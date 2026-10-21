“Condenas” populistas desde el púlpito presidencial

Cuando el presidente y sus estrategas de publicidad lo deciden, una cámara se enciende y empieza la actuación del protagonista de la película, por supuesto, él mismo. La orden de iniciar la grabación se da en cualquier momento. El rodaje puede tener lugar en los ostentosos despachos que el mandatario hizo ajustar a su inmenso ego, o durante sus giras y encuentros públicos. Lo cierto es que, detrás y delante de De la Espriella, muy cerca de él –incluso más próximo a su cuerpo que los hombres-escudo que, aparatosamente, lo protegen de un eventual ataque–, se encuentra su equipo de cinematografía: uno o varios videógrafos expertos…

Cuando el presidente y sus estrategas de publicidad lo deciden, una cámara se enciende y empieza la actuación del protagonista de la película, por supuesto, él mismo. La orden de iniciar la grabación se da en cualquier momento. El rodaje puede tener lugar en los ostentosos despachos que el mandatario hizo ajustar a su inmenso ego, o durante sus giras y encuentros públicos. Lo cierto es que, detrás y delante de De la Espriella, muy cerca de él –incluso más próximo a su cuerpo que los hombres-escudo que, aparatosamente, lo protegen de un eventual ataque–, se encuentra su equipo de cinematografía: uno o varios videógrafos expertos todo-en-uno, que graban, editan y arman la producción final de los contenidos visuales; uno o varios fotógrafos, y uno o varios asistentes periodísticos. Si el evento lo requiere, su oficina de comunicaciones dispondrá, también, de drones y helicópteros con cámaras. Así comenzó su más reciente pieza de filmación: el camarógrafo de turno se ubicó a dos o tres metros de distancia de la puerta de acceso a un corredor en el que, contrario a los nutridos grupos de lagartos que se estacionan en primera fila para poder saludar al personaje, se encontraban cuatro personas que se veían muy solas por tratarse de una recepción al jefe de Estado. Eran dos policías estáticos y dos mujeres: la gobernadora del Archipiélago de San Andrés, Girley Ordóñez, y la representante a la Cámara por el departamento insular, Elizabeth Jay-Pang. Pese al cuidadoso montaje, el decorado se notaba un poco falso, pues el mandatario cruzó el umbral, dio cuatro pasos, habló con las funcionarias y se devolvió por donde entró, en menos de cinco minutos. El corredor solo era parte de la escenografía. De la Espriella no tenía ninguna cita en ese lugar, pero cumplía su cometido. Cuando apareció en el dintel, la luz sobre el lente le advirtió que la cámara estaba rodando. Entonces, el actor-presidente caminó con energía, saludó a las figuras de utilería, los uniformados; se dirigió a las señoras y las insultó, eso sí, en tono más bajo que el usual, porque, según dijo, “ustedes son unas damas y yo respeto a las mujeres”; las condenó, a la una “por lo que pasa en [la entidad] Coralina”, a la otra porque “su marido maneja la contratación de la Gobernación”, y a las dos, porque “sé lo que está pasando en la isla”. Entre tanto, el camarógrafo enfocaba su mirada en la incrédula expresión facial de las acusadas o en los gestos altivos de su acusador, de acuerdo con el desarrollo del guion (ver). La publicación de la dramática pieza fue un éxito.

La difundieron decenas de cuentas digitales oficialistas; la multiplicaron los periódicos y cadenas de radio y televisión. La comentaron los asombrados colombianos. Nadie, o casi nadie, cuestionó su contenido ni sus implicaciones legales o constitucionales, cosa aburrida y, últimamente, peligrosa. A comienzos de este mes, De la Espriella, otra vez con sus cámaras encendidas, pero en esta ocasión, en medio de una gran reunión en salón principal, le dio un trato similar al alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña. Lo señaló desde su silla en altavoz: “Todo Sucre sabe lo que usted ha hecho con la plata del pueblo sincelejano. ¿Usted cree que voy a permitir que siga haciendo lo que sabe hacer, que es politiquería?”. Acuña permaneció en silencio. Sin embargo, horas después grabó su propio video. Rechazó las palabras del presidente, lo confrontó y resaltó que no pudo responder las denuncias en su contra mientras el mandatario lo inculpaba, porque le pusieron “hombres con fusiles” en sus espaldas (ver). Acuña es un cacique regional de mala fama y enfrenta varios procesos judiciales de los que, con alta probabilidad, saldrá mal librado. La congresista de San Andrés, Elizabeth Jay-Pang y su esposo, Norbert Vonblon Pomare, sufren, y no en vano, de cuestionable reputación entre los isleños del común; la gobernadora del Archipiélago, Girley Ordóñez, ejerce ese cargo hace escasos tres meses y, aunque ganó las elecciones atípicas con apoyo de partidos clientelistas tradicionales, no parece posible demostrar su participación en actos de corrupción en tan corto lapso. No obstante las dudas sobre la honorabilidad de los tres servidores públicos marcados con la sospecha presidencial, ningún gobernante tiene, en democracia, la facultad legal de sentenciarlos, menos de despojarlos de su derecho a la presunción de inocencia. La Constitución ha asignado esa función exclusivamente a los fiscales y los jueces que investigan a los presuntos responsables de infringir la ley; sopesan las pruebas a favor y en contra, evalúan los testimonios, los juzgan con sujeción al debido proceso y los absuelven o penalizan.

En el Estado de derecho que rige en Colombia pese a los intentos de derribarlo, todavía impera la ley, se acatan las normas que protegen o someten a todos los ciudadanos sin privilegios pero también sin arbitrariedades; existe la separación de poderes entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial; se garantizan los derechos y se limita el uso excesivo del poder. De manera sorprendente, no han reaccionado para reclamarle a De la Espriella respeto por la Carta Política, la fiscal Camargo, el procurador Eljach, la Asociación de Jueces, la Asociación Nacional de Fiscales, Asonal Judicial integrada por los trabajadores del sistema de Justicia; ni, peor aún, los presidentes de las cortes cuyos antecesores dieron muestra de su reciedumbre ante los embates de un presidente, Uribe, tan autoritario como el actual. Quienes en el gobierno Petro se negaban a tomar posesión de sus cargos en la Casa de Nariño o, siquiera, a recibir o visitar al jefe de Estado, hoy se esconden debajo de sus escritorios y observan, temblando, la ruptura de nuestra ley de leyes: la Constitución. La historia se los cobrará.

Publicidad

Entre paréntesis.- Los tres presuntos corruptos que De la Espriella ha “condenado”, son políticos oriundos de regiones en donde él perdió frente al candidato Iván Cepeda: este obtuvo el 53,80 % de los votos en el Archipiélago, contra 43,80 % de De la Espriella (ver). En Sucre, Cepeda conquistó, en segunda vuelta, el 59,19 % de los electores; De la Espriella alcanzó al 39,92%, lejos del vocero del Pacto Histórico (ver). El espectáculo “penalizante” del actual mandatario, ¿busca conquistar a los colombianos que no creían en él, para procurarse una victoria en las elecciones de alcaldes y gobernadores, de octubre de 2027?