La paz de quién

Hace unos días me aparecieron clips del discurso de Santiago Ortiz García, egresado de Derecho de la Universidad de los Andes. En la ceremonia de grados, Santiago dijo que “escoger una vida en paz es tal vez la decisión más valiente que puede tomar la juventud”. Su énfasis estuvo en evitar convertir la vida en una competencia interminable. Me pareció notable que un joven, en una de las etapas más briosas de la vida, pusiera la paz en el centro de su discurso. Una paz que definió no como desentendimiento del país, sino como mayor compromiso por la construcción del sentido de lo humano.

La paz, pensé, es un término de contrastes: reputación impecable y estabilidad semántica desastrosa. Todos la invocamos, pero no todos hablamos de lo mismo. La paz alcanzó su mayor visibilidad nacional durante las negociaciones con las Farc. También tuvo su mayor reformulación. Fue en esa época que la derecha la rebautizó “la paz de Santos” y recurrió a esa expresión cada vez que aparecía una noticia violenta. Algo similar ocurrió con la “paz total”. El giro retórico fue fascinante: si había guerra, era culpa de la paz.

Diez años después, Alejandro Ordóñez, desde el Ministerio del Interior, volvió sobre el asunto. Tras las críticas de Juan Manuel Santos a la puesta en escena militar del presidente Abelardo de la Espriella, Ordóñez salió a recriminarle que le hubiera entregado “el país a las Farc”. Otra vez, la culpa era de la paz de Santos. Santos respondió que esa había sido una de las grandes falsedades contra el acuerdo. Y otra vez la paz en disputa, convertida en un significante vacío sobre el que proyectamos anhelos y reproches.

Publicidad

Mientras nuestros estudiantes anhelan paz en sus propias vidas y el Gobierno cuestiona las paces del pasado, en Perú la primera dama, Ana Lucía Pineda, le pidió a León XIV que rezara por la paz de las familias colombianas. Una paz, asumo, distinta de esa “paz de Santos” que el ministro de su propio Gobierno condena. ¿En qué consiste esa paz de Pineda? ¿En que no haya guerrillas? ¿En que haya más castigo? ¿O en que todos regresemos a casa tranquilos, como planteó el papa al hablar de la vida familiar, entendida solo como la unión entre un hombre y una mujer?

León XIV también invocó la paz e invitó a desarmar el lenguaje y a no convertir las diferencias en humillaciones. Durante esa misma gira, 43 mujeres denunciaron que habían sido reclutadas por el Opus Dei cuando eran menores de edad. También denunciaron haber sido explotadas laboralmente durante años y pidieron que el papa las escuchara. León XIV recibió a cinco víctimas de abusos de la Iglesia, pero no a ellas. En la paz vaticana, al parecer, el reclutamiento de menores de edad también se ignora.

En el libro La fiesta de las paces insistí en que la paz no es la ausencia de conflicto. Por eso hablábamos de paces, en plural. Son paces que no se agotan en la firma de un acuerdo ni en la entrega de las armas. También se trata de poder discutir, protestar y exigir justicia sin estar en guerra. Mi reflexión, entonces, no consiste en encontrar definiciones que nos cobijen a todos. Se trata de pensar con cuidado un término que se ha convertido en excusa para deslegitimar los reclamos de justicia de los demás.

El discurso de Santiago es notable por su esfuerzo por precisar de qué paz habla. También lo es porque irrumpe en un mundo en el que la paz se utiliza como arma, pues bajo la apariencia de su legitimidad moral, permite que proyectos incompatibles se amparen en ella. No podremos resolver las tensiones entre justicia y paz. Debemos reconocer que hay paces malas, que reproducen inequidades y violencias. Lo que sí podemos hacer, y es nuestra tarea, es hablar con precisión y cuidado.