Juan Gabriel Cendales, MD. FACP



En las reuniones sociales hay un momento, después del segundo vino, que se volvió costumbre. Una mujer se abanica con lo que tenga al lado y anuncia, sin pudor y con cierto orgullo, que está “en plena menopausia”. Las demás mujeres asienten con solidaridad de género, comparan sofocos, intercambian el nombre de la ginecóloga, recomiendan algún suplemento funcional y discuten si el insomnio de las tres de la mañana es hormonal o es el ronquido del marido. Es una conversación abierta, informada y bastante divertida. Al otro lado de la sala, los hombres hablamos de la derrota de Millonarios, del dólar y de la impericia del fundador de Nvidia que tiene a más de uno perdiendo plata. Ninguno cuenta que lleva meses dormido a las 6:30 p. m., que subir escaleras ya le cuesta, que agacharse a amarrarse los zapatos se volvió una negociación con el perímetro abdominal o que anda sin energía y con una tristeza que no sabe explicar. Eso no se cuenta. Eso se aguanta.

Ese hombre casi nunca llega solo a la consulta. Lo trae la esposa, que ya le preguntó a algún agente de IA, ya diagnosticó y, por supuesto, ya lo formuló. El paciente cruza los brazos y dice que viene “por un chequeo general”. A los 20 minutos baja la voz como quien confiesa un delito: “Doctor, explíqueme si lo que tengo es andropausia”.

En la mujer, la menopausia llega en un momento preciso: los ovarios dejan de funcionar y las hormonas caen de golpe. En los hombres, más básicos, no hay un cierre así. La testosterona baja poco a poco, cerca de 1 % al año desde los 40. Un estudio europeo con más de tres mil hombres puso a prueba 32 síntomas que solemos achacarle a la testosterona baja. Solo nueve pasaron el examen, y los que mejor la delataron fueron tres que casi nadie confiesa en una reunión: menos erecciones al despertar, menos pensamientos sexuales y dificultad para lograr una erección. Apenas dos de cada 100 tenían un déficit real. En los demás, las culpables solían ser la barriga, el mal sueño, los ronquidos de obra en construcción, los tres whiskies diarios “sociales” y el estrés.

Como no hablamos del tema, el diagnóstico lo terminan haciendo la señora y el algoritmo. Las redes están llenas de clínicas de “optimización hormonal” que prometen el ímpetu bachiller en un suplemento. Nuestro silencio les deja la cancha libre a los vendedores de humo.

Señores, esto tiene solución, y empieza por un diagnóstico serio: una buena historia clínica, un examen físico y dos mediciones de testosterona en ayunas antes de las diez de la mañana (tranquilos, es solo una muestra de sangre). Si el resultado sale en el límite, o hay diabetes u obesidad, conviene medir también la testosterona libre y la proteína que la transporta. Si los niveles están bien, el tratamiento es menos glamuroso y más eficaz que cualquier suplemento: bajar de peso, tratar la apnea, moderar el whisky y moverse. Si de verdad están bajos, la testosterona funciona, formulada por un médico serio y con controles periódicos.

Así que la próxima vez que una mujer hable de sus sofocos, propongo un acto revolucionario: que algún hombre levante la mano y confiese que él también tiene “sofocos”. Y si además se despierta sin la erección de antes, piensa menos en sexo o le cuesta lograrla, que pida cita con un buen internista: puede ser la testosterona, o puede ser el corazón, que suele avisar por ahí años antes de un infarto.