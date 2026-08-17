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Contra todo riesgo, compartir. Esa fue una de las lecciones que me quedaron del curso de brigadista que hice hace poco en la Cruz Roja y que hoy cobra vigencia dado el reciente terremoto que afectó gravemente al país.

Aunque suena abstracto lo de compartir, educarnos en la prevención de riesgos es un “lujo” al que no tienen acceso muchas personas y nuestra tarea es compartir ese conocimiento.

Después del terremoto, vi en redes sociales que alguien en Cali estaba dando abrazos para ayudar a las personas afectadas. Me pareció lindo y humano compartir de lo que tenemos.

Una de mis maneras de aportar es compartiéndoles mi conocimiento del curso, esperando que si vuelve a suceder una tragedia similar (ojalá que no), tengamos mejores herramientas para gestionarlo.

Aquí algunos consejos:

Es mejor prevenir que lamentar. Suena obvio, pero si no le damos la importancia necesaria a educarnos sobre estos temas, en una emergencia el desconocimiento puede salirnos muy caro. Tenga en cuenta las 3 R: reducción, respuesta y recuperación. La emergencia tiene varias fases (antes, durante y después) y lo que usted aprenda antes será clave para el durante y después. Pregunte info clave de sus amix o familiares. Ejemplo, qué tipo de sangre son, en qué EPS están, si tienen medicina prepagada, dónde les atienden emergencias vitales o complejas. Saber esto puede salvar vidas. Memorice los números de emergencia. En Colombia están las líneas 123 para emergencias generales (robos, accidentes de tránsito, solicitud de ambulancias, etc) y la 132 de la Cruz Roja (atención prehospitalaria, primeros auxilios, apoyo en desastres, búsqueda de personas). También está la 119 de Bomberos (incendios, rescate de personas, caída de árboles) y la 144 de Defensa Civil (emergencias por deslizamientos, inundaciones, vendavales, etc). Hay más, pero estos son ejemplos clave. Aprenda qué tipo de ambulancias hay. Existen dos tipos y en una emergencia es clave saber cuál pedir. Existen las de Transporte Asistencial Básico (TAB) y las de Transporte Asistencial Medicalizado (TAM). Como su nombre lo indica, una es para atenciones básicas y la otra tiene equipos y personal especializado. Conozca los niveles de hospitales. Existen los de primer nivel (baja complejidad), segundo nivel (mediana complejidad) y tercer nivel (alta complejidad). Mejor dicho, los de baja complejidad atienden cosas muy sencillas y de ahí en adelante se atienden casos más especializados. Esté pendiente de las salidas de emergencia en cualquier lugar al que vaya. Identifique cuántas escaleras hay. Memorice cuántas escaleras hay del piso en el que trabaja o vive al primer piso. En caso de que la emergencia ocurra de noche, no haya luz o haya humo que no le permita ver, tener esto en mente le ayudará a saber en qué piso va o cuánto le toma llegar a la salida. Si no sabe cómo ayudar, no ayude. Muchas veces por querer hacer más, termina haciendo menos. Por ejemplo, si hubo un accidente, evite parar o mover a la persona hasta que el personal especializado llegue para minimizar riesgos. Tenga un extintor en su casa y oficina. Y revise muy bien su fecha de vencimiento, recárguelos en lugares certificados y aprenda a usarlos.

Ñapa: Mantenga la calma ante una emergencia, tómese en serio los simulacros nacionales y cada tanto hágalos en su casa y tenga un kit de emergencia con un pito, una linterna, agua y otros elementos esenciales.

Espero, de corazón, que esto les sirva.

Valerie Cifuentes es directora creativa y cofundadora de Economía para la pipol.