A mi vecino, al que no le cabe en la cabeza que la firma de la paz era el primer paso de una…

Es cruel o muy ingenuo usar como chivo expiatorio de todos los problemas del país al Acuerdo de Paz del Colón. El Acuerdo era una solución para un problema importante, pero le atribuyen la responsabilidad de hacer que todo lo demás funcione. Tengo un vecino así y sospecho que le aplica esa lógica a todo. El otro día me lo encontré, no en el pasillo, sino en los reviews de internet de un extintor: “No lo recomiendo. Apagó perfectamente el incendio de la cocina, pero ahora resulta que tengo que estar pendiente de no dejar el fogón prendido”.

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A mi vecino, al que no le cabe en la cabeza que la firma de la paz era el primer paso de una solución que da frutos si se implementan varios pasos más, me lo encontré en la portería. Estaba molestísimo porque en su equipo no querían despedir al técnico que llevaba siete fechas invicto.

—¿Cómo le parece? El técnico dice que con ese invicto no puede garantizar el título. ¡Que lo echen!

Esa mañana recogió su carro en el taller. Al pagar le informaron que el seguro no respondía por la latonería porque la fotomulta mostraba que se había pasado el semáforo en rojo.

—Frenando en cada semáforo, muy sencillo… Así nadie se choca. ¡Hágame el favor y les dice a los de la aseguradora que si mi plata no vale!

Luego su contador le anunció que había arreglado el lío con el banco y que quedaba libre de deudas. Mi vecino entró en cólera:

—Hermano, ¿pero cómo me va a dejar las deudas en cero a días del Black Friday? La otra semana otra vez voy a estar debiendo en la tarjeta… ¿Usted es que no sabe nada de planeación financiera?

En la oficina la jefa les contó que habían recuperado a un cliente que perdieron el año pasado por incumplimientos. Mi vecino levantó la mano.

—¿Y en el otrosí le dejaron una cláusula para que no cancele el contrato con los incumplimientos que le vamos a hacer en 2027?

Por la tarde recogió a su mamá en la iglesia y le preguntó al padre cómo hicieron Adán y Eva para ser tan felices en el paraíso teniendo que echarles agua a todas las matas del jardín del Edén. Y aprovechó:

—Padre, pero la gente de las bodas de Caná debió haberle exigido a Jesús que les apareciera un consomé al otro día para ese guayabo tan berraco. El vino así solo, ¿para qué?

Llegó a su casa y encontró una circular de la administración. Luego de varias obras y una cuota extraordinaria, habían solucionado las filtraciones en los techos. La circular anunciaba la limpieza periódica de los desagües para evitar nuevas filtraciones. Antes de acostarse escribió indignado en el chat del edificio:

—¿Entonces para qué arreglaron esa vaina?

Concluí que mi vecino piensa lo que piensa del Acuerdo por ingenuo y tal vez con él se pueda conversar. El problema es con la crueldad de quienes, por mala fe, explotan electoralmente las críticas a un Acuerdo que hace una década nos cambió para bien.