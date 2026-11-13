Pereira necesita un alcalde, no un damnificado más

En muchas e importantes zonas, Pereira se ha convertido en la ciudad de las ventanas rotas. La administración permite que se vandalicen sectores que no requieren demolición, sino apenas reparación, como la peatonal de…

Mauricio Salazar, en entrevista en la emisora Blu el pasado 11 de noviembre, sonó como si fuera el primer damnificado de la tragedia de Pereira. No parece haberse enterado de que es el alcalde de la ciudad, y a estas alturas no se enterará. Oscila entre el dramatismo del llanto y la desidia de lavarse las manos, mientras en la ciudad reinan el caos, la inseguridad, la falta de información, la basura y los escombros.

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En muchas e importantes zonas, Pereira se ha convertido en la ciudad de las ventanas rotas. La administración permite que se vandalicen sectores que no requieren demolición, sino apenas reparación, como la peatonal de la calle 22. Allí los inmuebles pierden valor comercial mientras sus propietarios, sin liquidez para costear por su cuenta los arreglos, viven en la angustia y el desamparo, frente a un Estado que los ha abandonado por completo. Uno se pregunta si todo esto es deliberado.

Es verdad que la crisis desborda, en lo económico y lo operativo, las capacidades de la alcaldía (y las del propio alcalde, algo más que evidente), al menos para una solución total. Pero hay mucho que podría estar haciendo si afrontara el problema con mando, liderazgo y sentido de pertenencia, como corresponde a la primera autoridad de la ciudad.

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En cambio, se presenta como un damnificado más y se lamenta de que el gobierno nacional no venga a resolver un problema que él ni siquiera intenta resolver. Bajo esa aparente pasividad frente a las demandas de los damnificados, pululan los negocios de agentes individuales que están comprando barato el desespero de la gente, y también de quienes ostentan los liderazgos institucionales en el proceso de reconstrucción. Parecieran estar trabajando para que se lleven a cabo pequeños y grandes proyectos de inversión, que no guardan una relación evidente con las soluciones requeridas por quienes perdieron sus viviendas o inmuebles.

En esa faceta de negociantes, sí están actuando de manera harto eficiente, abandonando esa postura de “pobrecitos”, que tan bien interpretan frente a los ciudadanos afectados por el sismo y la ciudadanía en general, e incluso frente al gobierno nacional.

Siento tristeza por Pereira, pero también el ánimo de convocarnos a quienes la amamos sin dobleces ni intereses personales para tomar este problema en nuestras manos y buscar las soluciones que nos saquen de tan lamentable situación.

* Ingeniera y excandidata a la alcaldía de Pereira.