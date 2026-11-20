Luca es la única hija de una familia que ha convertido su vida en espectáculo público diseñado para redes sociales; las relaciones, la intimidad, las conversaciones e incluso su crianza desde el nacimiento han sido meticulosamente monetizadas. Babystar nos presenta la aparente calidez de una familia perfecta, que se ufana de su belleza, armonía y hábitos saludables, escondiendo tras la fachada que proyectan la inexistencia de un vínculo. Fuera del spotlight, los personajes revelan una frialdad absoluta que contradice esa imagen edulcorada que exhiben y comercializan.

La estetización de la vida cotidiana funciona aquí como insumo central, incorporando también recursos audiovisuales propios de los trends de redes sociales como elipsis o juegos narrativos. Sin embargo, este mismo aparato estético crea una distancia abismal que dificulta entrever la humanidad de los personajes, incluso cuando dentro de la diégesis estos están fuera del foco público. La película queda entonces atrapada en un limbo entre lo sensible y lo meramente estético, como si se regodeara en el artificio mismo que pretende criticar, pero que termina sintiéndose como otro escenario de la simulación.

Quizá lo que resulta más interesante de la película es la superposición de pantallas o formatos que van mostrando distintas capas de esa “realidad” manipulada, y que permiten moverse entre el pasado y el presente de la narrativa que la familia ha construido, como los perfiles de YouTube y TikTok y el registro de las cámaras de seguridad de la casa, ante las que ellos siguen performando, como si su vida fuera un performance continuo.

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El punto de quiebre de esta aparente estabilidad llega cuando Luca descubre que dejará de ser hija única y comienza a sabotear la imagen perfecta de la familia en la esfera pública. Esta resistencia se comprende inicialmente como la negativa a ceder el centro de atención, pero posteriormente se revela como una oportunidad de ver en el espejo el sometimiento de sus padres hacia ella, y de tratar de impedir que esa dinámica se perpetúe con la nueva integrante de su familia. La relación parental se presenta en la película como una provocación constante que va de lo pasivo agresivo a la persuasión y que privilegia la sobreexposición de lo íntimo bajo la excusa de atesorar momentos invaluables. Los sonidos animales con los que la familia "se comunica" parecen ser el único gesto que los conecta, y al mismo tiempo sugiere una incapacidad para encontrarse en la reciprocidad del lenguaje.

Una serie de subtramas y personajes que no se desarrollan ni son cruciales en la evolución de los personajes atraviesan la película y terminan por sentirse accesorios, lo que puede leerse bajo el código de la propia superficialidad del universo del filme, pero también subraya la dificultad para elaborar una postura crítica que supere la escenificación y estetización.

Si bien Babystar explora un fenómeno vigente y pertinente, y se presenta como una propuesta plásticamente evocadora, la película desaprovecha su potencia satírica y no consigue ahondar en las contradicciones que implica desdibujar los límites entre lo público y lo privado, o en cómo las relaciones actuales (incluso aquellas creadas por lazos de sangre) pueden construirse en función de lo que se puede mostrar, respondiendo a la demanda de un público inmaterial que condena o aprueba a través de comentarios y likes.