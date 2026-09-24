Crítica de ‘A Useful Ghost’: Duelo, distopía y electrodomésticos fantasma

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El consuelo, esa necesidad humana de aferrarse —a un recuerdo, un ritual, un objeto— cuando el mundo se desmorona, es el motor primario de A Useful Ghost, ópera prima del director tailandés Ratchapoom Boonbunchachoke. Sin poner sobre la mesa lo dudablemente racional que pueda ser hablar con una aspiradora poseída, la película se pregunta qué ocurre cuando lo inanimado se convierte en el único interlocutor posible ante un duelo que la sociedad ha decidido ignorar. En una Tailandia asfixiada por el polvo contaminante, donde la muerte se ha vuelto estadística y el aire mismo es un silencioso victimario, la historia de March y su electrodoméstico-fantasma elabora una distopía que refiere a una cruda histórica política, marcada por la represión militar, masacres y desigualdades.
Al subvertir la esencia del fantasma tradicional, la película entiende lo espectral ya no como cohabitante de un cuerpo humano, sino como un artefacto doméstico: una aspiradora que, en lugar de succionar polvo, parece absorber el vacío emocional de su dueño. El polvo contaminante ha matado a Nat (esposa de protagonista) y a tantos otros, el objeto que paradójicamente limpia la suciedad se convierte en el único ser capaz de ofrecer compañía. La ironía es evidente: la tecnología que propició la enfermedad y la muerte es la que ahora susurra palabras de aliento. A través de una extrañeza incómoda que no abandona la comedia, aún para abordar los temas más críticos, la película se regodea sobre la posibilidad de encontrar consuelo auténtico en lo artificial o lo no-humano.
La química de March con la aspiradora consigue sobreponerse incluso a algunas de las interacciones humanas que propone la narración, dotando al objeto de una caracterización e identificación palpable. Cuando la familia de March, encabezada por su madre, Suman, establece una tensión respecto a la relación con que se viene estableciendo con el aparato, se deja entrever tanto una mirada normativa respecto a las formas de llevar un duelo, y un particular conflicto de clases. Su escepticismo está conectado a un choque generacional entre una sociedad que exige productividad emocional y un individuo que ha encontrado refugio en el absurdo. La película no resuelve ese choque, permite su desarrollo y cuestiona, nuevamente con tintes de humor ingenioso, esa idea transversal de lo que se considera o no práctico, importante o funcional.
Si bien en contexto distópico que propone la película es uno de sus mayores fuertes, este queda por momentos desdibujado. El polvo contaminante funciona como metáfora del duelo colectivo, pero no se llega fácilmente a conectar esta idea macro con la historia particular de March. Aun así, A Useful Ghost consigue superar el sketch de una aspiradora parlante, proponiendo desde el absurdo mirarnos al espejo de nuestra necesidad de compañía y escucha. En tiempos donde el dolor se gestiona a través de la anestesiada virtualidad, la idea de que un aparato creado por el humano pueda ser un espacio más seguro que una persona no es ciencia ficción, es diagnóstico.