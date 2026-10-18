Mientras no baje el interés, la tasa de cambio seguirá

Como no se hizo, la tasa de interés subió, tanto la de referencia del Banco de la República, como la de los TES determinada por el ministerio de Hacienda. La elevación de la tasa de interés indujo la entrada de…

El sistema económico mundial puede simplificarse en términos de la oferta y la demanda agregada. El sistema opera en un estado de desequilibrio entre la oferta y la demanda agregada, más concretamente, oferta por debajo de la demanda agregada. El mercado no iguala la oferta y la demanda agregada. La igualdad está condicionada a la intervención del Estado para bajar la tasa de interés, devaluar la moneda y elevar el ahorro.

Como no se hizo, la tasa de interés subió, tanto la de referencia del Banco de la República, como la de los TES determinada por el ministerio de Hacienda. La elevación de la tasa de interés indujo la entrada de capitales que revalúo la moneda y bajó la tasa de ahorro. Se configuró un círculo perverso en que la revaluación de la moneda baja de la tasa de ahorro y el crecimiento económico, y la baja del ahorro y el crecimiento acentúan la revaluación.

No hay otro camino que bajar de la tasa de interés y la intervención del Banco de la República en el mercado cambiario para devaluar la moneda en forma drástica, elevar el ahorro y el crecimiento de la producción, y más, así reducir la inflación, como lo hicieron las economías de los tigres asiáticos.

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En el primer semestre de 2026 el crecimiento del producto fue 2,9%, impulsado por el crecimiento del consumo público de 12,6%, y con un crecimiento de las exportaciones de

0,3% y de las importaciones de 5,6%. La revaluación del tipo de cambio, igual al año pasado, ha ocasionado un fuerte aumento de las importaciones, mientras las exportaciones crecen poco. En 2025 el crecimiento de las importaciones fue de 8,6% y el de las exportaciones de 1,9%.

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Los hechos se han encargado de confirmar que las soluciones que bajan el ahorro son ineficientes, inequitativas e insostenibles. Estamos ante un error repetido en las economías occidentales. Se tiene un estado en desequilibrio de oferta menor que la demanda. Como la demanda no crea su propia oferta, la oferta se sostiene por debajo de la demanda. A menos que se adopte una política de baja de la tasa de interés, devaluación drástica de la moneda y reducción del déficit fiscal, la economía tiende a un estado crítico de reducción del ahorro y el crecimiento económico. La igualdad entre la oferta agregada y la demanda agregada se quebró.

No hay otro camino que bajar la tasa de interés, devaluar la moneda en forma drástica y reducir el déficit fiscal y en cuenta corriente. Se requiere una economía de oferta mayor que la demanda, ahorro mayor que la inversión. Si no se hace, la economía entra en un estado de revaluación de la moneda y caída de la tasa de ahorro y el crecimiento económico que se refuerzan y conducen al colapso. No hay otro camino que bajar la tasa de interés de referencia y de los TES, y la intervención en el mercado monetario y cambiario para devaluar la moneda.

El error repetido está en corregir una economía de oferta, oferta menor que la demanda, con el instrumental de una economía keynesiana de demanda, demanda menor que la oferta. La solución es un modelo de ahorro mayor que la inversión, oferta mayor que la demanda.