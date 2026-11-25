Periodistas pegaron el grito en el cielo, analistas halaron sus pelos ante la inminente catástrofe, y fiscales de Estados Unidos demandaron la fusión, que igualmente se dio como si nada de eso hubiera ocurrido. Sin embargo, como simpatizo con quienes prendieron las alarmas, he decidido alarmarlo a usted también.

El suceso que más transformará a la industria del entretenimiento ocurrió mientras disfrutábamos de Spider-Man y La Odisea. La industria presenció cómo Paramount engullía a Warner Bros,. convirtiéndolos en uno solo y transformando a David Ellison, CEO de Skydance, en uno de los hombres más poderosos del entretenimiento.

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La adquisición llenó los bolsillos de accionistas de Warner y coronó a David Ellison como rey de Hollywood pero también transformará el tipo de contenido que vemos y, al final, seremos nosotros quienes pagaremos las consecuencias. Así que, a continuación, cinco formas en las que esta fusión lo afectará a usted, humilde consumidor.

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Primero, si usted se queja por los precios cada vez más altos de las plataformas de streaming, prepárese para seguir haciéndolo. Al desaparecer la competencia entre estas dos compañías, desaparece la presión por competir por su precio. El fiscal general de California advirtió sobre este riesgo en su demanda contra la adquisición en julio.

Para los cinéfilos la situación no es mejor. El poder que adquiere Skydance al concentrar tantos lanzamientos cinematográficos reduce el poder de negociación de los teatros. Si Skydance negocia para quedarse con una tajada mayor de las boletas vendidas, los exhibidores se verán obligados a subir sus precios. El incremento lo pagaremos usted y yo.

La fusión también reduce el número de quienes deciden qué vemos. Según los fiscales demandantes, Skydance concentraría el 27 % de los grandes estrenos. Al dejar canales de televisión, estudios y plataformas bajo el control de un mismo grupo, los espectadores perdemos la capacidad para escoger qué queremos ver y, a su vez, ellos ganan un control enorme sobre las historias que reciben financiación, distribución y visibilidad. Cualquier noción de elección se esfuma ante un abanico de opciones que vienen del mismo lugar.

Igualmente, se reduce el número de creativos que hacen realidad esas historias. Skydance anunció US $6.000 millones en “ahorros”, lo que se traduce en la racha de despidos más impresionante que ha visto Hollywood. Si bien unos despidos en California suenan lejanos para el consumidor colombiano, a largo plazo esto resultará en una pérdida de diversidad en lo que vemos en nuestras pantallas. Menos creativos equivale a más secuelas, reboots y remakes y menos historias originales.

Tampoco se salvan series y películas ya existentes. Como ocurrió cuando Discovery compró Warner, estas fusiones llevan a la desaparición de títulos que se encontraban en sus plataformas. Para reducir costos, la empresa saca de sus catálogos títulos que consideran prescindibles o incluso cancelan proyectos terminados, como ocurrió con Batgirl.

Por último, es necesario mencionar la cercanía ideológica de David Ellison con la administración de Trump, quien apoyó abiertamente esta fusión. Queda por ver cómo incidirá esto en lo que consumimos, pero no deja de ser preocupante que un porcentaje tan alto de nuestro entretenimiento quede en manos de una corriente política tan marcada

Las movidas de poder de Hollywood, que parecen lejanas, nos dejan como consumidores subyugados a un grupo reducido que decide qué vemos y a qué precio.

@benz_peliculasyseries