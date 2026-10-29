Al final, ¿qué entienden ustedes por “batalla cultural”?

En varias ocasiones hemos oído hablar de una especial reverencia que el presidente Abelardo de la Espriella y varios de sus colaboradores cercanos profesan hacia figuras como Milei, en Argentina. No solo les resultan fascinantes sus extravagantes formas de comunicar y actuar, sino que también mueren de la dicha con la…

Pensando con el deseo, ojalá la "batalla cultural" no se siga pareciendo a las barbaridades que ha cometido Milei en Argentina, y que los lineamientos y el debate sobre cultura estén en manos de personas serias y bien informadas, no de boicoteadores que, a todo, de forma ignorante, le llaman marxismo y/o comunismo.

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En varias ocasiones hemos oído hablar de una especial reverencia que el presidente Abelardo de la Espriella y varios de sus colaboradores cercanos profesan hacia figuras como Milei, en Argentina. No solo les resultan fascinantes sus extravagantes formas de comunicar y actuar, sino que también mueren de la dicha con la idea de país que tiene.

Y está bien. Bueno, lo está, si pensamos en que, en una sociedad democrática, se deben admitir las múltiples perspectivas políticas. Ahora, el respeto por las escogencias ideológicas también opera en paralelo al debate, a las objeciones fundamentadas y a las alertas sobre los peligros que algunas medidas de política pública pueden suponer para un país.

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El gobierno de Milei, por ejemplo, envió al Senado un proyecto para derogar la Ley del Libro y la Ley de Defensa de la Actividad Librera, leyes que regulan y protegen todo el ecosistema cultural sin generar gastos para el Estado. Su eliminación no es un ahorro: lo que provoca es un monopolio y un desastre cultural, como ya ocurrió en otros países.

Milei y su gente no tienen idea ni les interesa comprender lo que el libro representa para la Argentina. Menosprecian el ecosistema del libro y no lo reconocen como una industria que genera miles de puestos de trabajo y está integrada por editoriales independientes, librerías de barrio, autores, traductores, correctores, diseñadores, imprentas y distribuidores, lo que destaca al país como uno de los más brillantes en ese universo de las letras.

El objetivo del amigo de la motosierra es, en conclusión, arrasar con uno de los rasgos más valiosos de la identidad cultural argentina.

Ese es sólo uno de los innumerables ejemplos que marcan la agenda “cultural” del "ídolo argentino" y que por acá muchos quieren imitar con todos los fierros y tanques de guerra, en lo que han llamado la “batalla cultural”, que, dicho sea de paso, es la antítesis de lo que congrega la palabra “cultura”.

“Declarar una ‘guerra’ o una ‘batalla’ cultural no es un acto discursivo inofensivo, mucho menos en el contexto colombiano. En un país cuya historia republicana ha estado trágicamente definida por la violencia política y social, el conflicto armado interno y la aniquilación física del adversario, revivir el léxico bélico para abordar las diferencias ideológicas es una profunda irresponsabilidad histórica”, señaló Juan Pablo Rodríguez, magíster en Políticas Públicas de la Universidad de Los Andes y politólogo de la Universidad del Rosario, en una columna publicada en La Silla Vacía el pasado 9 de agosto.

Aunque el correcto uso del lenguaje sea para Milei, De la Espriella y sus ciegos seguidores una petición estúpida e innecesaria (lo fue también para Petro, por si acaso), no lo es si se observa que las peores guerras y los genocidios se han alimentado del uso de términos peyorativos y violentos contra quien se considera enemigo. Sobre esto ya publiqué otra columna, pero no sobra repetirlo.

¿Recuerdan que, durante el genocidio de Ruanda en 1994, los extremistas de la etnia hutu usaban el término deshumanizante "Inyenzi", que significa "cucarachas”, para referirse a sus enemigos de la minoría tutsi? ¿Y recuerdan que en la emisora de radio principal ese también era el término que usaban los locutores?

Nada bueno sale de la hegemonía cultural que el gobierno colombiano quiere imponer explícitamente. Y qué tristeza que, ante la urgente necesidad de paz y reconciliación, se elimine el debate y se nos declare la guerra en todos los frentes.

* Periodista y directora de la Feria del Libro de Pereira.

@ClaMoralesM