiago es notable por su esfuerzo por precisar de qué paz habla. También lo es porque irrumpe en un mundo en el que la paz se utiliza como arma, pues bajo la apariencia de su legitimidad moral, permite que proyectos incompatibles se amparen en ella. No podremos resolver las tensiones entre justicia y paz. Debemos reconocer que hay paces malas, que reproducen inequidades y violencias. Lo que sí podemos hacer, y es nuestra tarea, es hablar con precisión y cuidado.
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no(62473)•Hace 44 minutosPorque no quieren la paz? Duque no quizo paz sino guerra y que paso? entrego su gobierno con altos indices de grupos armados que se aumentaron levemente en el gobierno petro y ahora Restrepo dice que es mejor la guerra y que esta pasando en estos 100 dias de mandato? que no ha desarticulado los grupos armados solo esta cogiendo jibaros
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Pedro Juan Aristizábal Hoyos(86870)•Hace 1 horaEn la narrativa decían que Petro era el peor y resultó siendo el mejor y más inteligente junto con Santos; ambos buenos jugadores de Ajedrez. Abelardo=Maduro y ya nos volvió como Venezuela, aislados del mundo, con un país en guerra, sin control a la inflación con una moneda devaluada y con aumento del desempleo. Conclusión: Petro ha sido de los mejores gobernantes y por eso es presidente del Pacto como buen estadista. Por eso lo quieren destripar con pendejadas y es la mayor opción de poder.
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Pedro Juan Aristizábal Hoyos(86870)•Hace 1 horaSantos desmovilizó 14 mil guerrilleros, Duque con su paz con legalidad trampeo el proceso e hizo trizas las paz y volvieron 5000 al monte. Petro integró una paz total que dio algunos buenos resultados en Catatumbo, el Cauca, en la Guajira con inversión social y diálogo con algunos criminales que mostró una disminución de soldados muertos. Abelardo el mayor guerrerista está destruyendo el turismo, la muerte de soldados aumenta en más 60%. En 100 días destruye a Colombia…
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Maria Eugenia(56068)•Hace 5 horas¿La paz como ilusión? ¿Como el objetivo inalcanzable?La paz se inculca en el corazón desde la infancia y conseguirla es tarea de toda la vida.
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Concha(99107)•Hace 6 horas«Si quieres hacer la paz con tu enemigo, debes trabajar con él». — Nelson Mandela
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Patricia Maria(tf440)•Hace 4 horasTal cual
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Tulio Claudio(70717)•Hace 6 horasLa paz es la continuación de la guerra por medios políticos, y no la continuación de la paz en medio de la guerra.
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Leonardo(69374)•Hace 7 horasLa paz es la continuación de la guerra… por otros medios. Von Clausewitz
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ERWIN(18151)•Hace 7 horasCuestionar un acuerdo de paz,que silencio miles de fusiles,es una estupidez..un desproposito..lo hizo,el matarife,por su pelea con santos..hasta Petro,por el cheque chimbo,que le dio sntos..ordoñez que es un fundamentalista de la extrema derecha asesina y corrupta..ahora la gatita ,que no sabe de que habla ..infulas de rambo ..un payaso..la guerra con los hijos ajenos,es lo que les gusta.
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olga rebeca(01674)•Hace 6 horasEso es muy cierto
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Cesar(uyih4)•Hace 7 horasMuy buena columna, gracias. Su análisis invita a releerla a pensar con criterio y carácter.
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Gvbnllnh. Bvc. Nm. N jn(98086)•Hace 8 horasComo están las cosas, la paz no es un derecho. Es un privilegio y hay q ganárselo.
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ERWIN(18151)•Hace 7 horasGanatela ..que comentario ridiculo.
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Rafael(18914)•Hace 11 horasLa paz del silencio, la paz de los sepulcros es la paz de De La Espriella.