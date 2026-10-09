Filmar como forma de resistir a la muerte: "Tres hermanas", de Joyce Ventura

En un tríptico de miradas que deja ver que existen tantas vidas como formas de entender la muerte, Joyce afronta el miedo que despierta el paso de los años poniendo en tensión preguntas alrededor de las limitaciones físicas del envejecimiento, la nostalgia por las versiones pasadas de sí misma y la transformación última que supone la muerte. No hay en su gesto una respuesta tranquilizadora, sino una obstinación por filmar el proceso de búsqueda en el que las palabras se vuelven esquivas.

La cámara es un dispositivo que funciona como portal a conversaciones incómodas, el dedo sobre la llaga que detona fricciones entre tres hermanas que, aunque atraviesan una misma etapa de la vida, se encuentran con pulsiones distintas al enfrentar la nueva realidad que imponen sus cuerpos, la progresiva pérdida de independencia y un mundo que no se detiene aunque para ellas parezca ralentizarse. Vivir contra el reloj es también aceptar que el paso del tiempo es irreversible.

La directora crea un juego narrativo de espejos fracturados mediante el rescate del archivo familiar. Festejos, reuniones y registro doméstico son revisitados en multipantallas que fragmentan y recomponen la imagen. El archivo es ahora refilmado, transmitido a sus hermanas a través de nuevas pantallas, y comentado en simultáneo en una relectura íntima que sólo es posible en el presente. Esa superposición de pantallas materializa también las miradas superpuestas, desafía la linealidad del tiempo y crea un nuevo espacio para habitar el recuerdo y reescribirlo. El amor filial que se sostiene en la distancia funciona como el ancla que las conecta con el mundo, aun mientras transitan por la angustia de desconocer si existe trascendencia a su experiencia terrenal y mientras la vida les exige permanecer en un mundo que continúa impasible tras despedir a sus seres queridos.

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Como punto de mediación entre sus hermanas, con experiencias y puntos de vista contrapuestos, Joyce consigue hacer de su investigación fílmica una experiencia colectiva. Los miedos y silencios familiares se ponen de manifiesto, habilitados por la presencia de una cámara que se cuela en la cotidianidad y que constantemente cuestiona, interpela y provoca. La película propone entonces la posibilidad de anticiparse al duelo de la propia muerte, indaga sobre la oportunidad de caminar hacia ella con serenidad, reconociendo la vida como un espacio transitorio, y de aceptar la fragilidad y la finitud como condición compartida.

Filmar es para Joyce otra forma de resistir a la muerte. Cada encuadre, cada revisión del archivo, se transforma en ritual de perpetuidad. Ser espectadora de lo filmado es la herramienta para desafiar el olvido; la imagen filmada convierte lo efímero en documento y posterga simbólicamente su disolución final.