Del poder a los territorios: la verdadera prueba del multilateralismo

En su intervención inaugural y, al mismo tiempo, la última ante esta Asamblea de los 193 Estados Miembros, el secretario general António Guterres sostuvo que el mundo atraviesa una profunda reconfiguración del…

La reciente Asamblea General de las Naciones Unidas volvió a poner sobre la mesa algunas de las grandes preguntas de nuestro tiempo: ¿cómo gobernar un mundo fragmentado? ¿Cómo reconstruir la confianza en las instituciones internacionales? ¿Cómo avanzar hacia el desarrollo sostenible cuando las desigualdades, los conflictos, las crisis climáticas y la revolución tecnológica transforman simultáneamente nuestras sociedades?

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En su intervención inaugural y, al mismo tiempo, la última ante esta Asamblea de los 193 Estados Miembros, el secretario general António Guterres sostuvo que el mundo atraviesa una profunda reconfiguración del poder. Frente a ello, reclamó un multilateralismo más representativo, efectivo y capaz de producir resultados concretos. Su mensaje fue, en esencia, una llamada a reconstruir la confianza: no solo entre países, sino también de los ciudadanos en la capacidad de las instituciones para responder a preocupaciones como la seguridad, el empleo, la desigualdad, la crisis climática y las oportunidades que plantea la revolución tecnológica.

Esta preocupación también estuvo presente en la intervención del vicepresidente José Manuel Restrepo, quien insistió en la necesidad de fortalecer la seguridad, combatir el narcotráfico como fenómeno transnacional y avanzar hacia una ONU más eficaz y orientada a resultados.

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Más allá de las diferencias de enfoque, el debate dejó un punto de encuentro fundamental: la creciente demanda de resultados tangibles. En un contexto global marcado por recursos cada vez más escasos para la cooperación internacional, crisis superpuestas y crecientes expectativas ciudadanas, el desafío para el sistema multilateral ya no es únicamente alcanzar consensos globales, sino demostrar que estos transforman vidas.

Y es precisamente allí donde Colombia ofrece una reflexión relevante para el debate internacional, particularmente ahora que enfrenta el desafío de recuperarse de un terremoto que afectó a la mitad de los municipios del país.

Esta visión conecta con uno de los principios que ha orientado la acción de las Naciones Unidas en los últimos años: Build Back Better. Las crisis no deben conducir únicamente a recuperar lo perdido, sino a construir sociedades más resilientes, inclusivas y sostenibles.

Durante décadas, la conversación sobre desarrollo se concentró principalmente en políticas nacionales. Sin embargo, la experiencia colombiana demuestra que las brechas más profundas son esencialmente territoriales. Los desafíos asociados a la construcción de paz, la garantía de los derechos humanos, la reducción de la pobreza, la resiliencia climática, la seguridad alimentaria o la generación de oportunidades económicas no se manifiestan de la misma forma en Bogotá, La Guajira, el Cauca, el Catatumbo, la Amazonía o el Pacífico.

Si el multilateralismo aspira a recuperar la confianza ciudadana, debe demostrar su capacidad de generar resultados desde los territorios. Allí es donde las personas experimentan de manera concreta la presencia o ausencia del Estado, las oportunidades de desarrollo y el acceso a servicios esenciales.

Esta constatación ha llevado al Equipo de País de las Naciones Unidas en Colombia a replantear su forma de actuar. A través de los Planes de Acción Territorial (PAT), el sistema articula las capacidades de sus agencias, fondos y programas para generar mayor complementariedad entre las agendas humanitarias, de desarrollo y construcción de paz, concentrando recursos y conocimiento donde las brechas son más profundas.

Pero reconstruir mejor tampoco depende exclusivamente de la acción gubernamental. Una de las fortalezas del Sistema de las Naciones Unidas ha sido su capacidad para construir confianza entre actores diversos y crear espacios de cooperación allí donde los desafíos son demasiado complejos para ser abordados por una sola institución.

En Colombia, la ONU ha contribuido durante décadas a tender puentes entre gobiernos nacionales y locales, comunidades, organizaciones sociales, pueblos indígenas y afrodescendientes, academia, cooperación internacional y sector privado. Esta capacidad de articulación constituye hoy una ventaja estratégica, especialmente cuando la sostenibilidad de los resultados depende cada vez más de alianzas capaces de movilizar recursos, innovación, conocimiento técnico y legitimidad social.

La confianza, una de las palabras más repetidas durante la Asamblea General, se construye a partir de resultados. Y esos resultados solo son sostenibles cuando nacen de alianzas amplias y duraderas. En Colombia, generar confianza también significa reconstruir mejor: que las mujeres tengan acceso a mayores oportunidades económicas, que las comunidades rurales y étnicas fortalezcan su resiliencia, que los niños y jóvenes encuentren alternativas para construir su futuro y que el sector privado participe activamente en la generación de prosperidad sostenible e inclusiva.

El Equipo de las Naciones Unidas en Colombia está comprometido con traducir los acuerdos globales en oportunidades concretas para las personas. Ahí, en los territorios donde el desarrollo se vuelve una realidad cotidiana, se juega la relevancia del multilateralismo y, en última instancia, el futuro del desarrollo sostenible en Colombia.

* Coordinadora Residente de ONU Colombia