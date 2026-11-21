Javier Milei llegó a la Casa Rosada actuando un show grotesco. Motosierra en mano prometió destripar el Estado desde adentro y construir una Argentina próspera en donde el mercado se regulara a sí mismo y a la sociedad en su conjunto. Además de ello, lo hizo articulando un discurso de odio contra las libertades, las mujeres, las diversidades y en general todo lo que para él son “los zurdos”. El resultado ha sido desastroso.

Según el INDEC, la pobreza subió al 32,3 % en el primer semestre de 2026, más de cuatro puntos por encima del cierre del año anterior, y alcanza ya a unos 15 millones de personas. Entre niñas y niños menores de 14 años la proporción llega al 44,5 %. La economía se contrajo en el segundo trimestre; en julio, la actividad cayó 2,9 %, el peor mes desde la pandemia, y el Banco Central terminó admitiendo que el tercer trimestre también fue negativo, lo que configura una recesión técnica. El ministro Luis Caputo culpó a unos «shocks transitorios» y al mundial de fútbol. El Centro de Economía Política Argentina cuenta más de 32.000 empresas cerradas desde la posesión de Milei y la inflación de octubre volvió a subir, al 2,2 % mensual, la más alta desde abril. A comienzos de año, además, el director del INDEC renunció después de que el presidente se negara a revisar la metodología con la que se mide el costo de vida. Todo enmarcado en una política de desfinanciación de programas sociales, represión en contra de adultos mayores, discursos negacionistas de la dictadura y en general un comportamiento definitivamente esquizoide del mandatario.

Como si fuera poco, el hombre que prometió acabar con “la casta” terminó fortaleciéndola. Salieron a la luz unos audios atribuidos a su exdirector y amigo personal, Diego Spagnuolo, que destaparon una presunta red de sobornos en la compra de medicamentos para personas con discapacidad. Spagnuolo fue procesado en febrero. El propio presidente promocionó en sus redes la criptomoneda $LIBRA, que se desplomó en cuestión de horas y dejó pérdidas a más de 44.000 inversores. El anarcocapitalista que dice que el Estado es una organización criminal llegó a las elecciones legislativas de 2025 con el respaldo de un salvavidas de 20.000 millones de dólares que le ofreció el Tesoro de Estados Unidos. Hoy Argentina le debe al Fondo Monetario Internacional unos 57.000 millones de dólares, cerca de un tercio de todo el dinero que ese organismo tiene prestado en el mundo. Resultó que la mano invisible la dirige Washington.

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Hablo del fracaso del libertarismo porque el problema excede la esquizofrenia de un hombre: la doctrina que promete que retirado el Estado la sociedad se ordenará sola ha fallado una y otra vez. Lo grave es que ese es el modelo que nos quieren importar algunos a Colombia. Como autómatas han copiado hasta las expresiones utilizadas por el libertarismo argentino. Hablan de zurdos, de temblar, de destripar, de batalla cultural. Utilizan bots para permear la conversación digital y en general se comportan como lo hacen los argentinos. Más allá de la vergüenza y del profundo patetismo de su performance, resulta peligroso que este desastre sea la propuesta para un país como el nuestro. Ojalá que la tragedia que hoy atraviesa el pueblo gaucho nos sirva de ejemplo para desestimar de tajo las ideas de quienes, como Milei, tan sólo son energúmenos y mercachifles.

