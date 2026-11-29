La oferta agregada se encuentra por debajo de la demanda agregada, y el ahorro por debajo de la inversión, en contra de la ley de Say, que señala que es la oferta la que crea su propia demanda. El ahorro no puede sostenerse por debajo de la inversión. Había que bajar la tasa de interés y devaluar la moneda en forma drástica para colocar el ahorro por encima de la inversión.

En la última columna señalé que había que bajar la tasa de interés y devaluar la moneda en forma drástica. El ajuste no se entendió por las autoridades económicas, y como consecuencia, conduce al colapso.

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Lamentablemente, se incurre en el error de colocar la oferta por debajo de la demanda, y el ahorro por debajo de la inversión. En contra del primer curso de ciencia económica.

Se requería la presencia del Estado por conducto del Banco de la República y el ministerio de Hacienda, para bajar la tasa de interés, devaluar la moneda en forma drástica, reducir el déficit fiscal, y así, elevar el ahorro y el crecimiento económico. En caso de no devaluar la moneda, el Gobierno espera que los inversionistas en moneda extranjera se retiren del país precipitando la devaluación.

En su lugar, para evitar la salida de los inversionistas en moneda extranjera, se procedió a subir la tasa de interés de referencia y los TES y revaluar la moneda. La tasa de ahorro y el

crecimiento declinaron y se reforzaron. No había otro camino que bajar la tasa de interés, devaluar la moneda y reducir el déficit fiscal y en cuenta corriente. Como lo hicieron los Tigres Asiáticos y los países escandinavos de Europa.

Estamos en una economía de oferta que solo se puede enfrentar bajando la tasa de interés, devaluando la moneda, elevando el ahorro y reduciendo el déficit fiscal.

Lo cierto es que el Gobierno está comprometido en una reforma tributaria que baja el ahorro. Lo que se requiere, en contra del Banco de la República, el ministerio de Hacienda y el FMI, es bajar la tasa de interés de referencia y de los TES, y la intervención en el mercado monetario y cambiario para devaluar la moneda en forma drástica.

La solución no es una reforma tributaria que reduce el ahorro y el crecimiento económico, sino la reducción de la tasa de interés y la devaluación drástica de la moneda que eleva el ahorro y el crecimiento económico, la reducción del gasto fiscal y la disminución del déficit en cuenta corriente.

En su lugar, el ahorro se coloca por debajo de la inversión, la oferta agregada por debajo de la demanda agregada. A menos que el Gobierno (por conducto del ministerio de Hacienda y el Banco de la República) intervenga para bajar la tasa de interés, devaluar la moneda en forma drástica y reducir el déficit fiscal, la economía no se reactivará.