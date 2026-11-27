Hoy parece un anacronismo hablar de melodrama. Por un extremo, tenemos obras cuyo intelectualismo, en repudio por el cuerpo, ve al género como algo anticuado, acaso inferior; por el otro, aquellas realizaciones que excusan su mediocridad en una abstracción egoísta que nombran como “Arte popular”; en el medio, se dice que estamos en épocas de obras automodélicas, que ya no se dejan capturar fácilmente por nociones preexistentes. A pesar de eso, Andrey Zvyagintsev se ha mostrado desde su ópera prima, El regreso, bastante interesado por estas formas de representación y lo ha logrado con absoluta maestría.

De la caracterización clásica, nos conviene conservar dos características del melodrama en cuanto género: una sencillez que atraviesa tanto la fábula como sus personajes y la implicación de una búsqueda de la felicidad, generalmente asociada al amor (después de Fassbinder, la sobrexpresividad de las emociones puede pasar a considerarse un aspecto negociable, así como el uso de música —paradójicamente, dada la etimología del término—). La búsqueda de la felicidad en los filmes de Zvyagintsev, por otro lado, está ligada (como ha sido tendencia en varios realizadores rusos) a una búsqueda de la identidad vía la familia y el territorio. O, mejor dicho, la familia y el territorio (externo) como dos instituciones que interfieren entre sí.

Minotauro es el primer filme de Zvyagintsev fuera de Rusia, de donde es exiliado tras pronunciarse en contra de la invasión de Ucrania. La expectativa está, pues, en parte, en si logra superar la relación de dependencia creativa que establecen estos directores con la discrepancia política (tal relación fue elocuentemente representada por Juan Mayorga en su obra de teatro Cartas de amor a Stalin). Un caso similar es La desaparición de Josef Mengele, de su coterráneo Kiril Serebrennikov, del que escribí en este mismo medio. Son dos casos diferentes. Mientras este último mantuvo una línea temática respecto a una posición histórica y política, Zvyagintsev reterritorializó sus políticas melodramáticas. A lo que asistimos, pues, es a un filme que pesa más por lo afrancesado de su forma: la música es mucho menos grandilocuente, las imágenes no son tan expresivas como en Sin amor o Leviatán, la fotografía tiende mucho más al estatismo, la composición visual llega a una simetría austera y en el conflicto familiar se acentúa una corrosión interna que se desplaza hasta una especie de thriller hacia el último tercio del metraje.

Con un dejo de ese espejismo que llaman “objetividad”, no podríamos decir que este sea un mal filme: es una construcción cuidada y paciente de una narración que, dentro de todo, supo adaptarse al contexto. Sin embargo, esa reterritorialización pasa casi a desterritorializarse, llegando a un tratamiento formal en el que poco se asoma la sensibilidad propia de Zvyagintsev, que tanto puede resonar en Latinoamérica al coincidir en una aproximación al melodrama más como política, que como género. Cada vez menos encontramos a aquellos directores como Hitchcock o Ford, que supieron asimilar contextos para dar continuidad a una línea propia.