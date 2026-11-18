Jorge Enrique Ibáñez, el presuntuoso presidente de la Corte Constitucional hasta febrero de este año, debe renunciar al cargo de magistrado que todavía ostenta en esa misma institución. Y debe hacerlo por respeto con la alta corporación, con el Consejo de Estado que lo nominó, con los 58 senadores de las fuerzas conservadoras que lo eligieron en 2020, y, desde luego, con este país que merece tener jueces doctos, pero, ante todo, jueces cuya calidad de seres humanos sea insuperable. Ibáñez carece, por completo, de esta condición. Por eso es indigno de ocupar una silla en el tribunal sobre el que reside, en última instancia, la…

Jorge Enrique Ibáñez, el presuntuoso presidente de la Corte Constitucional hasta febrero de este año, debe renunciar al cargo de magistrado que todavía ostenta en esa misma institución. Y debe hacerlo por respeto con la alta corporación, con el Consejo de Estado que lo nominó, con los 58 senadores de las fuerzas conservadoras que lo eligieron en 2020, y, desde luego, con este país que merece tener jueces doctos, pero, ante todo, jueces cuya calidad de seres humanos sea insuperable. Ibáñez carece, por completo, de esta condición. Por eso es indigno de ocupar una silla en el tribunal sobre el que reside, en última instancia, la moralidad pública. Y él es un inmoral. No se trata de mi opinión, aunque estoy convencida de que no pasaría un test de estándares éticos mínimos. Me baso en hechos: la sala plena de la corte –compuesta por los ocho colegas del aludido– resolvió, unánimemente, “ORDENAR a Jorge Enrique Ibáñez Najar que, dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación de la presente sentencia, rectifique, en condiciones de equidad, las declaraciones que vulneraron los derechos fundamentales a la honra, el buen nombre, la intimidad y a una vida libre de violencias de Yolanda Robles Ramírez, y a la honra y la intimidad de Jorge Enrique Ibáñez Robles”, madre e hijo desconocido, negado y humillado por el togado en cuestión (ver).

Es la primera vez en la historia de su existencia que la Corte Constitucional reprocha, mediante fallo formal de tutela, la conducta de uno de sus miembros activos, precisamente, el más jactancioso del grupo que acostumbra autoalabarse ante los medios, a los que cultiva con “chivas” falsas que contradicen la realidad interna de la corte, no obstante lo cual, reporteros embelesados con sus lisonjas, le comen cuento por complicidad o por ignorancia.

La historia empieza en agosto de 2025, plena época de presidencia de Ibáñez, cuando el juicioso medio digital CasaMacondo inició la publicación de una serie de informes de investigación con el título “Un hijo negado y un expediente desaparecido interrogan a Jorge Enrique Ibáñez…”. Según el reportaje, de claridad meridiana en cuanto a datos, fechas y narración de los acontecimientos del caso, el abogado Ibáñez, requerido hace 24 años (2002) por un juez para establecer su paternidad de un joven de fisonomía exacta a la suya, en vez de responder como se esperaría de quien dos décadas después haría parte de la cúpula judicial, negó los hechos “por más que estuviera demostrada la relación extraconyugal con la madre” y se ausentó para evitar realizarse la prueba de parentesco; acosado por los requerimientos del juez, apareció un año después. El resultado, en un análisis del laboratorio Yunes Turbay, “fue que Ibáñez Najar era el padre, con una certeza que superaba el 99,99 %” (ver).

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A partir de entonces, el magistrado en quien, supuestamente, reside –junto con sus colegas de sala plena– la garantía de que los derechos de los colombianos se respetan, se ocupó de incumplir los de su primogénito a quien había manipulado, como lo hizo con la madre del joven, para que no reclamara el apellido. A cambio le ofreció una suma irrisoria de dinero mensual: $500 mil pesos. Cuando Ibáñez hijo, a quien Ibáñez padre llama despectivamente “el muchacho”, decidió reclamar su identidad paterna, el expediente en que constaba su parentesco había desaparecido. Con la insistencia periodística de CasaMacondo, se reconstruyó la historia judicial y hoy, el hijo de Ibáñez se apellida Ibáñez Robles: lleva con mayor orgullo el nombre de su madre vilipendiada por el elegantísimo togado del alto tribunal, que, entrevistado dos décadas después por el periodista Juan Pablo Barrientos, no solo volvió a intentar dejar dudas sobre su nexo filial con su primogénito (puesto que contó que le pidió a su abogada “que verificara la autenticidad de la prueba de ADN… porque era probable que fuera falsa”), sino que ultrajó gravemente a la señora Robles. Sobre ella, el despreciable personaje aseguró que el hijo de los dos “aparece como consecuencia (…) de un abuso sexual (…) [debido a que] ella me invitó a que nos tomáramos algo y yo terminé metido en una situación de indefensión…” (ver). Con semejante injuria manifestada por el entrevistado a CasaMacondo, madre e hijo interpusieron una tutela para defender sus derechos a la honra, buen nombre y a una vida libre de violencia. El juez de primera instancia les concedió la razón; la juez de segunda instancia, en manifiesta desviación de sus deberes, culpó al medio periodístico por haber difundido la noticia y censuró su contenido cuando ordenó retirar la serie de informes sobre Ibáñez y “abstenerse” de mencionar el tema. Y al magistrado solo le dio una palmadita en la espalda, recomendándole ¡“observar un especial deber de prudencia”!

Por fortuna –y aunque el miedo generalizado invade a Colombia en estos tiempos políticos –, “todavía hay jueces en Berlín”: los ocho miembros restantes de la Constitucional conminaron a su colega a rectificar sus infames declaraciones con un marco estrecho de condiciones: i. Debe retractarse en primera persona. ii. Debe reconocer su responsabilidad directa en la vulneración de los derechos de Jorge Enrique Ibáñez hijo, y de su madre. iii. No puede atribuirle la afectación de los derechos de madre e hijo ni a CasaMacondo o a sus periodistas; tampoco puede cuestionar sus métodos de su reportería. iv. No debe pronunciar afirmaciones que afecten la naturaleza de la rectificación. Si sus compañeros le imponen tales limitaciones, será porque conocen su tipo de personalidad. Reitero, aun cuando nadie escuche: un individuo de ese nivel de inhumanidad no es apto para ser magistrado. Jorge Enrique Ibáñez Najar tiene que renunciar porque es indigno de pertenecer a la corte guardiana de la Carta Política.

Entre paréntesis.- En la misma sentencia de tutela del caso Ibáñez, la Corte Constitucional (sin aludir a casos recientes, pero con obvia referencia a las cuestionables prácticas periodísticas de hoy en Colombia) incluye la siguiente recomendación de honda actualidad: “La Sala exhortó (…) a todos los medios de comunicación para (…) cuando divulguen entrevistas con información sensible relacionada con la vida íntima de terceras personas –como ocurre con aspectos personalísimos, como los relacionados con la vida sexual–, les ofrezcan la oportunidad de pronunciarse sobre la publicación, con anterioridad a la misma, para exteriorizar su versión sobre los aspectos referentes a su intimidad y poder refutar, si se quiere, las afirmaciones realizadas por la fuente”. A quien le caiga el guante, que se lo chante, dice el popular refrán.