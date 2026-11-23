Amar a tu prójimo como a ti mismo es uno de ellos. Suena muy sencillo, pero a la vez es difícil de implementar. Creo que, si Jesús fuera presidente de Colombia, actuaría con amor hacia otras personas, principalmente hacia las…

Yo crecí en un entorno cristiano y conocí de cerca los valores de Jesús. Y más allá de lo religioso, Jesús tenía tremendos valores (buenos). La Biblia, que por cierto me leí completa, habla de varios consejos o mandamientos que podrían hacernos la vida mejor si los practicamos.

El Gobierno de Abelardo le ha dado mucho protagonismo a Cristo y me puse a pensar, ¿qué haría Jesús si fuera presidente de Colombia?

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Amar a tu prójimo como a ti mismo es uno de ellos. Suena muy sencillo, pero a la vez es difícil de implementar. Creo que, si Jesús fuera presidente de Colombia, actuaría con amor hacia otras personas, principalmente hacia las menos favorecidas, sería justo y sería fan de la verdad y la reparación de víctimas (de cualquier tipo, incluidas las que ha dejado la guerra).

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Esto abre muchas preguntas para mí. Por ejemplo, en medio de situaciones difíciles para el país, ¿por qué pensamos en reformas que proponen impuestos a las personas de siempre y dónde queda el amor al prójimo de las iglesias?

Siempre me he preguntado por qué ha sido tan difícil que el impuesto a las iglesias prospere en Colombia. Si nos ponemos a pensar, las iglesias operan como un Estado. Hay una persona líder (similar a la Presidencia de un país), dan lineamientos de cómo se debería vivir (similar a políticas públicas de un Gobierno), y tienen gastos para poder operar o invertir que soportan con ingresos de sus seguidores o con deudas.

En las iglesias la manera de recaudar plata no es una reforma tributaria: es apelar a la generosidad, empatía y amor de las personas. Lo hacen pidiendo ofrendas. Lo cual tiene sentido, las iglesias necesitan plata para operar. Me pregunto por qué las iglesias no hacen lo mismo, pero con el Estado.

Amar al prójimo como a ti mismo es compartir de lo poco o mucho que tenemos para vivir en una sociedad más justa. Y en un Estado, una manera de hacerlo es con impuestos.

Y aunque uno de los argumentos de muchas personas es que la fe no es un negocio y por eso no deberían pagar impuestos, en la misma Biblia dice “al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios”. Aunque algunas iglesias ya hacen sus aportes a la sociedad, que no necesariamente son en plata, si pagaran impuestos por lo que reciben de sus seguidores, eso podría ayudar a la reducción de las desigualdades en el país.

Ojo, esto también aplica a las empresas, a la gente más rica y a la gente común y corriente. Si todas las personas aportáramos, según nuestras ganancias y/o posibilidades, tendríamos un país más justo. Aquí también entra el buen manejo de la plata pública.

Volviendo a Jesús, creo que, si él fuera presidente de Colombia, velaría por las personas oprimidas o más vulnerables y se cuestionaría por qué en su Gobierno las personas más afectadas por el terremoto del 10 de agosto todavía no han recibido las ayudas esperadas.

Para el Observatorio Fiscal de la Javeriana, el lío con el Fondo Milagro, creado para administrar la plata del terremoto, es que no se sabe si la plata ya llegó a la gente afectada. En octubre el Gobierno anunció miles de millones para vivienda, demoliciones y para recuperar negocios, y el Ministerio de Hacienda dejó comprometidos $624.656 millones para el fondo. Pero esa plata pasó a una fiducia privada, y desde ese momento se pierde el rastro de en qué se gasta y a quién se le paga. Por eso el Observatorio pide que haya transparencia para seguir la ejecución de esa plata.

Ojalá, así como Jesús, practiquemos eso de que “la fe sin obras está muerta”.

* Cofundadora y directora creativa de Economía para la pipol.