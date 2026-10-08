"Campesino": la palabra que dignificó Radio Sutatenza y le incomoda al ministro

El pasado 23 de septiembre un juez le ordenó al ministro de Agricultura ofrecer disculpas públicas tras haber afirmado que el término campesino es "despectivo". Hoy, cuando pretende eliminarse esta palabra de la terminología oficial, es altamente probable que en un número significativo de hogares colombianos haya algún recuerdo de Radio Sutatenza. Es innegable el valor del trabajo que hizo esta organización, dirigida por el sacerdote Joaquín Salcedo, para ubicar al campesino en un lugar de reconocimiento.

Salcedo llegó a Sutatenza, Boyacá, a lomo de mula, en 1947. Quería llevar el cine a los habitantes de aquella tierra. Con un proyector marca Pathé, atrajo a quienes habitaban las montañas. Aquello que parece tan de leyenda, dio origen a un proyecto de proporciones épicas: Radio Sutatenza y Acción Cultural Popular (ACPO).

Para Salcedo, la vida que llevaban los habitantes del campo merecía ser dignificada. Mujeres cocinando con leña a ras de piso, hombres que ahogaban sus preocupaciones en el alcohol, casas insalubres y hacinadas, niños desnutridos y muchas bocas por mantener; a pesar de ello, se cultivaba para el consumo propio y, cuando era posible, los excedentes se ponían en venta sin mayores ganancias. Esta era, en parte, la radiografía de la vida de quienes conformaban alrededor del 70 % de la población colombiana. Hoy, llegan apenas al 30 %.

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A partir de entonces, Salcedo y un equipo de sociólogos y educadores diseñaron una estrategia formativa que articuló una generosa programación radial, el periódico El campesino, canciones y una colección de cartillas. La emisora tuvo la virtud de llegar también a las zonas urbanas. Así, "campesino" se volvió un término de uso cotidiano, casi despojado de prejuicios.

ACPO y Radio Sutatenza fueron aprobadas por el Estado colombiano durante el mandato de Mariano Ospina y, desde ese momento, recibieron de manera ininterrumpida el apoyo de sucesivos gobiernos y de organismos multilaterales.

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Para ACPO, dignificar no era distribuir tierra. Eso tranquilizó a los terratenientes. En realidad, el propósito se movía en los márgenes de la educación y la evangelización, pasando por encima de la estructura de la tenencia de propiedad. ACPO y Sutatenza hablaron de Reforma Agraria, pero esta no iba más allá de transferencia técnica para lograr que el campesino fuera más autónomo y productivo; naturalmente, aquello provocó críticas, considerando que la mayoría de los campesinos no eran —ni son hoy— propietarios. ACPO llamó Reforma Agraria a la tarea de dar herramientas para tener las cuentas claras y no dejarse robar por intermediarios; para saber leer y, por ejemplo, verificar los contratos con los terratenientes. No era, entonces, un proyecto que buscara cambiar el orden social: era dignificación dentro del modelo capitalista; un aporte a la modernización rural. Y ese aporte resultó inmenso en una sociedad tan clasista como la nuestra.

Propietario o jornalero, ser campesino implica pertenecer a la tierra, sostener una familia —en lo económico y simbólico— y, también, participar de una estructura comunitaria. Más que por la ganancia comercial, la identidad campesina está determinada por la preservación de su entorno, de los suyos. Claro, en medio de un sistema que exige producción. Por esto, llamar a los campesinos "empresarios del campo" se quedaría corto, además de ir muy en contravía de una realidad cruda: no todos tienen tierra y buena parte de los que tienen no llegan a las tres hectáreas. ¿A estos últimos se les llamaría, entonces, "empresarios del campo", si se borra de tajo el concepto "campesino", según la fórmula del ministro?

Si Salcedo viviera, quizás se preguntaría ¿en qué devino este proyecto de dignificación del campesino que generó tanta pertenencia y fue de tan buen recibo en la sociedad colombiana? Por ello, las disculpas que ahora está obligado a presentar el ministro Dangond serán un mínimo gesto de respeto para preservar esa dignidad.