La desvalorización del conocimiento

El conocimiento experto en Colombia está perdiendo su valor de mercado. Durante décadas, la capacidad de procesar datos, estructurar diagnósticos sectoriales o macroeconómicos y evaluar el impacto social y económico de las decisiones de política pública era el activo más cotizado en los pasillos del poder y en las juntas directivas. Unas pocas entidades acaparaban la visibilidad en esos escenarios.

Actualmente hay muchos más proveedores en el mercado del conocimiento técnico sobre las políticas públicas, desde observatorios especializados de universidades e instituciones oficiales hasta departamentos de investigación de fundaciones, gremios y grandes empresas. Estas entidades ya no necesitan externalizar la recolección, el procesamiento y el análisis de sus datos porque cuentan con el talento y la tecnología en casa. Además, las herramientas de la inteligencia artificial han convertido las tareas tradicionales de los analistas e investigadores —revisar literatura, cruzar variables y redactar resúmenes ejecutivos— en un producto masivo y de bajo costo.

Pero lo que más ha desvalorizado el conocimiento técnico no ha sido la expansión de la oferta sino el empobrecimiento de la demanda, y no por falta de recursos para pagar por el conocimiento, sino porque se ha perdido el interés en las ideas. Decisiones que deberían estudiarse cuidadosamente por sus efectos económicos y sociales se debaten ahora bajo narrativas emocionales y consignas prefabricadas. El análisis riguroso de costo-beneficio ha sido relegado por el sesgo de confirmación: tanto en el sector público como en el privado, con frecuencia ya no se busca un diagnóstico honesto, sino un sello técnico que valide una decisión ideológica o comercial previamente tomada. Los debates en el Congreso no giran alrededor de los argumentos sino de las posibles transacciones que pueden facilitar las decisiones más fundamentales.

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Ante este panorama, las instituciones emblemáticas del conocimiento en el país se ven obligadas a reinventarse para no quedar sepultadas bajo sus propios estudios e informes. Dos ejemplos con modelos contrapuestos ilustran esta metamorfosis: Fedesarrollo, entidad privada sin ánimo de lucro que ha sido durante medio siglo el principal laboratorio de ideas de la política pública nacional, y Econometría, la firma pionera en el mercado local de consultoría especializada.

En opinión de Marcela Meléndez, directora ejecutiva de Fedesarrollo, el reto de la institución es incidir en el diseño de la política pública en un contexto en que hay una proliferación de voces y poco criterio con el cual filtrar. La voz del gremio que defiende unos intereses pesa tanto como la de una universidad o la de Fedesarrollo, cuya preocupación es el bienestar colectivo. Para eso, Fedesarrollo necesita recursos que le den estabilidad económica y que protejan su independencia de las veleidades del Gobierno de turno. Por eso la institución necesita transformar su estrategia de financiamiento, que antes estaba enfocada en unas pocas entidades y gremios. Hoy tiene que acudir más a fuentes internacionales y a arreglos filantrópicos sin contrapartida en estudios específicos.

Por su parte, Econometría personifica la resistencia del dato verificado frente a la automatización genérica. Según Carolina Suárez, gerente, la firma tiene sus mayores fortalezas en la especialización territorial y en sectores de alta complejidad regulatoria, como las finanzas climáticas y el desarrollo rural, donde la IA corporativa todavía no puede sustituir la validación humana en terreno. Para sobrevivir en un contexto de desvalorización del conocimiento, Econometría debe responder a las necesidades específicas de gremios, empresas y fundaciones, evolucionando del informe técnico hacia la implementación y la inferencia causal compleja. Las máquinas son excelentes encontrando correlaciones superficiales, pero fallan al descifrar causas reales en entornos caóticos. El valor de la consultoría ya no estará en procesar la información, sino en ofrecer el acompañamiento estratégico cara a cara y en la gestión del cambio humano que ninguna pantalla puede reemplazar.

La desvalorización del conocimiento técnico no implica el fin de los pensadores, sino el fin de los intermediarios de datos. Si los laboratorios de ideas y las firmas consultoras quieren mantener su vigencia en la Colombia del mañana, deben asumir que los datos ya están democratizados. Su nuevo rol no es acumular saber, sino construir puentes de consenso, descifrar la complejidad humana y defender la verdad empírica en un mundo saturado de respuestas automáticas.

Nota del autor. Por transparencia, declaro mi cercanía institucional con los dos ejemplos analizados en esta columna: fui director de Fedesarrollo y actualmente me desempeño como miembro de la junta directiva de Econometría.