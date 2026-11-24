En lo corrido del siglo, no será Abelardo de la Espriella el primer caudillista en convertir la seguridad en arma contra la democracia. Ya Álvaro Uribe y Gustavo Petro habían trocado el órgano de seguridad del Estado en policía política –primero el DAS, después la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI)–. No se distrajeron ellos en amenazas a la libertad y al Estado de derecho que Abelardo despliega ahora y prefiguran una autocracia: pasaron a los hechos. Usaron la inteligencia del Estado para blindar sus intereses personales y de partido, desafiando la ley y afectando derechos y garantías de la oposición. El Estado policíaco,…

En lo corrido del siglo, no será Abelardo de la Espriella el primer caudillista en convertir la seguridad en arma contra la democracia. Ya Álvaro Uribe y Gustavo Petro habían trocado el órgano de seguridad del Estado en policía política –primero el DAS, después la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI)–. No se distrajeron ellos en amenazas a la libertad y al Estado de derecho que Abelardo despliega ahora y prefiguran una autocracia: pasaron a los hechos. Usaron la inteligencia del Estado para blindar sus intereses personales y de partido, desafiando la ley y afectando derechos y garantías de la oposición. El Estado policíaco, con dos mandatarios comprometidos de facto y otro en potencia.

En Petro, los desafueros de la DNI superan los descarríos de la Paz Total, y desentonan a gritos de su política social. En Uribe fueron rueda maestra del complejo engranaje que cimentó una guerra librada a dos manos con paramilitares sin compasión por la población civil, hasta arrinconar a las FARC en antesala de la forzosa negociación que vendría después. Guerra pavorosa que se llamó dizque Seguridad Democrática. De Abelardo se sospecha que su juego a los soldaditos de plomo va en serio, hacia un régimen militar vestido de civil.

Tras el escándalo de infiltración de Alias Calarcá en la DNI del gobierno Petro que Ricardo Calderón detalló en Caracol, el periodista documenta ahora planes de espionaje a expresidentes con orden de instalar micrófonos y GPS en sus vehículos; disposición de una casa clandestina de inteligencia en inmediaciones de la Embajada de Estados Unidos, e intentos de intervención en elecciones, exigiéndole a la registraduría información pormenorizada del censo electoral. Ya magistrados de la Corte Constitucional y de la JEP habían denunciado seguimientos ilegales. Y a Angie Rodríguez, ex mano derecha del presidente Petro, se le habría encargado cerrar pacto con jefes paramilitares para que hicieran señalamientos contra Uribe, Vargas Lleras y De la Espriella.

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Venía Calderón del affaire Calarcá. Habría conocido información de disidencias y presuntas conexiones e infiltraciones en entes oficiales a través de Wilmer Mejía, jefe de Inteligencia estratégica de la DNI, y del general Huertas. Había en los archivos de Calarcá documentos reservados de la Fiscalía, frecuencias de radio secretas del Ejército y comunicaciones que alertaban de operativos contra las disidencias. El general Huertas les habría recomendado crear una Convivir para legalizar armas y facilitar la movilidad.

Por su parte, el periodista Juan David Laverde había documentado en el DAS de la era Uribe toda una bitácora de operaciones de espionaje contra periodistas, defensores de derechos humanos y opositores, para vincularlos a “organizaciones narcoterroristas”. Entonces dirigía la entidad Jorge Noguera, hoy preso por el asesinato del profesor Correa de Andréis. Según la Procuraduría, se usaron recursos del Estado contra personas y organizaciones contrarias al gobierno… “obedeciendo a una concepción propia de Estado policíaco que persigue a sus opositores por el hecho de serlo”. El director de Informática del DAS, Rafael García, acusó al director de haberlo puesto al servicio del Bloque Norte de las Autodefensas. Y el subdirector reveló que había allí una central de chuzadas a cargo del jefe paramilitar Macaco. Cuando la Corte Suprema encaró la investigación de la parapolítica, todas las baterías del DAS apuntaron hacia ella. El entonces presidente dijo de sus magistrados que eran “nostálgicos del terrorismo agónico”.

Protesta Juan Caicedo, vocero del Centro Democrático, por las trapisondas de la DNI de Petro. No le conviene a ese partido acusar sin antes ver la viga en el ojo propio, que de tanto rasgarse vestiduras pueda terminar pelando el cobre. Cobre de tanto adicto al Estado policíaco.

Coda. Aplauso de pie a Juanita León, Daniel Coronell y Ana Cristina Restrepo, orgullo del periodismo en Colombia.

cristinadelatorre.com.co