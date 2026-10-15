SOS por el Jardín Botánico del Quindío

“Ninguno de los jardines botánicos de Colombia cuenta con apoyo del Estado —en el resto del mundo sí— porque aquí no han valorado el potencial socioeconómico de la biodiversidad. Nosotros dependemos del turismo de naturaleza, pero el terremoto causó un daño colateral: la gente…

Hoy en el Jardín Botánico del Quindío (JBQ) —fundado en 1979 como centro de investigación y abierto al público general en el año 2000— hay un llamado de urgencia a los ciudadanos locales, a los políticos y a los turistas porque, como consecuencia del terremoto, prácticamente nadie lo visita y su subsistencia depende en gran medida de la venta de entradas.

“Ninguno de los jardines botánicos de Colombia cuenta con apoyo del Estado —en el resto del mundo sí— porque aquí no han valorado el potencial socioeconómico de la biodiversidad. Nosotros dependemos del turismo de naturaleza, pero el terremoto causó un daño colateral: la gente canceló todas las visitas. El asunto es que en Quindío hace muchos años se vive más del turismo que de la agricultura”, afirma en entrevista para esta columna Alberto Gómez Mejía, presidente y fundador del JBQ.

Gómez Mejía sorprende con el siguiente dato: “Colombia tiene 30.000 especies de plantas, y el mundo 330.000; y ni siquiera así se reconoce el potencial. Y con los altos índices de hambre que tenemos, la investigación que se realiza en los jardines para suplir esa carencia no se valora. Tenemos plantas alimenticias nativas no convencionales, como la pringamosa y el chachafruto, entre otras, con las que podríamos resolver el problema de hambre en Colombia, aminorar la pobreza y, de paso, los factores que contribuyen a la violencia. Es urgente que se entienda que la biodiversidad es útil”.

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Nuestro país alberga el 20 % de las aves del mundo (1.971), de las cuales el 30,1 % (618) están en Quindío. Sólo en Norteamérica hay cerca de 100 millones de avistadores de aves, así que Gómez Mejía se pregunta: “¿Por qué no los traemos al Quindío? Mire este dato: en 2025, a Colombia llegaron 6 millones de visitantes y a España, que tiene la mitad de nuestro tamaño, llegaron 96 millones. Algo estamos haciendo mal”.

La voz de Alberto Gómez es sólida, pero cuando habla de estos temas, se quiebra. Y no es para menos… es muy doloroso sentir su impotencia cuando, además, afirma que cerca de un tercio de los empleados del jardín han sido despedidos, que los biólogos que se gradúan de la Universidad del Quindío y que podrían hacer grandes investigaciones en el jardín no encuentran trabajo y que, adonde llegan, se ganan un salario mínimo; prácticamente les toca mendigar por un puesto.

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Imaginen, amables lectores, lo siguiente: el jardín tiene una extensión de 15 hectáreas y alberga 600 especies de plantas. Pero ¿saben qué es lo más increíble? Que Rusia, que tiene el territorio más grande del mundo, tiene 1.500; ¿pueden creerlo?

Si eso no les parece impactante, quizás sí les sorprenda saber que hay 200 especies de aves en esas mismas 15 hectáreas, mientras que en toda Norteamérica hay 1.200; o que Colombia tiene la colección más grande de palmas con 260 especies y en el jardín hay 214; o que el mariposario que está en el jardín está catalogado como uno de los más lindos del mundo, según la opinión de la doctora Blanca Huertas, curadora de entomología del Museo de Historia Natural de Londres.

Esta es una invitación a los ciudadanos locales para que conozcan, quieran y cuiden el JBQ. Y es una invitación para el resto de los colombianos a que vengan a Quindío y lo visiten y, si no pueden hacerlo, a que les cuenten a sus conocidos que acá hay un tesoro y que de todos nosotros depende su supervivencia.

Ñapa 1. En el JBQ pueden comprar árboles, mariposas y libros de la biodiversidad del departamento, y contratar servicios de restauración ecológica, entre otras cosas.

Ñapa 2. “El señor de los Jardines” es un podcast de 12 capítulos que grabé con Alberto Gómez y que cuenta su vida y su obra. Lo encuentran en la web de la UFM Estéreo de la Universidad del Quindío y en la del Jardín Botánico.

* Periodista y directora de la Feria del Libro Pereira.

@ClaMoralesM