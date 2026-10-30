El deseo femenino, entre lo íntimo y lo divino: "Calle Málaga", de Maryam Touzani

Como una apología a la vejez femenina, entendiéndola como puente al disfrute y la libertad y no como enfermedad y decadencia, Calle Málaga elabora un retrato de una mujer española que ha hecho de su hogar una patria ajena, habitando en Tánger, ciudad marroquí que la recibió a ella y a toda una comunidad española tras huir del franquismo. María Ángeles (interpretada por Carmen Maura) habita la calle Málaga en una especie de idilio, dónde entre todos se ha construido una idea de lo familiar y lo comunitario. La llegada de su hija Clara desde Madrid es el punto de giro que irrumpe con la utopía: Clara ha decidido vender el…

Como una apología a la vejez femenina, entendiéndola como puente al disfrute y la libertad y no como enfermedad y decadencia, Calle Málaga elabora un retrato de una mujer española que ha hecho de su hogar una patria ajena, habitando en Tánger, ciudad marroquí que la recibió a ella y a toda una comunidad española tras huir del franquismo. María Ángeles (interpretada por Carmen Maura) habita la calle Málaga en una especie de idilio, dónde entre todos se ha construido una idea de lo familiar y lo comunitario. La llegada de su hija Clara desde Madrid es el punto de giro que irrumpe con la utopía: Clara ha decidido vender el apartamento de su madre, que ve como la única opción para recuperarse económicamente de su separación y poder seguir sosteniendo a sus hijos. Arraigada a su hogar y a una ciudad que sostiene todos los recuerdos de su vida, María Ángeles se resiste a mudarse a Madrid y a renunciar al espacio donde ha erigido toda su historia. En el camino por recuperar lo que es suyo, la protagonista atraviesa una serie de obstáculos ineludibles e incluso se encuentra de nuevo con la oportunidad de amar.

Con una sensibilidad y belleza casi inéditas, el filme explora el deseo y el erotismo en la tercera edad, construyendo con sutileza la química y atracción entre María Ángeles y Abslam, un vendedor de antigüedades que pasa de ser antagonista a entablar una relación con María. La construcción paulatina de la conexión entre estos personajes deja ver una maestría de la directora Maryam Touzani para filmar los gestos mínimos, y para conducir la puesta en escena hacia una química y empatía manifiestas.

El eclecticismo de Tánger, donde confluyen idiomas, nacionalidades y culturas, podría trasladarse también a la estructura de esta película, donde el drama, la comedia y el romance convergen en múltiples líneas narrativas sin que ninguna de ellas cargue con el peso dramático en su totalidad. Si bien la historia que plantea Calle Málaga no es novedosa y los diálogos puedan sentirse por momentos sobrexplicativos, la apuesta estética y formal de la película hace de ella una pieza atractiva y luminosa que reafirma la belleza de los cuerpos marcado por la edad y consigue hilar una poética de lo íntimo y lo divino.

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Este halo de lo sagrado y lo divino se deja ver también en la relación de María Ángeles con su mejor amiga Joseja, monja de clausura con voto de silencio a quien la protagonista visita cada semana para contarle de su vida a modo de confesionario, recibiendo sólo la expresión corporal de su interlocutora y unos sonidos de animales que reaccionan en off, como en otro guiño mágico del diseño sonoro del filme.

La cinematografía del filme despliega esplendor y nostalgia, la cámara no abandona a María Ángeles en su lucha por no perder su hogar, pero más que una película de desarraigo, Calle Málaga es el retrato de una mujer que constantemente se redescubre y que se niega a abandonarse a sí misma.