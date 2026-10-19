Educación obligatoria desde los tres años hasta… ¿los 17 o 18 años?

Es una reforma escueta, limpia, que cambia unas pocas palabras y añade un parágrafo corto, evitando meter más cháchara a la Constitución. Establece que la educación será obligatoria entre “los tres y los 17 años de edad” (ya no entre “los cinco y los 15 años”).

Comenzó trámite una reforma constitucional doblemente interesante: por su contenido, que modifica parcialmente el artículo 67 para “garantizar el derecho fundamental a la educación media”, y por su origen multipartidista con 37 firmas de gobierno y de oposición.

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Y que comprenderá “como mínimo tres grados de preescolar, nueve de educación básica y dos de educación media” (ya no “como mínimo un año de preescolar y nueve de educación básica”). En principio, se trata de una actualización del texto constitucional respecto de la realidad institucional.

Si tenemos oferta oficial de preescolar desde los tres años y de educación media (grados 10 y 11) sin necesidad de texto constitucional específico, ¿por qué es importante crearlo? Por las consecuencias de un texto constitucional.

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Entre ellas: i) señala ideales de la sociedad con su importancia política, ii) domina la ley y la jurisprudencia, y iii) puede regir políticas públicas y presupuestos. Entonces sí tiene su importancia la Carta y vale el esfuerzo el acto legislativo.

En Francia Macron estableció la educación obligatoria desde los tres años, no por una pobre cobertura como aquí en Colombia, sino para que el Estado asumiera el acceso universal. En 2022, 57 % de los estudiantes en PISA habían asistido a educación preescolar durante tres años o más. Por ahí el proyecto se suma a una tendencia.

La pregunta que surge se refiere al límite de los 17 años. Como anotan Jorge Sainz e Ismael Sanz, “un grupo de países de la UE ya exige la permanencia educativa hasta los 18 años —entre ellos Bélgica, Francia, Portugal, Rumanía y Finlandia—, mientras que 11 länder de Alemania también tienen la enseñanza obligatoria en los 18 años e incluso 19 años (4 länder)”. En Colombia graduamos bachilleres a los 15 y 16 años, muchos bastante desorientados y analfabetas funcionales.

Si vamos a actualizar el artículo 67 constitucional, tal vez convenga una mirada más comparativa y de largo plazo. Si pensamos la reforma de la educación media como una verdadera secundaria superior, y la experiencia internacional es rica al respecto, es probable que logremos reforzar luego con un año la básica secundaria para acompasarnos internacionalmente.

Como sugerí en “Bachilleres a los 18 y nuevos pregrados de tres años” (14/oct/2019), hay razones de eficiencia y de equidad en la interrelación entre los subsistemas de educación para repensar edades de ingreso y duración de ciclos. Hoy las tendencias obligan a salir de la caja mental.

Austria y Polonia, por ejemplo, “añaden formación obligatoria a tiempo parcial hasta los 18”; y Países Bajos algo parecido (Sainz y Sanz). Aunque de 15 a 17 años el límite sería una mejora constitucional.

Así que la súplica mayor sería para que el parágrafo del proyecto no diga: “la educación preescolar será obligatoria de forma progresiva, y está sujeta a las condiciones de la oferta y la cobertura en las Entidades Territoriales Certificadas”, sino “la atención integral a la primera infancia y la educación preescolar serán obligatorias de forma progresiva y prevalente en la financiación de la educación”.

Para que no los acusen de puro fetichismo garantista constitucional.

@DanielMeraV