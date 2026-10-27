La batalla del Bien contra el Mal

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Desentonaba. Con falso pretexto sacaron a Rodrigo Lara del Gobierno, para reemplazarlo con su antípoda, Alejandro Ordóñez. Eliminada la mano conciliadora, civilista del gabinete, se homogeniza el cuadro soñado: la hegemonía de una fórmula fundamentalista que batalla por la fe bajo el pendón de Cristo Rey. Se congratula Carlos Suárez, estratega del presidente, del reencuentro con su amigo Ordóñez, “caballero templario de una de las órdenes de monjes militares católicos más poderosas de la Edad Media, que luchaban contra los vikingos y los musulmanes”. Resucita, de paso, Laureano Gómez, cuyo discurso de posesión como presidente en 1950 invoca la moral cristiana como eje del orden nacional, y evoca la invitación del episcopado a librar guerra santa contra la educación laica de López Pumarejo.
Hoy vuelve sobre aquellos pasos el nuevo mandatario, que se compromete a luchar contra “el socialcomunismo ateo, enemigo de los valores fundamentales de la nación”; y rememora el Estado confesional de la Regeneración. Tras la guerra cultural entre la pétrea tradición y la razón individual de la Ilustración, funge la religión como arma de lucha por el poder político. La asonada al Museo Nacional niega la diversidad, el pluralismo y las libertades del arte. Como ya lo hiciera el oscurantismo contra la insigne pintora Débora Arango: por ser ella mujer y, encima, contestataria.
Con el regreso de Ordóñez cobra nuevos bríos la alianza católico-evangélica que propende a la república de Dios y a la familia bíblica, patriarcal, con su sistema de poder aterrador y su crueldad. Habiendo debutado en la política como incinerador de libros, se reafirma Ordóñez como cruzado de la batalla cultural de su Gobierno; la creencia en Dios, su brújula. En educación, en arte, en conciencia, en memoria, irrumpe la censura para preservar la verdad oficial. Enseña de intrépidas ministras, una manda suprimir el vocablo “niña” en el ente oficial llamado a protegerla; otra pide clausurar la Política Nacional de Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos. Otro vuelve al Consenso de Ginebra para negar el derecho al aborto terapéutico que la Constitución consagra.
La ministra de Cultura “borra” en el Museo Nacional al movimiento feminista, las minorías raciales y sexuales, la Carta del 91, el Acuerdo de Paz, el conflicto que informa nuestra realidad. Se están recuperando –afirma– espacios convertidos en centros de activismo del socialcomunismo y el atropello a los valores fundacionales de la nación. Pero la censura ha terminado por revelar la exclusión y el silenciamiento que penden sobre nuestra historia. Es que la memoria no se puede “descolgar”. Imponer una cultura es adoctrinar, dirá el editorialista de El Espectador.
Se refocila la llamada ideología de género como arma de guerra movida por un odio milenario a la mujer, que ilustran 80 años de persecución a Débora Arango por fuerzas del Bien ataviadas de levita, de sotana, de charreteras en la aldea que presumía de ciudad. Pintó ella sin compasión a una sociedad paralizada en las tinieblas, en el miedo, en la Violencia administrada por políticos afectos a la Falange española. Laureano Gómez, Francisco Franco, monseñor Builes lideraron heroica cruzada contra la artista que se revelaba en solitario pintando por primera vez desnudos femeninos, miserias de la muy católica Medellín, políticos corruptos trocados en animales carroñeros. Libertades del arte que no podrán retirarse en ningún museo. “La vida, con toda su fuerza admirable –dijo ella– no puede apreciarse desde la hipocresía y el oscurantismo”.
Estado confesional, religión oficial, sociedad unívoca, unanimismo político y cultural riñen con la democracia. Riñe el dilema de monseñor Builes (entre la bestia liberal y la Cruz), hoy reeditado como disyuntiva entre Marx y Jesucristo. Pero se sabe: las batallas entre el Bien y el Mal resultan casi siempre en guerra santa.
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Cordillerano(64187)•Hace 24 minutosExcelente columna, respetuosamente agrego que Carlos Suárez, mas estratega del presidente es en la práctica «el núcleo del poder», de manera es evidente que el papel de ADLE es mas el de vocero y actor de escena, mientras que es Carlos Suárez quien tiene a su cargo las decisiones de Estado.
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Tulio Claudio(70717)•Hace 29 minutosLa guerra santa, la más infernal de todas las guerras. Por fin claridad en la Torre de Babel.
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baltasar(622)•Hace 54 minutosCristina: "la hegemonía de una fórmula fundamentalista",lo peor es que está "fórmula" es pregonada por "periodistas"( por la paga) contratados por los medios de propiedad de la ultraderecha,en los cuales lamentablemente se incluye a El Espectador.La ultraderecha aterrorizada de no recuperar el poder,que siempre lo ha colocado al servicio de sus intereses y para su usufructo,acudió a un oportunista,experto en marketing digital como ADLE,con un perfil inocultable de filibustero estadounidense.
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Hugo(14000)•Hace 1 horaLeo cierto fanatismo;afirmaciones,comparaciones y disyuntivas estrambóticas ("Marx o Jesucristo, odio milenario a la mujer" ). No pertenezco a religión ni ideología política alguna ni soy fan de nadie. Por esto considero, sin embargo, que el Presidente también tiene derecho a tener su ideología e interpretar con ella las leyes, claro, sin violarlas. .Y las mayoría ,sobre todo la mayoría de "familias patriarcales" también tienen derecho a que no la fastidien queriendo imponerles otros gustos.
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H. Callejas(4167)•Hace 1 horaEn su libro "en Defensa de la ilustración" Steven Pinker documenta muy bien que la mayor causa de muertes en la historia de humanidad han sido las guerras religiosas, en nombre de Cristo de se han cometido las mayores barbaries. El Dictador derechista y "catolico" Rafael LeonidasTrujillo de Repubica Dominicana fue condecorado por el PAPA Pío XII (Gran Cruz de la Orden Piana) después de haber mandado a asesinar más de 20.000 Haitianos y Dominicanos.
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HOMO(93293)•Hace 1 horaExcelente columna. La reencarnación del mal, la metástasis de Laurano y su orda de crucifijos engastados en fusiles.
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JustoYFranco(bqf6j)•Hace 1 horaSi la Constitución Política de Colombia define a Colombia como un estado laico no es procedente que las entidades de control y la misma Corte Constitucional hagan un llamado al gobierno para que respete la Constitución y no se utilicen términos ni símbolos religiosos en los mensajes oficiales del gobierno?
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ISMAEL(31700)•Hace 1 horaLlegó, con la misma sotana, el monje Lefrevista que estaba en reposo en un convento (Ordoñez). Fiel perseguidor que se iguala a Monseñor Miguel Angel Builes, obispo de Santa Rosa de Osos, en la tenebrosa violencia. Decretó que los curas no podian absolver liberales de sus pecados sin que previamente juraran de no volver a su partido.
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María Isabel(11708)•Hace 2 horasDe acuerdo, salimos de un fanático a un dictadorzuelo energumeno!,
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Maria Eugenia(56068)•Hace 2 horasSe nos armó la gorda!
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shirley fernanda(13697)•Hace 2 horas¡Crece, crece la Audiencia!. Hoy mismo, en estas páginas, varios columnistas de diversa vertiente ideológica, unen sus voces y escritos, para expresar su sentir respecto a la CHANDA que "gobierna" esta Nación. El Oscurantismo Nunca se ha ido de este platanal:cada cierto tiempo renace como las malas hierbas, como la maleza. ¿Y quién siembra y riega estas pútridas plantas? EL FILIPICHÍN DESTRIPADOR. Ya van casi 3 meses del terremoto ¿Y dónde está el dinero de las donaciones?. ¡Ah ratita!.
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Maria Eugenia(56068)•Hace 2 horasLo que nos pasó fue la llegada de un tsunami que está arrasando con todo.
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Héctor Angel(23099)•Hace 3 horasTal vez en la historia de Colombia aplique la metáfora del eterno retorno de F. Nietzsche, o la idea de Marx y Hegel de que los hechos de la historia se repiten una vez como tragedia y otra como farza o comedia. La nuestra es una historia cíclica. Quien lea sobre la violencia en colombia en el siglo XX encontrará que la actualidad en este país es una réplica de ese pasado revivido por los herederos de la ultraderecha. !una farza! Y una tragedia! Reviviendo el fascismo de L. Gómez.
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Felipe(94028)•Hace 15 minutosFarsa con S y no con Z. Con todo respeto.
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Antonino(11779)•Hace 3 horasLos mentados no tienen en cuenta que el país de hoy no tiene vuelta atrás. Menos las mujeres, ni las juventudes.
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elsy(cww3c)•Hace 3 horasExcelente columna que nos lleva a recordar nuestra historia de violencia política y exclusión social ..qué retroceso hacia las cavernas del oscurantismo recalcitrante con estos personajes que nos gobiernan..
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Drizku(32497)•Hace 3 horasMe gustó su texto, reafirma la concepción democrática, que no tenemos. Tengo duda con Lara: civil?
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Mauricio(05056)•Hace 3 horasDe acuerdo con su artículo lo único en desacuerdo es que Lara no es la antípoda de Ordóñez sino no se hubiera acercado a esa corriente política
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Jesús(90019)•Hace 4 horasHermosa pieza de literatura y brillante exposición de esa historia de caverna y horrores. Estamos condenados al eterno retorno.
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juan(5824)•Hace 4 horasComo bien dice Doris Salcedo, no se trata de guerra cultural: es ideológica.
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Fabio(23081)•Hace 4 horasPensar que algunos sectores que odiaban a Petro le ayudaron a abrir las puertas a estos oscurantistas.
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H. Callejas(4167)•Hace 1 horaPetro ayudo a Ordoñez a ser magistrado, y con su desgobierno lo peor fue dejarnos esta catastrofe con el abogado de la mafia.
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DONALDO(67774)•Hace 4 horasLa moral cristiana es buena si deviene de la fuente del Jesús de Galilea. No esa que manipulan con hipocresías y dobleces.
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Manuel jose(f4n5o)•Hace 4 horasValiente e importante columna, qué se puede esperar de un gobierno de estos? Parece que estos señores son ahistóricos, no miran las épocas, no aprenden, nos devolvimos a la edad media, el oscurantismo medieval sectario e inhumano..
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Carlos Federico(ar680)•Hace 5 horasRegresa al púlpito Monseñor Ordóñez, otro de los "nunca", con políticas religiosas de antaño
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Atenas(06773)•Hace 5 horasEsta señora, flamígera izquierdista, como q’ no lee nada más allá de lo q’ ha leído de su cavernícola ideología, de allí su perdurable cántico de única partitura: la redención está tras sus promesas vacías, no le basta con el estruendoso fracaso del inmoral sultán con su harem de una necesitada muchachita/mes- fueron 48 sexo/contratos-.Según otros medios, el MinInterior quiso rodar cual rueda suelta y nombró mamertos en su séquito y ni el PGN lo supo manejar, eso fue suficiente. Atenas
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Asskicker(14727)•Hace 2 horasA esta basura no le queda ningun argumento , solo el insulto, la repeticion de infundios ,tan canallas como ella, que desnudan su ruindad , su catadura moral
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Gvbnllnh. Bvc. Nm. N jn(98086)•Hace 5 horasLeí las tres primeras frases y que manera tan maluca de escribir de esta señora.
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alenpe(67430)•Hace 5 horasEl gringo traidor a su origen está demostrando que el puede hacer y deshacer con todos los estamentos del estado, lo paradójico es que las altas cortes del estado estén calladas parece que les hubiera administrado escopolamina a los miembros de esas ramas del poder. Mientras tanto anda unos días de alguacil y otros de actor de poca monta, rodeado de camaras y de microfonos ocultos. ¡Vaya el pajanalero de presidente que le tocó a Colombia! ¡Jua!
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Chamí(1anyy)•Hace 6 horasExcelente Columna. A pesar de lo triste y la indignación que siento al leerla, es un placer hacerlo
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David(0vhxw)•Hace 7 horasValiente columna Cristina.