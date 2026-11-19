La memoria intelectual de un país también se construye a partir de sus desacuerdos. De las conversaciones que no terminan en consenso, de las preguntas que incomodan y de la capacidad de reconocer en quien piensa distinto una inteligencia que merece ser escuchada. Malcolm Deas entendía, quizá mejor que muchos, el valor de esa exigencia. Su conocimiento de Colombia, su rigor historiográfico y su particular manera de intervenir en la vida intelectual del país dejaron una huella que no se explica únicamente por sus libros, sino también por las discusiones que suscitó y por la influencia silenciosa que ejerció sobre varias…

La memoria intelectual de un país también se construye a partir de sus desacuerdos. De las conversaciones que no terminan en consenso, de las preguntas que incomodan y de la capacidad de reconocer en quien piensa distinto una inteligencia que merece ser escuchada. Malcolm Deas entendía, quizá mejor que muchos, el valor de esa exigencia. Su conocimiento de Colombia, su rigor historiográfico y su particular manera de intervenir en la vida intelectual del país dejaron una huella que no se explica únicamente por sus libros, sino también por las discusiones que suscitó y por la influencia silenciosa que ejerció sobre varias generaciones de investigadores.

El libro de Diego Aretz sobre Malcolm tiene precisamente el mérito de recuperar esa dimensión. Diego tuvo la generosidad de invitarme a participar en este ejercicio y contar mi visión de Malcolm. Mi relación con él no fue la de los círculos más cercanos. Estuve en los mismos espacios, compartimos debates y tuvimos diferencias intelectuales que nunca llegaron a convertirse en confrontaciones abiertas. Yo venía de una tradición de investigación interesada en las rupturas, las irrupciones y las transformaciones del orden social, en las fuerzas que alteran los equilibrios y producen cambios históricos. Malcolm, en cambio, representaba una tradición historiográfica más atenta al documento, al dato, a la precisión y a la exhaustividad, pero también a las continuidades históricas, a los procesos de larga duración y a aquello que permanece a través de las transformaciones. No se trataba solamente de dos maneras distintas de investigar, sino también de dos énfasis diferentes en la interpretación de la historia.

Pero justamente ahí estaba una de las grandes virtudes de Malcolm. Su presencia imponía una suerte de fiscalización del rigor. Uno sabía que había alguien escuchando, alguien con un conocimiento extraordinario del país, particularmente del siglo XIX, ante quien no resultaba fácil aventurar generalizaciones o afirmaciones apresuradas. Sin proponérselo, Malcolm obligaba a los demás a ser más cuidadosos, a matizar sus interpretaciones y a desconfiar de las explicaciones demasiado cómodas. Su papel como intelectual en la sombra fue enorme.

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También recuerdo las diferencias que mantuvo con Daniel Pécaut alrededor de la interpretación de la violencia colombiana. Ambos compartían preocupaciones, pero partían de tradiciones y miradas distintas. Malcolm se resistía a entender a Colombia como un país condenado a una guerra permanente, mientras otros insistíamos en reconocer las continuidades y transformaciones de esa violencia. No había que estar de acuerdo para reconocer la importancia de esa discusión. Al contrario, era precisamente la existencia de esas diferencias lo que enriquecía el debate.

Por eso encuentro especialmente valioso el trabajo de Aretz. Su decisión de convocar a quienes conocieron, discutieron, admiraron o cuestionaron a Malcolm permite que el personaje no quede reducido a una imagen única ni a una semblanza complaciente. Aparecen las contradicciones, las afinidades, las distancias y las distintas formas de entender su influencia. El resultado es también un retrato de una comunidad intelectual que, pese a sus desacuerdos, compartió la preocupación por comprender este país.

En estos tiempos, cuando hay tanto ánimo de censura, cuando parece imponerse la tentación de silenciar al que piensa distinto y de reducir las discusiones a adhesiones o rechazos, necesitamos más espacios para la conversación. Necesitamos libros, más libros, voces distintas, autores dispuestos a plantear preguntas y lectores capaces de enfrentarse a ellas. Qué bueno que todavía nos atrevamos a escribir, a publicar, a disentir y a poner nuestras ideas en circulación. Un libro como el de Diego contribuye a preservar algo que no deberíamos dar por sentado: la posibilidad de una vida intelectual plural, en la que las diferencias no sean un obstáculo para el diálogo, sino una de sus condiciones.

El libro no pretende clausurar la discusión sobre Malcolm Deas, sino abrirla. A través del reconocimiento de nuestras diferencias podemos establecer un diálogo más profundo, y hoy más necesario que nunca, sobre la realidad del país. Malcolm cumplía, en ese sentido, una función singular: era una especie de regulador de la imaginación sociológica, alguien cuya erudición y rigor nos obligaban a revisar nuestras certezas, a moderar nuestras generalizaciones y a pensar mejor. Quizás esa sea una de las lecciones más importantes que nos deja: la necesidad de pensar con rigor, escuchar con atención y aceptar que el otro, incluso cuando discrepa profundamente de nosotros, puede tener algo esencial que enseñarnos.