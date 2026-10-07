La secretaria presidencial Lombana y la fiesta que comienza

“A los corruptos se les acabó la fiesta”, es el título del largo trino (tan largo como los de Petro), que Abelardo de la Espriella publicó el domingo pasado, con ese tono de quien supone que, por decir “yo ordeno”, “no permito”, “conmigo se someten o terminan en una bolsa…”, todos caerán rendidos a sus pies, por su encanto o por físico miedo; o que los contratos torcidos desaparecerán por efecto de su energúmena voz. “Por eso creé el Bloque de Búsqueda contra la Corrupción y designé a la magistrada Cristina Lombana como secretaria de Transparencia”, escribió, y añadió con su estilo rimbombante: “Ella será la zarina anticorrupción…

“A los corruptos se les acabó la fiesta”, es el título del largo trino (tan largo como los de Petro), que Abelardo de la Espriella publicó el domingo pasado, con ese tono de quien supone que, por decir “yo ordeno”, “no permito”, “conmigo se someten o terminan en una bolsa…”, todos caerán rendidos a sus pies, por su encanto o por físico miedo; o que los contratos torcidos desaparecerán por efecto de su energúmena voz. “Por eso creé el Bloque de Búsqueda contra la Corrupción y designé a la magistrada Cristina Lombana como secretaria de Transparencia”, escribió, y añadió con su estilo rimbombante: “Ella será la zarina anticorrupción de este Gobierno: carácter de hierro para una tarea de hierro” (ver). Pues bien, aún en medio del oscuro manto autoritario que se cierne sobre Colombia, me atrevo a disentir: no se acabó la fiesta. ¡Esto apenas comienza! Si bien, en uso de la nefasta costumbre clientelista conocida como “la puerta giratoria”, unos togados de los altos tribunales se trasladaron a cargos en el Ejecutivo o aspiraron a ser elegidos en la Procuraduría o la Fiscalía, su tránsito se produjo después de un tiempo de retiro. Del otro lado, cuando servidores oficiales cercanos a los presidentes de turno, llegaron a las cortes –por cuestionable que esa práctica sea–, tuvieron que conseguir votos colegiados mayoritarios para su elección.

En el caso de la señora Lombana, cuya turbulenta presencia en la rama Judicial constituye una vergüenza nacional, su nombramiento es producto de la voluntad omnímoda del jefe de Estado. Este, fiel a su envanecida personalidad, no tuvo empacho en anunciar que sería su subalterna antes de que ella se despojara de la toga de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, una túnica que deshonró en los ocho años en que la vistió. De la Espriella no guarda las apariencias. Le importa un bledo. Así que, Lombana, todavía magistrada, recibió sus órdenes públicas en un acto que no se había ventilado tan descaradamente en este país: el presidente doblegó a una juez en ejercicio, delante de sus pares y de sus investigados. Su designación como servidora de la Casa de Nariño, y la apresurada divulgación de su aceptación, integran plena prueba de que los escándalos por el ejercicio abusivo de sus funciones tenían fundamento en cuanto a que siempre se adujo la parcialidad de sus conceptos, el sesgo de sus decisiones judiciales, dependiendo de quién comparecía ante su despacho, y su afán por condenar a unos, al tiempo que intentaba salvar a toda costa a otros. La “transparente” Cristina Lombana, hoy nos consta, ha sido sierva del poder político que la usó, de principio a fin, con su entusiasta y, no pocas veces, alocada participación. La fiesta apenas comienza: una inmoral ha llegado a la secretaría de Transparencia debido, seguramente, a la influencia que ejerce sobre el mandatario el reinante clan Char con el que cogobierna desde Barranquilla y cuyo hijo, Arturo, encontró en ella a una “defensora de oficio” (así quedó registrado en varios escritos de la Sala de Instrucción).

Justo ahora, cuando el mandatario alardea con que no habrá “presos con privilegios” que sean recluidos en “resorts” en lugar de prisiones comunes, es útil recordarle la historia: su secretaria dio la orden de trasladar a Arturo Char, preso en la Picota por su presunta responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir agravado y corrupción al sufragante, al Batallón El Paraíso, de Barranquilla, el mismo cómodo lugar que hoy ocupa De la Espriella como sede alterna de la Presidencia. La orden de Lombana, dictada a escondidas de sus compañeros un día antes del cierre judicial por las vacaciones de diciembre del 2023, no se pudo cumplir por falta de cupo. Ah, pero todo tiene solución cuando hay ganas: la funcionaria designó de inmediato otro batallón, también en la capital del Atlántico, para recibir a Char. A la “magistrada” no le importó que Aída Merlano, la amenazada testigo contra el clan, estuviera asignada a esas instalaciones militares. Debido a la bulla provocada por semejante disparate, la togada volvió a premiar a “Arturito” con una hermosa vista al mar, en otra guarnición de Santa Marta: ejemplo de privilegio para un investigado de cuello blanco. Por si hubiera dudas, existe registro completo de las peripecias de la secretaria Lombana para tratar de que la Sala de Instrucción declarara la absolución definitiva de su defendido, aunque la contundencia de las evidencias produjo, con el voto mayoritario de la sala, el llamamiento a juicio del “príncipe” Char. Otras perlas de la secretaria presidencial me vienen a la memoria: 1. En su despacho prescribió, a pesar de que se le había alertado sobre ese riesgo, el proceso contra el senador liberal Lidio García por su supuesta vinculación con los grupos paramilitares de Bolívar. 2. De su puño y letra, la exmagistrada intentó, este año, con la negativa de sus colegas, precluir (cerrar) la investigación contra el exsenador uribista José Vicente Carreño. El crimen en que Carreño todavía está encartado es grave: la desaparición forzada de un ciudadano en Tame, Arauca, en asocio con paramilitares. 3. La cereza del postre, en un proceso que interesa directamente a De la Espriella, por su intención de hundir todo lo que huela a Petro, en esta oportunidad, el robo millonario de la Unidad de Gestión de Riesgo, también intervino su jefa del pomposo Bloque contra la Corrupción: en agosto pasado, hace apenas dos meses, le pidió a sus compañeros de corte que se inhibieran de abrirle investigación al exsenador de Córdoba Julio Elías Chagüi Flórez, pese a las declaraciones en su contra, de los confesos delincuentes Olmedo López y Sneyder Pinilla. La mayoría rechazó esa solicitud por ausencia de una investigación seria. Una de dos: o el mandatario no sabe cómo actúa Lombana; o lo sabe y eso es, justamente, lo que requiere, y ella está dispuesta a hacer: absolver a los amigos culpables y desterrar a los enemigos inocentes.