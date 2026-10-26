El presupuesto público que no es tan público

Llevo más de 10 años cubriendo economía y las cuentas públicas todavía no son fáciles de entender. Imagínese cómo será para una persona que…

En los últimos tres gobiernos se han radicado al menos cinco reformas tributarias, se han sacado dos presupuestos por decreto, la gente ha salido a marchar por los impuestos y aún así las cuentas son opacas.

Las noticias y las conversaciones sobre el presupuesto público, reformas tributarias, huecos en las finanzas públicas se han vuelto parte del paisaje. Prácticas extraordinarias como las reformas tributarias, presupuestos por decreto o recortes billonarios vía decretos se han vuelto normales.

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Llevo más de 10 años cubriendo economía y las cuentas públicas todavía no son fáciles de entender. Imagínese cómo será para una persona que se levanta todos los días pensando en cómo salir adelante y si le alcanza para fin de mes. El problema es que a esta persona le sería muy útil entender que las finanzas públicas están en números rojos y que las decisiones que se tomen en los edificios del centro de Bogotá le pegan a su bolsillo.

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El monto del presupuesto que se aprobó es más alto de lo que muchos analistas y el mercado esperaban. Sin embargo, el gobierno ya anunció recortes por 13,8 billones de pesos que van a pegar a las inversiones en infraestructura, programas sociales, contratistas públicos y pago de la deuda. Y, por otro lado, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, también dijo que ya tiene casi lista la “Ley de rescate” o ley de financiamiento. En palabras sencillas: una reforma para recaudar más impuestos.

El gobierno dijo en campaña que no haría reformas tributarias, sino que recortaría gastos. Pero esa promesa se enredó viendo la realidad de las finanzas.

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El lío de la plata no es nuevo. Sabemos que Colombia tiene una deuda altísima, con tasas de interés también muy caras, que se hicieron cuentas muy optimistas de ingresos y que además estamos gastando mucho más de lo esperado. Pero no sabemos bien qué tan transparentes son esas cuentas una vez sale el proyecto de presupuesto. Para periodistas y ciudadanía acceder y entender esa información nunca ha sido fácil.

Y no ayuda que los periodistas tengamos cada vez menos espacio para preguntar. Hace un poco más de un mes, el gobierno de Abelardo de la Espriella expidió su política de comunicación en donde dice que los ministros y ministras deben pedir permiso para hablar con la prensa y tampoco pueden ser abordados por los medios después de una intervención pública, una práctica frecuente en el ejercicio periodístico. Algo parecido hizo el presidente Gustavo Petro cuando pidió centralizar la vocería del gobierno en él.

Con el presupuesto de 2027, que finalmente se expidió por decreto por un vicio de trámite en el Congreso, también se cayó un artículo fundamental que nos abría una puerta a esa transparencia. El artículo señalaba que el gobierno debía presentar un informe cada tres meses en donde contaba cómo iba la plata que administraba y que no aparece en el presupuesto público, en donde están fondos que se usan para un solo objetivo, como el Fondo Milagro para la reconstrucción tras el terremoto.

Esas barreras de comunicación hacen más difícil que los periodistas, que somos un puente entre lo que pasa con la plata pública y nuestros impuestos, salgamos a explicarle a la gente eso cómo le afecta para que pueda tomar mejores decisiones. Eso también amenaza la posibilidad de hacer veeduría, que es sana para cualquier democracia.

Y una ñapa: En Economía para la pipol no nos quedamos de brazos cruzados y ya lanzamos un visor de la plata pública en Colombia, que esperamos seguir actualizando. Lo pueden consultar en nuestra página web (www.economiaparalapipol.com).

*María Camila González Olarte es cofundadora y directora ejecutiva de Economía para la pipol.