Kit de supervivencia colombiano

La semana pasada el mundo se sintió como recibir un correo de recursos humanos para tener una llamada a fin de mes sin motivo aparente. Siguiendo o replicando directrices de la Comisión Europea, 56 países recomendaron a sus ciudadanos preparar kits de supervivencia por 72 horas. Realmente les llaman de autosuficiencia y, para tranquilidad de nadie, su objetivo es ser una herramienta para enfrentar un desastre global causado por catástrofes naturales, fallos de infraestructura o emergencias provocadas por humanos. Sí, por ejemplo, como las emergencias provocadas por humanos en Ucrania, Gaza e Irán.

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En nuestro continente, México y Perú pidieron a sus ciudadanos que prepararan esos kits que solo constan de agua, una linterna, radio y cosas similares, pero que, en el mundo de hoy, tomarse la tarea seria de armarlos se siente como escribir un versículo del apocalipsis.

Colombia no hizo ese llamado tal vez porque requiere un análisis jurídico profundo. No me cabe duda de que la circular para armar el kit para sobrevivir al fin del mundo en nuestro país pediría que contenga lo siguiente:

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Cédula ampliada al 150 % para identificarse correctamente en medio de la neblina del invierno nuclear.

Transcripción de la incapacidad médica por parte de la EPS en caso de haber sobrevivido y tener que faltar al trabajo mientras una nueva coalición de naciones define las nuevas fronteras de cada país.

Paz y salvo por todo concepto para poder ingresar a un búnker que el POT considera como copropiedad.

Equipo de cómputo con Internet Explorer para diligenciar el formulario de Registro Único de Sobreviviente a Catástrofes Globales porque la página no funciona en otro navegador.

Un recibo de servicios públicos reciente para poder desalojar, sin riesgo jurídico, a los robots que se hayan alojado en su casa.

Antecedentes de Procuraduría y Contraloría para ser evaluado o evaluada como miembro del comité de repoblación humana de la Tierra.

Una ficha entregada luego de hacer fila a la madrugada en el Ministerio de Transporte y con sello de la Secretaría de Tránsito local para ingresar a la lista de espera de los humanos que serán reubicados en Marte por Elon Musk.

Un formulario de autorización de datos personales diligenciado únicamente con tinta negra para avalar la transmisión de su voz por teléfono o radio en caso de que necesite ayuda que está a miles de kilómetros.

Copia del RUT actualizado para poder sembrar vegetales y granos en caso del colapso total de la cadena de suministros.

Dos cartas de recomendación y una de motivación, de su puño y letra, explicando por qué desea hacer parte de la reconstrucción del mundo ahora que ha sobrevivido.

Hay también buenas noticias recientes, sin duda, pero leer un periódico o ver noticias se sigue sintiendo caótico como nunca. Lo cierto es que vivir en estos tiempos se parece cada vez más a entrar a aquella llamada a la que te citó recursos humanos sin explicar el motivo y descubrir que, en vez de tu jefe, están conectados los cuatro jinetes del apocalipsis.