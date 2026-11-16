Chocó: repensar uso de Obras por Impuestos

Primero: lo importante del Plan Marshall es que el presidente le puso ese nombre, con lo que significa en términos de ambición y de compromiso político (y financiero). Pero que exista un plan (y una…

En la visita del presidente a Quibdó con prominentes empresarios, el 07 de septiembre, se prometió un billón de pesos como plante o avance para el llamado “Plan Marshall”: COP medio billón en Obras por Impuestos y otro medio billón “a través de inversión empresarial”, sobre la cual poco o nada se ha profundizado.

No obligar a las empresas a financiar vías y permitir obras como hospitales para una “reconstrucción transformadora”.

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Primero: lo importante del Plan Marshall es que el presidente le puso ese nombre, con lo que significa en términos de ambición y de compromiso político (y financiero). Pero que exista un plan (y una estrategia) es algo distinto. Los ocho puntos que publicó Presidencia el mismo día de la visita son un insumo, un punto de partida.

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Ese borrador de “Plan Marshall” tiene un problema: no conecta la transformación con la reconstrucción, pues se ocupa primordialmente de lo primero, no del impacto directo del terremoto. Quibdó reporta 1.202 viviendas destruidas, 4.009 no habitables y 8.296 averiadas, pero el “Plan Marshall” habla de un Malecón.

Es como si se pensara un plan para la “transformación” (infraestructura y conectividad, corredor interoceánico) y otro para la atención a los daños del sismo, con recursos diferentes. Si se habla de “reconstrucción transformadora” el plan debe ser uno solo, y con prioridad de la reconstrucción en la primera fase que sea necesaria.

Así, el listado del Plan Marshall tendría que ser reconfigurado para insertar mega-respuestas a los mega-daños del terremoto, y no ver las pequeñas respuestas del Fondo Milagro hasta ahora como si fueran de otro costal. Si hay 24 hectáreas de Quibdó para proyectos de vivienda, ahí podría haber reubicación de damnificados (reconstrucción) y transformación urbana. Clasifica en la parte alta del listado.

Esa disociación entre el “Plan Marshall” y la reconstrucción explica que el gobierno quiera financiar corredores viales con Obras por Impuestos. A mi juicio, esto no permitiría desplegar el potencial de Obras por Impuestos en la relación de las empresas contribuyentes con los municipios y las comunidades.

Que el gobierno decida por las empresas dónde se aplica desdibuja la naturaleza del mecanismo (y crea complicaciones operativas). 500.000 millones es una suma importante que en manos de empresas podría producir “reconstrucción transformada”. Por ejemplo, en la infraestructura de salud. Si quieren tener hospitales dignos, más seguro encargarlos con Obras por Impuestos. Los hospitales no están en el Plan Marshall.

El gobierno puede financiar las vías con el presupuesto general de la nación (u otros recursos), dado que dijo estar decidido a cambiar la historia del Chocó, y dejar que las empresas interesadas interactúen con instituciones y poblaciones del departamento, pues además de las inversiones habrá beneficios intangibles. Un número de compañías crearía o fortalecería lazos con el Chocó y eso traería otras oportunidades. Tal vez inversión empresarial (así no sea COP medio billón, tan alegremente dicho).

Si no hay reconstrucción no habrá transformación, política y técnicamente hablando.

@DanielMeraV