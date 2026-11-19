Algunos sostienen que la derecha colombiana está siendo absorbida por Defensores de la Patria, el partido del presidente Abelardo de la Espriella, y que el Centro Democrático se marchita. Es cierto que las bases más radicales migraron al abelardismo. Sin embargo, como lo he venido sosteniendo en este espacio, aquello responde a una decantación ideológica. Mientras el presidente ocupa la escena, Álvaro Uribe ejerce, con juicio y método, el liderazgo que le falta al Gobierno.

La que considero una crisis de liderazgo del presidente contrasta con su visibilidad, pues su Gobierno llena el espacio mediático como ningún otro. Se trata, en cambio, de un problema de dirección. En cien días, De la Espriella ha dado bandazos, ha registrado 23 salidas o relevos en altos cargos y cuatro nombramientos frustrados, descargando los costos de ello en su equipo. Cuando el escándalo del Fondo Milagro le reventó en las manos, señaló al gerente que él mismo había nombrado.

En seguridad, el presidente proyecta don de mando al encabezar operativos, anunciar capturas y encarar a los detenidos ante las cámaras. Sin embargo, liderar es también articular las capacidades del Estado y darles dirección. El plan de choque de 90 días venció sin cumplir sus metas, según La Silla Vacía, y la Fundación Ideas para la Paz advierte que las Fuerzas Militares tienen disponible apenas el 46 % de sus capacidades. Los datos no cuestionan la prioridad de la seguridad, sino la distancia entre protagonizar la acción y conducirla.

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En cuanto a la Ley de Rescate Fiscal (el tema más delicado que tiene el Gobierno en sus manos en estos días), el liderazgo de estadista del presidente se difumina. Durante semanas, el vicepresidente José Manuel Restrepo y el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, defendieron gravar ciertos alimentos con IVA para evitar un déficit en 2027. Días después, el presidente anunció que la canasta familiar no pagaría el impuesto y aseguró que esa había sido siempre su instrucción. Rectificar es sensato, pero dejar a los ministros defendiendo lo que luego el propio presidente desconoce es una falla de conducción.

En ese escenario apareció el liderazgo de Uribe. Con su bancada estudió el proyecto, se opuso a nuevos impuestos sobre los alimentos y la medicina prepagada y propuso simplificar la tributación. En lugar de limitarse a rechazar, planteó de dónde sacar recursos, con la venta de parte de Ecopetrol e ISA y la eliminación o fusión de más de 200 entidades, entre otras ideas. Hoy la reforma depende, en buena medida, del visto bueno del Centro Democrático. Como escribió María Isabel Rueda, “Abelardo necesita más de Uribe que Uribe de Abelardo”.

Es la disciplina democrática de un partido que se dice de Gobierno, pero mantiene su identidad, que respalda lo que comparte y marca límites donde discrepa. Su oferta no es la de un abelardismo moderado, sino la de una derecha liberal capaz de contener los impulsos autoritarios del Gobierno. Le queda al presidente Uribe la patriótica decisión de pedirle a su gente que deje de girar alrededor de Santos, para que el proceso de paz sea un capítulo de la historia y no un proyecto que nos divida eternamente. Si lo logra, podrá abrirse a un centro huérfano de liderazgo. Ahí, y no en las bases que se fueron, está su verdadero caudal político.