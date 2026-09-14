Prueba PISA, igual de mal que en Saber 11

El reporte puso sobre la mesa sendos grandes problemas en cobertura, calidad y equidad territorial. En calidad educativa el dato fue contundente: “solamente 22 % de los graduandos logró los niveles mínimos aceptables en las pruebas de Saber 11” (año 2023). Algunos…

A comienzos de 2026 tuvimos una cierta conmoción por el informe “Las implicaciones de la inacción en la Educación Media en Colombia”, con análisis de Saber 11, elaborado por Juliana Ruiz y Santiago Navia (de Icesi), Gloria Bernal (de Javeriana Bogotá) y Darío Maldonado (de Uniandes).

Enlazar esta preocupación por PISA con los próximos resultados de Saber 11 y hacer algo.

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El reporte puso sobre la mesa sendos grandes problemas en cobertura, calidad y equidad territorial. En calidad educativa el dato fue contundente: “solamente 22 % de los graduandos logró los niveles mínimos aceptables en las pruebas de Saber 11” (año 2023). Algunos precandidatos hicieron eco, pero al final la educación no pesó tanto en la campaña presidencial.

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Ahora nos llega la misma noticia en una comparación internacional, PISA. “Un porcentaje menor de estudiantes (de Colombia) que el promedio de los países de la OCDE alcanzó un nivel mínimo de competencia (nivel 2 o superior) en las tres asignaturas (ciencias, matemáticas y lectura)”, dice el informe oficial.

El informe no precisa ese porcentaje, ni se puede calcular con las tablas anexas, pero contamos con datos elocuentes para aproximarnos: en Colombia, 50 % de los estudiantes alcanza al menos el nivel 2 en ciencias, frente a 74 % en el promedio de la OCDE; 29 % lo alcanza en matemáticas, frente a 65 %; y 46 % en lectura, frente a 69 %.

Conclusión: con este indicador (% de estudiantes con rendimiento mínimo aceptable simultáneo en subpruebas) estamos más o menos igual de mal en PISA y en Saber 11. En PISA no supera el 29 % y probablemente ronde el 22 % de Saber 11.

De febrero a hoy no hemos tomado mucha acción sobre la educación media, pero a esta pequeña conmoción por los resultados en PISA 2025 le seguirá la publicación de los resultados de Saber 11 de Calendario A, el 25 de septiembre, según lo anunciado.

Podríamos aprovechar que el gobierno está comenzando para no repetir la práctica de presentar los resultados agregados de Saber 11 de modo superficial y de afán, como evitando enfrentar realidades y verdades incómodas, que al segundo año de mandato ya hacen sentir responsable al Ministerio de Educación.

Enlazar la preocupación por PISA con una angustia alimentada por los datos censales de Saber 11, estructurar una conversación nacional y regional con la academia, el sector productivo y la sociedad civil, aumentar la conciencia de la crisis educativa y proceder a la acción basada en la evidencia, así sea con medidas de alcance parcial al inicio.

El cambio pedagógico, la adaptación de metodologías activas (aprendizaje basado en proyectos, juegos de rol, experimentos naturales, etc), puede avanzar más rápido que el cambio curricular (menos materias, más profundidad), por ejemplo. Aunque van juntos currículo y pedagogía.

El modelo tradicional de enseñanza basado en la recepción pasiva de conocimiento aburre, pierde la atención del estudiante y no crea las competencias que necesitamos (sobre todo ahora que es crítico estimular la singularidad humana frente a la inteligencia artificial).

Para los preocupados por la inacción, SOS por la educación media (15/feb/2026).

@DanielMeraV