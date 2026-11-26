Continúa: “Se trata, por supuesto, de un componente esencial de cualquier democracia liberal, pues es un derecho que funda a los otros derechos, que necesita una amplia protección, incluso para los discursos incómodos, porque su ejercicio a menudo…

La anterior es la primera línea del editorial “No todo se vale en el debate público”, cuyo título he tomado prestado para esta columna y que fue publicado en este medio el 14 de octubre, a propósito de unas declaraciones del caricaturista Julio González, “Matador”, en contra de la primera dama Ana Lucía Pineda.

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Continúa: “Se trata, por supuesto, de un componente esencial de cualquier democracia liberal, pues es un derecho que funda a los otros derechos, que necesita una amplia protección, incluso para los discursos incómodos, porque su ejercicio a menudo perturba a los poderosos. Por eso mismo, es necesario comprender los límites que todos los que participamos en el debate público debemos respetar”.

Más adelante señala: “La responsabilidad que exige la libertad de expresión no está siendo cumplida (…) Haría bien la Fiscalía si aprovecha este caso para hacer dos cosas al tiempo: demostrar que en nuestro país esos discursos agresivos no van a ser tolerados y que nuestro sistema otorga garantías a la libertad de expresión en cuanto González Quiceno reconozca su error”.

Editorial “Un básico de humanidad para la política, por favor”, del 2 de noviembre de 2025, sobre unas declaraciones de una exseñorita Antioquia contra Petro y Quintero, y otras de María Fernanda Cabal contra un periodista y contra los miembros de la Unión Patriótica: “No se trata de negar las diferencias ni de estigmatizar la sana polarización que surge cuando hay visiones completamente opuestas de qué hacer con el país, pero sí de pedir un básico de humanidad en cómo nos expresamos. El odio consume, deshumaniza, crea un ambiente de violencia retórica que también cruza a la física”.

Editorial “Estigmatizar al contrario no es democrático”, del 30 de marzo de 2022, a propósito de unas declaraciones del entonces candidato Gustavo Petro: “Cuando Gustavo Petro llama ‘neonazi’ a alguien, eso tiene consecuencias. Colombia lo sabe. Por lo demás, utilizar el nazismo para aplicarlo sin sentido a cualquier opositor es jugar con una equivalencia irresponsable que banaliza una tragedia histórica”.

Al director de El Espectador, Fidel Cano, lo he admirado, entre muchas razones, porque, como lo demuestran los anteriores editoriales, ha honrado los principios de justicia, ética y verdad. Y por eso mismo, es tan desconcertante su falta de acción frente a la violencia verbal del columnista Felipe Zuleta contra la periodista Ana Cristina Restrepo.

Mi invitación al debate en la red social X el pasado 17 de noviembre no era sobre el mismo video de Zuleta que provocó la primera respuesta desde la dirección de El Espectador el pasado 17 de junio. El video del señor Zuleta, sobre el que varias personas y yo nos pronunciamos, fue emitido el pasado 1 de octubre.

Fidel señala en su nueva respuesta del 18 de noviembre que X es un “escupidero” y que nadie propuso nada valioso para aportar al debate sobre la responsabilidad de la libertad de expresión. En dos mensajes, presenté de forma respetuosa varias ideas que, evidentemente, fueron consideradas menores.

Yo no pido la cabeza de Zuleta ni la de nadie. Lo que me pregunto es por qué la línea editorial de El Espectador es contundente frente a unos casos y, en cambio, parece encubrir la violencia verbal de Zuleta contra la periodista Restrepo.

En 2014, ante la grosería y agresividad del comentarista Gardeazábal en mi contra durante una emisión de La Luciérnaga, su director, Hernán Peláez, emitió al aire un duro editorial en el que exigió respeto y dejó claro que quien en su mesa de trabajo no lo tuviera, podía retirarse del programa. Gardeazábal siguió en lo suyo y yo seguí haciendo periodismo.

Sí hay acciones que se pueden hacer sin socavar los principios de la libertad de expresión.

* Periodista y directora Feria del Libro de Pereira.

@ClaMoralesM