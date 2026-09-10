La lección chilena para financiar la reconstrucción

El 27 de febrero de 2010 se registró en Chile uno de los mayores terremotos de la historia, seguido de un tsunami que arrasó el litoral chileno. Ambos eventos dejaron un costo estimado de reconstrucción equivalente al 18 % del PIB (unos USD 45 mil millones en moneda actual). El Gobierno de derecha del presidente Piñera instrumentó un plan de reconstrucción que incrementó temporalmente los impuestos a las propiedades y a las grandes empresas (aunque se redujeron para las pequeñas y medianas) y, crucialmente, incrementó de manera permanente los impuestos al tabaco. Estos últimos se subieron bajo la premisa de que gravan productos…

El 27 de febrero de 2010 se registró en Chile uno de los mayores terremotos de la historia, seguido de un tsunami que arrasó el litoral chileno. Ambos eventos dejaron un costo estimado de reconstrucción equivalente al 18 % del PIB (unos USD 45 mil millones en moneda actual). El Gobierno de derecha del presidente Piñera instrumentó un plan de reconstrucción que incrementó temporalmente los impuestos a las propiedades y a las grandes empresas (aunque se redujeron para las pequeñas y medianas) y, crucialmente, incrementó de manera permanente los impuestos al tabaco. Estos últimos se subieron bajo la premisa de que gravan productos que no solo son innecesarios para la vida humana, sino que además su consumo causa daños a la salud y genera gastos innecesarios para la economía.

Hoy Colombia se encuentra ante el mismo problema, con un costo de reconstrucción que algunos estiman en 40 mil millones de dólares (7 % del PIB). ¿Cómo conseguir recursos para la reconstrucción sin retirarlos de las actividades productivas? Y la alternativa que tiene es la misma que tuvo Chile: aumentar los impuestos a productos que no son necesarios para la población, causan daños (y costos) a la salud y son consumidos por una porción menor de la población.

Los productos obvios para esto son el tabaco y el alcohol. En el caso del tabaco, la carga tributaria sobre el precio final está muy por debajo de la de los países de la región que más gravan el tabaco (Argentina, Chile, Brasil, etc.). En el caso del alcohol, los impuestos sobre la cerveza solo representan el 26 % del precio de la marca más vendida, también por debajo del promedio regional. Esto quiere decir que, en ambos casos, hay margen para aumentar estos impuestos.

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Cuando se propone subir estos impuestos de forma automática, surgen dos cuestiones. El primero tiene que ver con el comercio ilícito del tabaco. La industria tabacalera, a menudo involucrada en el comercio ilícito, exagera la importancia del problema. En Colombia, estudios independientes han demostrado reiteradamente que la penetración del comercio ilícito es mucho menor de lo que afirma la industria y que dicho comercio no depende de los impuestos. Dicho de otra manera, incrementar los impuestos al tabaco y al alcohol no debería aumentar el comercio ilícito si se implementan controles adecuados (con acciones estratégicas ya planteadas por el gobierno actual).

El otro cuestionamiento se refiere a la presunta regresividad de estos impuestos. Según este argumento, son los hogares más pobres los que tienen una carga tributaria proporcionalmente mayor bajo este tipo de impuestos. Este argumento, que se ha demostrado falaz en estudios internacionales, es especialmente falso en el caso colombiano actual, ya que los hogares que han perdido a sus seres queridos, sus viviendas, sus ciudades y sus medios de vida están entre los más pobres del país y serían los principales beneficiarios de un aumento impositivo como el propuesto. Son justamente ellos quienes hoy necesitan un esfuerzo por parte del resto de la sociedad. Y ni siquiera sería todo el resto de la sociedad, ya que la mayoría de la población colombiana no consume alcohol ni tabaco.

En un contexto de estrechez fiscal agravado por el terremoto, es preferible incrementar estos impuestos, que no tienen un impacto productivo, antes que aventurarse en un mercado de deuda internacional cada vez más caro y desconfiado de las capacidades de pago de los países emergentes.

* Paul Rodríguez-Lesmes, es doctor en Economía, profesor de Economía de la Universidad del Rosario. Guillermo Paraje es doctor en Economía, investigador y profesor de Economía.