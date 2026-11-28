“En virtud de la imposición de medida temporal de suspensión proferida en contra de la representante a la Cámara, doctora Luz Verónica Estrada Holguín, por la Sala Disciplinaria de Instrucción de la Procuraduría General de la Nación”. En una oración vemos todos los excesos del país de abogados que, como decía Simón Bolívar, “abundan entre nosotros”. Formas de hablar que se han adoptado en el discurso público que adquieren un aura de estatus y se repiten tanto en documentos públicos como en la cotidianidad del “colabóreme con” o “realizar el pago”.

¿Por qué no simplemente escribimos que la Procuraduría suspendió provisionalmente a la representante Luz Verónica Estrada Holguín? ¿Cuál es la necesidad de recurrir a la voz pasiva, reflexivos mal puestos y a la doctoritis? La oración con la que inicié la columna es de la resolución que el secretario de la Cámara, Miguel Ángel Sánchez, leyó en la plenaria y en la que se suspendió a la congresista Estrada por sospechas sobre la legitimidad de su formación universitaria. Hasta para suspender a una congresista por las dudas sobre sus títulos encontramos la manera de darle uno de cortesía.

Una semana antes, Estrada quiso corregir al canciller Omar Bula. El magnesio no era una tierra rara, le dijo. Bula había dicho manganeso, que tampoco lo es. Según CasaMacondo, cinco días de negociación en Harvard, del 26 al 30 de mayo de 1998, le duraron a Bula un semestre en su hoja de vida. La Cancillería explicó que el formulario no tenía una casilla inferior a “técnico”. ¿Y el calendario? En la página de campaña de Iván Duque, otro curso de Harvard ascendió a especialización. Enrique Peñalosa aclaró que no tenía el doctorado de París II que aparecía en la página web de la Alcaldía. Gustavo Petro figuró en su perfil de Facebook como magíster en Economía de la Javeriana con la tesis pendiente. La Procuraduría archivó ambos casos. ¿Para qué les servían esos títulos si ninguno necesitaba un posgrado para ser alcalde? Para lo mismo que “proferida” en la resolución, supongo.

Repetimos que los títulos van a desaparecer, que las universidades deben reinventarse, que lo contemporáneo son las microcredenciales y las estampas de LinkedIn. En varias universidades ya podemos cursar una misma materia con créditos o sin ellos. Sin créditos basta presentar un porcentaje de las evaluaciones para pedir un certificado de participación, cualquiera que sea el resultado. Estas certificaciones brillan en las redes.

Leo mucho sobre el caso de Bill Gates, que dejó Harvard, para demostrar que sobra la universidad. El propio Gates recomienda graduarse. Dijo que leía 50 libros al año y pagó más de 30 millones de dólares por un cuaderno de Leonardo da Vinci. Sus hijas Jennifer y Phoebe se graduaron de Stanford. Allí hizo una maestría en historia el hijo de Steve Jobs. Richard Levin dirigió Yale y después Coursera. Su hijo se doctoró en el MIT y hoy dirige Stanford.

Pienso en los primeros de su familia en ir a la universidad. Cuando salgan a buscar trabajo donde nadie conoce su apellido, ¿cuánto valdrán esas insignias? Al político le conviene que cinco días suenen a semestre. A la universidad le conviene que una insignia suene a título. Los dos cuentan con el prestigio del diploma que damos por muerto. A la congresista le dijeron “doctora” por cortesía. Pero a esos estudiantes que no tienen padrino ni “pedigrí”, ni quien les sirva de codeudor para un arriendo, les van a pedir el diploma. Y si ese diploma no vale nada, les habremos cerrado las puertas. O como lo dirá algún secretario: “habremos propiciado la clausura del universo de posibilidades a cuya realización no podrán aspirar sus legítimos destinatarios”. Triste en ambos casos.