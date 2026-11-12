¡Al agua, patos! (II)

La Feria del Libro de la ciudad, que he dirigido a lo largo de seis años, es el otro espacio en el que he amado la vida y que también ha puesto a…

“Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida”, dice una línea de Canción de las simples cosas. Pereira es la ciudad donde he amado la vida y donde he valorado lo cotidiano; es el lugar al que le conozco sus ruidos, las esquinas y costumbres, los colores, las alegrías y sus dolores. Pereira se clavó en mi corazón hace 11 años y a ella, con su gente, los llevo en las memorias que cada día construyo y que quiero dejar tatuadas lo que le quedan a mis días en este mundo terrenal.

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La Feria del Libro de la ciudad, que he dirigido a lo largo de seis años, es el otro espacio en el que he amado la vida y que también ha puesto a prueba los límites del aguante y me ha llevado a lugares emocionales insospechados. La feria es un proyecto que ha retado la capacidad de gestionar, crear, convocar y convencer.

Y la decimosegunda feria, que terminó el lunes de esta semana, me dejó algo adicional: la más profunda certeza de que todas las expresiones de la cultura amplían los lazos de amor y amistad. Brindan a la piel y a la mente una sana desconexión y acarician las cicatrices que muchos llevamos.

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El terremoto del 10 de agosto dejó devastado el 95 % del sector cultural pereirano; afectó a cerca de 6.700 establecimientos comerciales, de los cuales, 623 desaparecieron por completo. En Risaralda, cerca de 10.884 negocios en total tuvieron algún nivel de afectación general, dejando pérdidas que superan los $354.700 millones de pesos y poniendo en riesgo más de 51.000 empleos.

En medio de ese panorama, hicimos la feria y le dijimos a Pereira y a los pereiranos que sus pérdidas también son las nuestras. Gestionamos una programación diversa para darle brillo al talento cultural pereirano y de todo el Eje Cafetero. Además, llevamos unos invitados nacionales e internacionales comprometidos y solidarios con nosotros. Nos propusimos abrir las puertas a una muestra comercial más amplia y cumplimos. Durante los cinco días de feria rompimos récord de asistencia con más de 42.000 asistentes y cerramos con ventas cercanas a los 900 millones de pesos.

Y lo más importante: la feria, después del terremoto, se convirtió en el lugar de descanso, del reencuentro, de los abrazos, los besos, las risas y del llanto por emoción. Los autores, editores, libreros, artistas, gestores culturales, talleristas, pintores, cuenteros, conferencistas, periodistas, académicos, todos los que aceptaron nuestra invitación, con cada una de sus acciones, se convirtieron en un ejemplo de afecto y firmeza.

Todo lo anterior, en medio de una tragedia posterremoto que no cesa, es el regalo que le dimos a la ciudad desde la dirección y organización de la feria y que, en manos del equipo de la Cámara de Comercio de Pereira, logró un montaje extraordinario.

Con ese balance me despido de la dirección de la feria y, como hace nueve años en una columna que titulé igual, vuelvo a decir: ¡al agua, patos! Me voy en busca de otros caminos y lo hago con la certeza de que la feria está más hermosa que nunca y que puedo entregar el bastón de mando con honor, amor y gratitud.

Seguiré trabajando por Pereira como lo he hecho sin descanso desde mi gestión en la feria y, una vez entregue el cargo, como periodista y gestora cultural. Y levantaré mi voz tantas veces como sea necesario y como lo he hecho desde que ocurrió el terremoto, porque es inaceptable ver el olvido, el abandono y el engaño que sufren los pereiranos.

Me despido con un fragmento de "Canto", de la escritora Silvina Ocampo:

Todo lo he recibido:

como el agua o el cristal

que se transforma en cualquier cosa,

en humo, en espiral,

en edificio, en pez, en piedra, en rosa.

Son distintas de mí, tan diferente,

como algunas personas cuando están entre gente.

Soy todos los lugares que en mi vida he amado.

* Periodista y directora Feria del Libro Pereira.

@ClaMoralesM