Se repite el error de colocar la demanda por encima de la oferta

Hay que bajar la tasa de interés y devaluar la moneda en forma drástica para colocar la oferta por encima de la demanda, el ahorro por encima…

En varias columnas señale que el error estuvo en corregir una economía de oferta, oferta menor que la demanda, con el instrumental de la economía keynesiana de demanda, demanda mayor que oferta. El mercado conduce a un estado de alza de la tasa de interés, revaluación de la moneda y baja de la tasa de ahorro que se refuerzan, y conducen al colapso. No hay otro camino que la intervención del Estado para bajar la tasa de interés, devaluar la moneda en forma drástica y reducir el déficit fiscal.

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Hay que bajar la tasa de interés y devaluar la moneda en forma drástica para colocar la oferta por encima de la demanda, el ahorro por encima de la inversión. El ajuste descrito no se entiende por las autoridades económicas, y como consecuencia, conduce al colapso.

Lamentablemente, se repite el error de pretender colocar la oferta por debajo de la demanda, el ahorro por debajo de la inversión, en contra del principio de la ley de Say que señala que la oferta es la que crea su propia demanda. En términos simples, la oferta agregada no puede sostenerse por debajo de la demanda.

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La oferta agregada se encuentra por debajo de la demanda agregada, y el ahorro por debajo de la inversión, en contra de la ley de Say. La oferta no puede sostenerse debajo de la demanda. El ahorro no puede sostenerse por debajo de la inversión.

Hay que bajar la tasa de interés y devaluar la moneda en forma drástica para colocar el ahorro por encima de la inversión.

El ajuste descrito no se entiende por las autoridades económicas, y como consecuencia, conduce al colapso. Sube la tasa de interés, revalúa la moneda, reduce el ahorro y disminuye el crecimiento económico.

Lamentablemente, se incurre el error de colocar la oferta por debajo de la demanda, el ahorro por debajo de la inversión. En términos simples, la oferta agregada no puede sostenerse por debajo de la demanda agregada, el ahorro no puede sostenerse por debajo de la inversión.

Se requiere la presencia del Estado por conducto del Banco de la República y del ministerio de Hacienda para bajar la tasa de interés, devaluar la moneda en forma drástica, reducir el déficit fiscal, y así, elevar el ahorro y el crecimiento económico. Como lo hicieron los Tigres Asiáticos.

Como se muestra en mí libro “El Modelo Propio”, las soluciones que bajan el ahorro son inequitativas, ineficientes e insostenibles. El país no podrá superar el estado actual de estancamiento sin un sistema que revierta la enorme caída de la tasa de ahorro y de la tasa de cambio. En el 2014 la proporción del ahorro en el producto fue 20 % y en 2025 de 11 %. De otro lado, la revaluación del tipo de cambio real con respecto a 2022 es de 40 %.