La batalla del Bien contra el Mal

Desentonaba. Con falso pretexto sacaron a Rodrigo Lara del Gobierno, para reemplazarlo con su antípoda, Alejandro Ordóñez. Eliminada la mano conciliadora, civilista del gabinete, se homogeniza el cuadro soñado: la hegemonía de una fórmula fundamentalista que batalla por la fe bajo el pendón de Cristo Rey. Se congratula Carlos Suárez, estratega del presidente, del reencuentro con su amigo Ordóñez, “caballero templario de una de las órdenes de monjes militares católicos más poderosas de la Edad Media, que luchaban contra los vikingos y los musulmanes”. Resucita, de paso, Laureano Gómez, cuyo discurso de posesión como presidente en…

Desentonaba. Con falso pretexto sacaron a Rodrigo Lara del Gobierno, para reemplazarlo con su antípoda, Alejandro Ordóñez. Eliminada la mano conciliadora, civilista del gabinete, se homogeniza el cuadro soñado: la hegemonía de una fórmula fundamentalista que batalla por la fe bajo el pendón de Cristo Rey. Se congratula Carlos Suárez, estratega del presidente, del reencuentro con su amigo Ordóñez, “caballero templario de una de las órdenes de monjes militares católicos más poderosas de la Edad Media, que luchaban contra los vikingos y los musulmanes”. Resucita, de paso, Laureano Gómez, cuyo discurso de posesión como presidente en 1950 invoca la moral cristiana como eje del orden nacional, y evoca la invitación del episcopado a librar guerra santa contra la educación laica de López Pumarejo.

Hoy vuelve sobre aquellos pasos el nuevo mandatario, que se compromete a luchar contra “el socialcomunismo ateo, enemigo de los valores fundamentales de la nación”; y rememora el Estado confesional de la Regeneración. Tras la guerra cultural entre la pétrea tradición y la razón individual de la Ilustración, funge la religión como arma de lucha por el poder político. La asonada al Museo Nacional niega la diversidad, el pluralismo y las libertades del arte. Como ya lo hiciera el oscurantismo contra la insigne pintora Débora Arango: por ser ella mujer y, encima, contestataria.

Con el regreso de Ordóñez cobra nuevos bríos la alianza católico-evangélica que propende a la república de Dios y a la familia bíblica, patriarcal, con su sistema de poder aterrador y su crueldad. Habiendo debutado en la política como incinerador de libros, se reafirma Ordóñez como cruzado de la batalla cultural de su Gobierno; la creencia en Dios, su brújula. En educación, en arte, en conciencia, en memoria, irrumpe la censura para preservar la verdad oficial. Enseña de intrépidas ministras, una manda suprimir el vocablo “niña” en el ente oficial llamado a protegerla; otra pide clausurar la Política Nacional de Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos. Otro vuelve al Consenso de Ginebra para negar el derecho al aborto terapéutico que la Constitución consagra.

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La ministra de Cultura “borra” en el Museo Nacional al movimiento feminista, las minorías raciales y sexuales, la Carta del 91, el Acuerdo de Paz, el conflicto que informa nuestra realidad. Se están recuperando –afirma– espacios convertidos en centros de activismo del socialcomunismo y el atropello a los valores fundacionales de la nación. Pero la censura ha terminado por revelar la exclusión y el silenciamiento que penden sobre nuestra historia. Es que la memoria no se puede “descolgar”. Imponer una cultura es adoctrinar, dirá el editorialista de El Espectador.

Se refocila la llamada ideología de género como arma de guerra movida por un odio milenario a la mujer, que ilustran 80 años de persecución a Débora Arango por fuerzas del Bien ataviadas de levita, de sotana, de charreteras en la aldea que presumía de ciudad. Pintó ella sin compasión a una sociedad paralizada en las tinieblas, en el miedo, en la Violencia administrada por políticos afectos a la Falange española. Laureano Gómez, Francisco Franco, monseñor Builes lideraron heroica cruzada contra la artista que se revelaba en solitario pintando por primera vez desnudos femeninos, miserias de la muy católica Medellín, políticos corruptos trocados en animales carroñeros. Libertades del arte que no podrán retirarse en ningún museo. “La vida, con toda su fuerza admirable –dijo ella– no puede apreciarse desde la hipocresía y el oscurantismo”.

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Estado confesional, religión oficial, sociedad unívoca, unanimismo político y cultural riñen con la democracia. Riñe el dilema de monseñor Builes (entre la bestia liberal y la Cruz), hoy reeditado como disyuntiva entre Marx y Jesucristo. Pero se sabe: las batallas entre el Bien y el Mal resultan casi siempre en guerra santa.

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