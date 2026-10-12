Rebelión en la granja colombiana

Dentro de las muchas cosas que me llamaron la atención estuvo el inicio del texto que Orwell llamó “La libertad de prensa”, donde explica el contexto de Rebelión en la granja.

El libro me gustó mucho, es asequible y muy fácil de leer, pero no por eso es poco profundo. Usando a animales de una granja, Orwell escribe una gran historia y hace una crítica social sobre las clases dominantes que no piensan en el bienestar colectivo.

Hace poco leí el libro Rebelión en la granja de George Orwell, sin saber que ese texto es coyuntural, sin importar en qué momento de la historia o país se lea.

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En ese prefacio, Orwell explica que cuando escribió el libro (a finales de 1943) fue evidente que sería muy difícil publicarlo. Si no han leído el libro, no quisiera hacerles mucho spoiler, pero según el autor, pese a que en esa época había escasez de libros, lo cual podría garantizar que se publicara cualquier cosa, el suyo tuvo demasiados rechazos. ¿Por qué?

La respuesta está en estas líneas de su texto: “Siempre que el prestigio de la URSS no se viera comprometido, se ha respetado razonablemente el principio de la libertad de expresión”.

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Orwell cuestionó cómo en un momento tan convulso para el mundo en medio de la Segunda Guerra Mundial, criticar a la Unión Soviética por ser aliada de gigantes de la geopolítica terminó por generar censura, limitando la libertad de expresión y de prensa.

Al leer eso no podía dejar de pensar en Colombia y lo históricamente frágil que ha sido la libertad de prensa. Y cómo los gobiernos de turno, unos más que otros, se encargan de poner su objetivo en los ataques a la prensa para posicionar sus narrativas, silenciar críticas y ganar poder, sin importar su costo.

Según datos de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), el 2024 fue el año más crítico de la última década en Colombia, “pues las cifras documentadas de ataques contra periodistas durante 2024 reflejan un récord negativo y trágico”.

En total hubo 530 ataques dirigidos a 330 comunicadores en todo el país, que incluyen 215 amenazas, 20 casos en los que periodistas se desplazaron forzosamente para proteger sus vidas, cuatro exilios, dos secuestros y el asesinato de tres comunicadores, dice la FLIP.

Desde la firma de los Acuerdos de Paz, los ataques a la prensa son progresivos cada año, según la Fundación.

Cuestionar, estigmatizar y amenazar el ejercicio investigativo y periodístico en un país es un síntoma muy grave del poder a cualquier costo, que puede salir muy mal como sociedad.

En una democracia, el contrapeso de poderes es fundamental. Y la libertad de expresión o de prensa pierde valor cuando no se protegen o cuidan las voces de personas o medios que cuestionan el status quo, las desigualdades y los gobiernos.

“Esta gente no entiende que, si se favorecen los métodos totalitarios, llegará un día en que se utilizarán contra ella y no por ella”, decía Orwell en el prefacio de su libro.

Ni Petro, ni Abelardo, ni ningún gobierno debería estar atacando a la prensa, ni la sociedad normalizando que esos ataques hagan parte de los discursos de nadie. Ojalá así como algunos gobiernos se obsesionan con atacar a quienes les cuestionan, se obsesionaran con trabajar para cerrar brechas de desigualdad.

“Cambiar una ortodoxia por otra no supone necesariamente un avance”, decía Orwell y cuánta razón sigue teniendo…

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*Valerie Cifuentes es cofundadora y directora creativa de Economía para la pipol .