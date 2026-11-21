Los premios Simón Bolívar de este año tuvieron una representación significativa de las universidades. Un grupo de estudiantes de EAFIT ganó con un trabajo sonoro sobre el acoso sexual en el periodismo colombiano. Andrés Salinas, de la Universidad del Valle, con una crónica sobre la memoria de la violencia en Trujillo. Daniela Jaimes y Manuela Collazos, de Uniandes, con un reportaje audiovisual sobre los seguidores de Abelardo de la Espriella, publicado en Cerosetenta. Cuatro estudiantes de la Universidad de Antioquia ganaron con una reflexión multimedia sobre el estado del periodismo. También premiaron a Irina Petro, estudiante de…

Los premios Simón Bolívar de este año tuvieron una representación significativa de las universidades. Un grupo de estudiantes de EAFIT ganó con un trabajo sonoro sobre el acoso sexual en el periodismo colombiano. Andrés Salinas, de la Universidad del Valle, con una crónica sobre la memoria de la violencia en Trujillo. Daniela Jaimes y Manuela Collazos, de Uniandes, con un reportaje audiovisual sobre los seguidores de Abelardo de la Espriella, publicado en Cerosetenta. Cuatro estudiantes de la Universidad de Antioquia ganaron con una reflexión multimedia sobre el estado del periodismo. También premiaron a Irina Petro, estudiante de maestría en periodismo de Uniandes, junto con Esteban López, y a dos profesores universitarios: Álvaro Serje, por una columna sobre la política cultural de Barranquilla, y Lucas Ospina, por una crítica sobre las representaciones audiovisuales de la toma del Palacio de Justicia.

Son casos de personas vinculadas a una universidad, como estudiantes haciendo periodismo en medios universitarios o como profesores haciendo periodismo desde la investigación y la creación. Dos de los trabajos, además, hacen periodismo sobre el periodismo. Y esto último importa porque permite salir del discurso recurrente sobre la crisis del periodismo (de la que ya hablaba Walter Lippmann en 1920) y pensar el oficio también desde sus posibilidades.

Pensando en esto, creo que una reflexión que se ha dado poco es la relación entre universidad y periodismo. El sociólogo Robert Merton usa un término para el quehacer científico que me gusta: escepticismo organizado. En la academia y el periodismo hay un propósito común de búsqueda de la verdad, por más clichesudo que suene, que implica institucionalizar unas prácticas mediante las cuales ponemos a prueba nuestras certezas y las ajenas. Por eso son fundamentales la independencia y la posibilidad de disentir.

Publicidad

En 2012, Michael Schudson y otros investigadores propusieron que las escuelas de periodismo podían funcionar bajo una lógica similar a la de los hospitales universitarios. Es decir, mientras se forman profesionales, se presta un servicio a la sociedad. Las universidades pueden destinar recursos a trabajos periodísticos sin depender directamente de su éxito financiero y dedicarles un tiempo que no siempre permite la presión de producir noticias a diario.

Lo más interesante de hacer periodismo desde la universidad es aprovechar la confluencia de disciplinas y tradiciones intelectuales. Pensemos en lo que puede aportar un historiador a un equipo periodístico, o un artista, o un biólogo. O en una discusión entre un economista que defiende la flexibilización laboral y una filósofa que la entiende como precarización del trabajo. Y pensemos también en las preguntas que se hacen los estudiantes, justamente porque no han interiorizado las convenciones de las salas de redacción.

Esta relación puede ser muy provechosa en ambas direcciones, pues también la academia tiene sus vicios. Hay temporadas en las que todos hablamos de lo mismo. Al mejor estilo de las cámaras de eco, empezamos a leer todo en el lenguaje de lo poscolonial, del sur global, del territorio, de la competitividad, de los ecosistemas, sin detenernos a pensar qué significan estos términos. A veces incluso pareciera que se usan más para identificar bandos dentro de la comunidad académica que para pensar realidades. La reportería nos obliga a salir de esas comunidades y a confrontar nuestras interpretaciones con gente que disiente o que simplemente les importa poco o nada nuestras categorías y agrupaciones.

Esta semana, Daniel Coronell les pedía a los periodistas que no permitieran que ningún gobierno los considerara sus medios amigos. Hannah Arendt señalaba en Verdad y política que uno de los logros de las democracias constitucionales ha sido reconocer que les conviene la existencia de personas e instituciones sobre las cuales no pueden ejercer su poder. La universidad necesita preservar esa misma independencia. Su capacidad de estar abierta al mundo, de dejarse interpelar por él y de abrir nuevas posibilidades depende de su autonomía. La universidad, como el periodismo, necesita ser porosa al mundo, pero no permeable a las presiones del poder.