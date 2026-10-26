Tensiones de una reconstrucción transformadora

Una familia cuya vivienda colapsó por el terremoto y debe ser reubicada necesita dónde vivir ya (“reconstrucción”); un barrio nuevo bien urbanizado requiere suelo, diseños, redes de servicios, contratación y gestión, es decir, tiempo apreciable…

Del dicho retórico afortunado de la “reconstrucción transformadora” al hecho, hay un trecho que comienza con esta observación: las demandas de reconstrucción son específicas e inmediatas; las de transformación, inespecíficas y mediatas. Es un reto de diseño que una misma acción atienda ambos propósitos.

Entre lo urgente y lo estructural, y la necesidad de incluir a no damnificados directos.

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Una familia cuya vivienda colapsó por el terremoto y debe ser reubicada necesita dónde vivir ya (“reconstrucción”); un barrio nuevo bien urbanizado requiere suelo, diseños, redes de servicios, contratación y gestión, es decir, tiempo apreciable (transformación). No parece haber solución a primera vista para esta tensión.

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Una emprendedora informal a la que el desprendimiento de una pared le dañó su estufa de hacer tamales necesita un capital para reactivar su generación de ingresos ya, y por eso espera los cinco millones de pesos que prometieron de una bolsa de COP 5.000 millones (reconstrucción).

Establecer una nueva actividad productiva o escalar una existente (con parte de los COP 5.000 millones, eventualmente), capaz de generar empleo formal y utilidades para cientos de accionistas, exige identificar mercados, estructurar una empresa y conseguir socios o financiación, es decir, esta transformación implica bastante más que hacer mil transferencias de dinero.

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Enfrentar la tensión entre lo urgente, que tiene beneficiarios identificables y necesidades concretas, y lo estructural (transformador), que requiere coordinar actores, crear capacidades, estructurar proyectos de mayor escala y obtener resultados que suelen demorar más en materializarse, nos obliga a mejorar nuestro marco analítico.

La solución puede estar en distinguir entre reconstrucción inmediata (RI) y reconstrucción transformadora (RT) y asumir claramente el reto de diseño de conectar ambas fases o dimensiones hasta donde sea posible. Con una definición importante: la primera (RI) se enfoca en los damnificados directos identificados; y en la segunda (RT), entran todos los habitantes del territorio. El desafío no es solamente lograr que los recursos alcancen para ambas dimensiones.

Si no se resuelve la diferencia de tiempos, capacidades e incentivos entre RI y RT, el gobierno puede terminar privilegiando las transferencias individuales y las soluciones puntuales, no porque sean las mejores, sino porque son más fáciles de ejecutar bajo presión (social, legítima) y sirven a la popularidad.

En RI se repara una pérdida concreta: techo o herramienta de una persona o familia registrada. En RT se consideran déficits previos: barrios vulnerables, empleo informal, por ejemplo. La urgencia se atiende con transferencias de COP cinco millones; la intervención estructural requiere un proceso más complejo.

La variable crítica que está en la mitad de la solución es la capacidad institucional (o la arquitectura público-privada que se diseñe para suplirla). Si hacer la caracterización de las afectaciones de las viviendas ha sido difícil y también lo será supervisar tres desembolsos de ayuda contra verificación de avances de construcción, la estructuración de proyectos y obras transformadoras mientras se hace la reconstrucción paliativa resulta un reto mayor.

Atender necesidades concretas verificadas con instrumentos que conecten con objetivos transformadores explícitos va a requerir una inteligencia colectiva de expertos que no estamos acostumbrados a movilizar.

@DanielMeraV