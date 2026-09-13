Se requiere bajar la tasa de interés y devaluar la moneda

La elevación de la tasa de interés indujo la entrada de capitales que revaluó la moneda y bajó la tasa de ahorro. Se configuró un círculo perverso en que la revaluación de la moneda baja…

El sistema económico mundial puede simplificarse en términos de la oferta y la demanda agregada. El mercado no iguala la oferta y la demanda agregada. La igualdad está condicionada a la intervención del Estado para bajar la tasa de interés, devaluar la moneda y elevar el ahorro. Como no se hizo, la tasa de interés subió, tanto la de referencia del Banco de la República, como la tasa de interés de los TES determinada por el ministerio de Hacienda.

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La elevación de la tasa de interés indujo la entrada de capitales que revaluó la moneda y bajó la tasa de ahorro. Se configuró un círculo perverso en que la revaluación de la moneda baja el ahorro y el crecimiento económico, y la baja del ahorro y el crecimiento acentúa la revaluación.

No hay otro camino que la baja de la tasa de interés y la intervención del Banco de la República en el mercado cambiario o monetario para devaluar la moneda en forma drástica y convertir la revaluación en devaluación que eleva el ahorro y la producción, y más, reduce la inflación.

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Los hechos se han se han encargado de confirmar que la soluciones que bajan el ahorro son ineficientes, inequitativas e insostenibles. No hay otro camino que bajar la tasa de interés, devaluar la moneda en forma drástica y reducir el déficit fiscal y en cuenta corriente como lo hicieron los Tigres Asiáticos durante cuarenta años

Se requiere una economía de oferta, oferta mayor que la demanda, ahorro mayor que la inversión, y se pretende superar con un modelo keynesiano de demanda, ahorro menor que la inversión y oferta por debajo de la demanda. Se configuró un sistema en que la moneda se revalúa, el ahorro y el crecimiento económico decaen y se refuerzan, y conducen al colapso.

Repito. Hay que bajar la tasa de interés de referencia y de los TES, e intervenir el mercado cambiario y monetario para devaluar la moneda en forma drástica, elevar el ahorro y el crecimiento económico.

Si no se hace, la economía entra en un estado de revaluación de la moneda, caída de la tasa de ahorro y el crecimiento económico que se refuerzan.

No hay otro camino que bajar la tasa de referencia y de los TES, y la intervención en el mercado monetario y cambiario para devaluar la moneda. El Banco de la República no solo tiene que bajar la tasa de interés sino devaluar la moneda para aumentar el ahorro y el crecimiento económico, y más, para reducir la inflación.

Estamos en una economía en desequilibrio de oferta menor que la demanda. La solución no es subir la tasa de interés y revaluar la moneda para aumentar la demanda sino bajar la tasa de interés y devaluar la moneda para aumentar la producción y reducir la inflación.

Se requiere una economía de oferta, ahorro mayor que la inversión, y se pretende superar con un modelo keynesiano de demanda, demanda mayor que la oferta (inversión mayor que el ahorro).

Si no se hace la economía entra en un estado de revaluación de la moneda y caída de la tasa de ahorro y el crecimiento económico que se refuerzan, y conducen al colapso. No hay otro camino que bajar la tasa de interés de referencia y de los TES, la intervención en el mercado monetario y cambiario para devaluar la moneda en forma drástica, y la reducción del déficit fiscal.