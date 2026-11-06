Julio Carrizosa: comprender el país para construir un futuro sostenible

Julio Carrizosa Umaña dedicó su pensamiento a volver más exigente esa pregunta. Para él, la sostenibilidad no puede reducirse a una fórmula ambiental ni a la promesa de que todo seguirá funcionando si introducimos unas cuantas correcciones técnicas. En sus reflexiones sobre el…

Una sociedad compromete su futuro antes de agotar sus recursos naturales. Le basta con acostumbrarse a tomar decisiones que resuelven una urgencia y preparan la siguiente. En Colombia hablamos de sostenibilidad, pero rara vez preguntamos qué queremos sostener: ¿una tasa de crecimiento, una forma de ocupar el territorio, la posibilidad de vivir juntos?

Julio Carrizosa Umaña dedicó su pensamiento a volver más exigente esa pregunta. Para él, la sostenibilidad no puede reducirse a una fórmula ambiental ni a la promesa de que todo seguirá funcionando si introducimos unas cuantas correcciones técnicas. En sus reflexiones sobre el desarrollo y en su visión ambiental compleja aparece una convicción más profunda: la duración de una sociedad depende de relaciones que no caben en las fronteras de una sola disciplina. La naturaleza, la economía, las instituciones, la cultura y la justicia forman parte de una misma realidad.

Ese planteamiento incomoda porque altera nuestra manera habitual de entender el progreso. Una carretera puede acercar mercados y, al mismo tiempo, fragmentar ecosistemas o transformar las relaciones de poder sobre la tierra. Una inversión puede aumentar la riqueza sin mejorar las oportunidades de quienes habitan el territorio. Incluso una decisión ambiental bien intencionada puede fracasar si desconoce a las comunidades. Lo sostenible no se determina únicamente por la bondad de un propósito, sino por las consecuencias de relacionarlo con todo aquello que afecta.

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En Colombia, esa forma de mirar es particularmente necesaria. Nuestra diversidad geográfica y cultural es enorme, mientras nuestras respuestas públicas suelen ser uniformes. El país que Julio Carrizosa exploró en una Colombia compleja no se deja ordenar mediante una sola imagen. Una misma política puede producir resultados distintos en la Amazonia, el Caribe o la región andina. Reconocerlo no es renunciar a un proyecto nacional: es comprender que lo común no se construye negando las diferencias.

El fenómeno de El Niño vuelve visible esa contradicción. Cuando disminuyen las lluvias en unas regiones y se presionan las fuentes de abastecimiento, hablamos del clima. Pero el riesgo también depende de cómo se han ocupado las cuencas, de la infraestructura disponible, del acceso desigual al agua y de cuánto conocimiento transformamos en prevención. El Niño es un fenómeno natural; la vulnerabilidad que revela tiene una historia social y política.

Con la violencia ocurre algo semejante. Carrizosa advirtió, al hablar de Bogotá, que una ciudad segregada y sin seguridad personal difícilmente puede sostenerse. La exigencia alcanza al país: no podremos hablar de sostenibilidad mientras haya comunidades desplazadas, economías sometidas a la coerción y jóvenes para quienes el miedo estrecha las posibilidades de estudiar y elegir. La paz no es un asunto separado del ambiente o del desarrollo. Es una condición para que las personas puedan imaginar que su vida, su trabajo y su territorio tienen mañana.

Y aquí aparece una dificultad menos visible: el tiempo. Nuestra conversación pública está dominada por la siguiente elección, el próximo escándalo o el resultado inmediato. La sostenibilidad, como escribió Carrizosa al reflexionar sobre sus límites y estrategias, devuelve al centro el largo plazo. Exige estudiar antes de improvisar, discutir sin reducir al contradictor a una caricatura y construir instituciones capaces de recordar lo aprendido.

Por eso, cuando la Universidad Nacional le otorgó el doctorado honoris causa y su Facultad de Ingeniería creó la Cátedra PINSUS Julio Carrizosa, reconoció algo más que una trayectoria individual: la necesidad de formar una inteligencia pública capaz de relacionar los problemas antes de intervenirlos. Esa tarea sigue siendo nuestra.

Para la Universidad Nacional de Colombia, Julio Carrizosa es también motivo de un orgullo profundo. En nuestras aulas se formó uno de los científicos colombianos que mejor supo convertir el conocimiento en pensamiento crítico, servicio público y transformación institucional. Nuestro egresado y maestro comprendió que investigar el país implicaba comprometerse con su destino. Contribuyó a construir las instituciones que hoy protegen nuestro patrimonio natural y dejó una obra que seguirá formando generaciones. Reconocemos en él una inteligencia excepcional, pero también una manera de ejercer la vida universitaria: con independencia intelectual, rigor científico y una responsabilidad ética que nunca perdió de vista a Colombia.

Quizá una Colombia sostenible comience por abandonar la ilusión de que podemos salvar por separado los ríos, las ciudades, los campos y la convivencia. No necesitamos escoger entre naturaleza y sociedad, entre ciencia y democracia, entre desarrollo y cuidado. Necesitamos aprender a sostenerlas juntas. Esa es la invitación intelectual que Julio Carrizosa mantiene abierta: comprender el país con suficiente profundidad para que el futuro no sea siempre aquello que sacrificamos en nombre del presente.

* Rector de la Universidad Nacional de Colombia