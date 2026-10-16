El apocalipsis pospandemia en Corea del Sur: "Hope: El último impacto", de Na Hong-jin

Estéticamente, Corea del Sur parece haber sido uno de los países más afectados por la pandemia (de COVID falleció Kim Ki-duk, una de las voces autorales más auténticas de la cinematografía contemporánea.) La cuarentena les exigió a los cineastas surcoreanos observar las formas de relacionarse con los demás. Corea del Sur fue uno de los países que reportó mayor número de hikikomoris en cuarentena. Uno de los primeros filmes surcoreanos que llegó a salas después del encierro fue Aloners, que abordaba exactamente ese fenómeno. La forma en la que un cuerpo está en el mundo parece haber sido la delimitación propuesta. Recién a…

Estéticamente, Corea del Sur parece haber sido uno de los países más afectados por la pandemia (de COVID falleció Kim Ki-duk, una de las voces autorales más auténticas de la cinematografía contemporánea.) La cuarentena les exigió a los cineastas surcoreanos observar las formas de relacionarse con los demás. Corea del Sur fue uno de los países que reportó mayor número de hikikomoris en cuarentena. Uno de los primeros filmes surcoreanos que llegó a salas después del encierro fue Aloners, que abordaba exactamente ese fenómeno. La forma en la que un cuerpo está en el mundo parece haber sido la delimitación propuesta. Recién a comienzos de este año, llegó The ugly, de Yeon Sang-ho, un melodrama sobre la belleza justo en el país donde también empieza a evidenciarse fenomenológicamente que la cosmética se antoja una presión asfixiante.

Por supuesto, ni la soledad ni la belleza son temas que recién florecieron tras la cuarentena. El mismo Kim Ki-duk tiene hermosos relatos sobre uno y otro; La criada, de Im Sang-soo, por ejemplo, es una excelente muestra de la cosmética puesta al servicio de una representación turbulenta e inquietante de un personaje. Pero sí es posible que veamos formas más agudas de relacionarse con el otro en la actualidad del cine surcoreano. Esta semana, coinciden en Colombia dos filmes surcoreanos: Zona cero, del mismo Sang-ho —que, dicho sea de paso, es sobre una epidemia—, y Hope: El primer impacto, de Na Hong-jin, estrenado este mismo año en la competencia principal del Festival de Cine de Cannes.

El valor de este filme es netamente comercial. Su control de efectos especiales, secuencias de acción, diseño de producción y sus dosis imbuidas de adrenalina, son comparables con los grandes estudios estadounidenses. Tratándose de un país cuya cinematografía se ha mantenido en la periferia occidental, no es esto un logro menor. Pero poco más que eso ofrece. Sumado a los contextos aislados, este filme tiene lugar en un mundo apocalíptico en el que una especie de Piegrande destruye todo a su paso. Los procedimientos formales con los que abarca la fábula principal —la del policía y su ayudante— son los de siempre: generar tensiones arbitrarias removiendo información de los encuadres, música extradiegética absolutamente empática respecto a lo que evocan las imágenes, cámara lenta, disparos, explosiones y el héroe vivo no importa qué suceda. A ese respecto, en ocasiones era difícil discernir si acaso se estaba haciendo un guiño a Los ángeles de Charlie. No obstante, muy inteligentemente, se hizo el contrapunto con la otra fábula de los cincos cazadores en el bosque, lo que traía otro color a ese contexto apocalíptico y una nota de calma soslayada al margen del apocalipsis urbano de la primera fábula.

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Hay una postura ética bastante similar en The ugly cuando tanto la fábula como el tratamiento formal del filme giran en torno a la determinación de la fealdad de la mujer. Aquí, de forma similar, cuando se prioriza el decantamiento efectista, parece mostrarnos que más allá de las críticas conscientes, sigue habiendo una predilección cosmética por parte de varios autores para abordar los "otros" espacios, que, en realidad, dejan de ser otros para ser los mismos.