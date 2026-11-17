Ni el más intrépido revolucionario hubiera dibujado tan perfecto escenario de lucha de clases como lo logra la reforma tributaria del Gobierno. Esta alberga el gusanillo de animadversión de las clases media y popular contra la élite del poder recargada de ventajas fiscales en la sociedad del privilegio. El proyecto que emula las gracias de Milei, ruina de la población argentina, cae como un bloque de concreto sobre las mayorías; y replica, repotenciada, la reforma tributaria de Duque, causa del levantamiento popular de 2021. La reforma baja impuestos al gran capital y los multiplica a los trabajadores y al consumo. Pasa impávida…

Ni el más intrépido revolucionario hubiera dibujado tan perfecto escenario de lucha de clases como lo logra la reforma tributaria del Gobierno. Esta alberga el gusanillo de animadversión de las clases media y popular contra la élite del poder recargada de ventajas fiscales en la sociedad del privilegio. El proyecto que emula las gracias de Milei, ruina de la población argentina, cae como un bloque de concreto sobre las mayorías; y replica, repotenciada, la reforma tributaria de Duque, causa del levantamiento popular de 2021. La reforma baja impuestos al gran capital y los multiplica a los trabajadores y al consumo. Pasa impávida sobre la corrupción que encauza la evasión y sobre el contrabando, delitos que le roban al Estado $150 billones al año, tres veces lo que la reforma espera recuperar. Contempla con desdén el espectáculo del capitalismo social que en medio siglo –desde el fin de la Segunda Guerra– logró cotas de crecimiento, prosperidad y pleno empleo nunca antes registradas en Europa, Estados Unidos y Canadá. Gracias al principio redistributivo de la socialdemocracia, el impuesto progresivo financiaba la política social de beneficio general con gravámenes hasta del 80 % sobre la renta de los grandes capitales.

Su antípoda, nuestra reforma, con IVA del 19 % a la canasta básica y a la salud. Ahora será la ciudadanía la que deba sortear la crisis del sector, que verá dispararse sus cotizaciones y pólizas de salud. Cobra impuestos a nuevos contingentes de clase media. Da gabelas estrafalarias a grandes inversionistas extranjeros en petróleo, minerales, infraestructura y energía, que ahora pagarían la mitad de impuestos. Y les concede las reglas fijas a 16 años que ellos estipularon. ¿Como Delcy Rodríguez en Venezuela? Marcela Meléndez, directora de Fedesarrollo, considera “francamente irresponsable comprometer al país a 16 años de beneficios tributarios para los grandes negocios”.

Consentidos del neoliberalismo que en cuarenta años agudizó las inequidades hasta la desesperación de grandes conglomerados sociales, los banqueros objetan en la reforma una sobretasa al sistema financiero. El presidente de Bancolombia lamenta que la discusión tienda a volverse política y no técnica. Como si señalar quién paga los costos del estropicio no fuera problema político por antonomasia.

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Política será también la decisión de acudir al impuesto progresivo, puntal del Estado social, para que el ajuste fiscal no agudice las desigualdades. IVA debe haber, dice Mauricio Cabrera; pero no a la canasta familiar sino a la compraventa de inmuebles para negocio, a bienes y servicios de lujo como automóviles de alta gama. Impuesto a los capitales golondrina, que se enriquecen con TES que pagan un ridículo 5 % de impuesto; a productos mineros como el oro y el carbón. A la actividad comercial de las iglesias. Bajar el impuesto de renta a las empresas, pero eliminarles beneficios injustificados.

El progreso se ha construido sobre la reducción de las desigualdades. Revolucionarios resultaron ser el sufragio universal, el derecho de todos a educación, salud y pensión. Y, sobre todo, el impuesto progresivo, pilar del giro hacia la socialdemocracia, donde el Estado grava y reasigna lo recaudado en vista del bien común. Hasta la década de los 80, los grandes capitales pagaban elevadísimo impuesto de renta. Pero con la involución al capitalismo primitivo y a la libre circulación de capitales, se desploma el impuesto progresivo y la diferencia de ingresos entre clases sociales resulta ya abismal, inequidad que la reforma ahondaría en Colombia.

A la manera de Milei, esta operaría un ajuste draconiano del gasto público, con grave afectación de la inversión social. Tan abrumador es el horizonte, que hasta los Reservistas y los Veteranos de Colombia (súmmum del conservadurismo) cuestionan la reforma. Crece la audiencia por sanar las finanzas sin matar al paciente. Es que la alternativa sería el estallido social.

cristinadelatorre.com.co