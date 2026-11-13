Pereira necesita un alcalde, no un damnificado más

Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
Mauricio Salazar, en entrevista en la emisora Blu el pasado 11 de noviembre, sonó como si fuera el primer damnificado de la tragedia de Pereira. No parece haberse enterado de que es el alcalde de la ciudad, y a estas alturas no se enterará. Oscila entre el dramatismo del llanto y la desidia de lavarse las manos, mientras en la ciudad reinan el caos, la inseguridad, la falta de información, la basura y los escombros.
En muchas e importantes zonas, Pereira se ha convertido en la ciudad de las ventanas rotas. La administración permite que se vandalicen sectores que no requieren demolición, sino apenas reparación, como la peatonal de la calle 22. Allí los inmuebles pierden valor comercial mientras sus propietarios, sin liquidez para costear por su cuenta los arreglos, viven en la angustia y el desamparo, frente a un Estado que los ha abandonado por completo. Uno se pregunta si todo esto es deliberado.
Es verdad que la crisis desborda, en lo económico y lo operativo, las capacidades de la alcaldía (y las del propio alcalde, algo más que evidente), al menos para una solución total. Pero hay mucho que podría estar haciendo si afrontara el problema con mando, liderazgo y sentido de pertenencia, como corresponde a la primera autoridad de la ciudad.
En cambio, se presenta como un damnificado más y se lamenta de que el gobierno nacional no venga a resolver un problema que él ni siquiera intenta resolver. Bajo esa aparente pasividad frente a las demandas de los damnificados, pululan los negocios de agentes individuales que están comprando barato el desespero de la gente, y también de quienes ostentan los liderazgos institucionales en el proceso de reconstrucción. Parecieran estar trabajando para que se lleven a cabo pequeños y grandes proyectos de inversión, que no guardan una relación evidente con las soluciones requeridas por quienes perdieron sus viviendas o inmuebles.
En esa faceta de negociantes, sí están actuando de manera harto eficiente, abandonando esa postura de “pobrecitos”, que tan bien interpretan frente a los ciudadanos afectados por el sismo y la ciudadanía en general, e incluso frente al gobierno nacional.
Siento tristeza por Pereira, pero también el ánimo de convocarnos a quienes la amamos sin dobleces ni intereses personales para tomar este problema en nuestras manos y buscar las soluciones que nos saquen de tan lamentable situación.
* Ingeniera y excandidata a la alcaldía de Pereira.
-
javier(96673)•Hace 1 horaY el "fondo milagro", ¡cero! Mientras tanto, De la Espriella sigue gozando con sus disfraces.
-
H. Callejas(4167)•Hace 1 horaLa señora Martha Alzate, no la conozco, pero le queda muy mal hacer politica con desgracia del pueblo
-
UJUD(9371)•Hace 2 horasEl alcalde es habitante de Pereira, luego sí es damnificado, la sra. de esta carta posa de oportunista, porque como en toda desgracia, la situación se arregla es con dinero, porque es una desgracia muy grande la que ocurrió, y los llamados a dar una mano, el gobierno elegido, no ayuda…
-
Felipe(94028)•Hace 6 horasEn la tragedia de un terremoto, un incendio o en un simple camión volcado, no faltan quienes sacan provecho de las desgracias en este país de vivos sin escrúpulos. Gallinazos que roban un celular a un atropellado o la plata de unos carrotanques. Animen hoy a la selección, sientan el orgullo de ser del país mas ladrón, corrupto, asesino y rezandero.
-
Juancho(17942)•Hace 6 horasClaro que es un damnificado, primero por el terremoto y segundo por Abelardo que no pone a funcionar el famoso Fondo Milagro y la fundación de la Sra.
-
gabriel jaime(26382)•Hace 6 horasNo ven que los vivos que tienen $$$ están haciendo de las suyas a costa de las necesidades de los afectados con el terremoto. Es lamentable que la alcaldía, gobernación y el gobierno Nacional (con su Patria Milagro) no hacen nada.
-
ELIZABETH(23598)•Hace 9 horasComo oportunista, La señora!
-
Maria Clemencia(10942)•Hace 9 horasNo me parece oportuna la columna. El alcalde, igual que los demás es un danmificado, sí funge o no como alcalde, es independiente de que es un danmificado
-
Lalo(70277)•Hace 2 horasNo es un damnificado más. Es una autoridad con la obligación no de llorar sino de ayudar a gestionar, liderar, moverse. No puede resolver el problema, pero sí tener iniciativa.
-
-
Ramiro(66082)•Hace 9 horasQué le duele a la excandidata? No haga campaña.